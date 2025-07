Thesis, n° 18/2021 : "Arts et lieux de mémoire. Entretiens avec Pierre Nora"

Comment comprendre le besoin de mémoire des sociétés modernes ? Pour le grand historien français Pierre Nora, cette inflation mémorielle et patrimoniale correspond à une époque commémorative intensive qui n’a eu de cesse de célébrer des mémoires multiples que pour mieux oublier l’histoire. Ce paradoxe est là et l’édifice historiographique qu’il a construit (Les Lieux de mémoire, 7 volumes, 1984 1992) a tenté de répondre à ce déficit d’histoire. L’accélération de l’histoire a d’abord conduit à faire de la mémoire « une conscience de soi à sauver » puis « une cause » et enfin, aujourd’hui, une « industrie » ; peut-être le stade ultime de son arrachement à l’histoire ?

Cet ouvrage accueille les contributions de Pierre Nora et de jeunes chercheurs qui questionnent la notion de lieux de mémoire afin d’examiner les différents usages qu’ils font aujourd’hui de l’histoire. De la photographie amateur à celle des paysages de France pris sous l’oeil de Depardon, de l’art contemporain au musée de l’industrie, du timbre-poste suisse à l’histoire des blessures contemporaines de Berlin, les textes multiplient les approches et les regards pour continuer de penser la notion de lieux de mémoire. Il s’agit ainsi de rendre compte et hommage à cette rencontre exceptionnelle et permettre d’accompagner la compréhension des postérités des Lieux de mémoire.

Sommaire

Préface

Régine Bonnefoit

Octave Debary

Postérités des Lieux de mémoire

Pierre Nora

Note sur les Lieux de mémoire

Octave Debary

Installations de Ai Weiwei, lieux de mémoire éphémères

Régine Bonnefoit

Lieux de mémoire et mémoriaux non construits : le cas de la Topographie de la Terreur à Berlin

Anna Bernardi

« Nous nous sommes rêvés dans les mêmes images » : la narration photographique d’après-guerre en France

Jehane Zouyene

Lieux de mémoire et photographie amateur : les sites archéologiques révélateurs d’émotions patrimoniales

Ellinor Dunning

Un Panthéon suisse méconnu : le timbre-poste

Barthélémy Droz

Un « cimetière de machines » en guise de lieu de mémoire

Baptiste Aubert

Notices biographiques

Télécharger le numéro…