L'évolution des modèles littéraires : de la création à la réception. Doctoriales du CRIMEL 2026 (Reims)

Les Doctoriales 2026 du CRIMEL (Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les

Modèles Esthétiques et Littéraires) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, proposent

de mettre en lumière une notion clé de leur laboratoire de recherche : les modèles, et plus

précisément leur évolution en littérature. Le contre-modèle, en tant qu’il est son reflet

complémentaire, trouve également sa place dans cette perspective.

Dans le cadre de notre journée d’étude, nous restreignons le sens de « modèles » aux entités littéraires suivantes : le

personnage, le lieu commun, le type, le mythe ou une idée forte. En effet, les textes littéraires

sont parfois perçus, à tort, comme figés - à l’image des paroles gelées du Quart livre de Rabelais - et résistants à toute transformation. Or, de la création d’une œuvre à ses nombreuses réceptions, les modèles littéraires connaissent de nombreuses vies, des recompositions, des

variations, des altérations parfois, des révolutions souvent.

L'événement est ouvert à tous les jeunes chercheurs (doctorants, ATER, jeunes docteurs, POST-DOC, ...) et à un large panel de disciplines.

Pour plus d'informations, lire l'appel à communication joint en PDF.

Les Doctoriales du CRIMEL 2026 se dérouleront du 26 mars du 27 mars 2026 à l'Université de Reims Champagne-Ardenne.