Appel à propositions pour la revue Hybrid #17

Candidature à la direction du numéro 17 dʼHybrid à paraître en avril 2027

Revue annuelle bilingue français-anglais, Hybrid explore depuis 2014 la relation entre les technologies numériques et les pratiques artistiques et littéraires, ainsi que les pratiques de recherche transformées par le numérique. Née dans le contexte de création du laboratoire d’excellence des arts et médiations humaines (Labex Arts-H2H) et désormais portée par lʼEUR ArTeC, la revue est publiée par les Presses universitaires de Vincennes. Elle propose non seulement des réflexions théoriques et des études de terrain, mais inclut également des œuvres de recherche et création qui explorent de diverses manières la matérialité du texte et de lʼimage numériques.

Lien vers la revue Hybrid : https://journals.openedition.org/hybrid/

La proposition doit être co-dirigée par au moins 2 personnes (dont une doit obligatoirement être enseignant‧es-chercheur‧ses ou chercheur‧ses titulaires) et doit sʼinscrire dans les thématiques de la revue.

Lien vers l'appel à proposition : https://eur-artec.fr/wp-content/uploads/2025/07/Appel_Hybrid17_2027.pdf

Candidature à envoyer avant le 3 novembre 2025 à : edition@eur-artec.fr.