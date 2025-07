Le lexique de l’Islam dans les dictionnaires d’Albert (Wojciech) Kazmirski parus au XIXe s.

Si la thèse d’A. Drira (2023) a permis d’éclairer l’ensemble de la trajectoire personnelle et

académique d’Albert Kazimirski (1808-1887), son œuvre strictement lexicographique appelle

aujourd’hui des travaux spécialisés – tel est précisément l’objectif de cet ouvrage collectif

en préparation dans le cadre d’un projet soutenu par PHC Polonium et NAWA Pologne.

Il sera consacré à l’analyse des dimensions lexicales des trois dictionnaires de Kazimirski, et

en particulier à la manière dont ces dictionnaires représentent l’Islam en tant que religion

et culture.

L’objectif de cet ouvrage est d’examiner, à travers une approche lexicographique,

sociolinguistique et surtout interculturelle, les modalités selon lesquelles Kazimirski définit,

commente et traduit les notions relatives à l’Islam. Il s’agira de mettre au jour les représentations

orientalistes qui sous-tendent ces définitions, en interrogeant les paradigmes interprétatifs

et les jugements de valeur qui y sont incorporés, dans une perspective critique des savoirs

produits sur l’Orient au XIXe siècle.

Aussi, nous invitons les chercheurs en lexicographie, linguistique, islamologie, études

orientales et sciences humaines à contribuer à cet ouvrage en apportant un éclairage rigoureux

et critique sur l’œuvre lexicographique de Kazimirski et sur les représentations culturelles

qu’elle véhicule.

L’ouvrage comprendra deux chapitres introductifs consacrés à la biographie de Kazimirski

et à une présentation d’ensemble de son œuvre lexicographique (méthodologie, organisation,

sources, usage des citations, principes de classement, etc.). Le corps principal de l’ouvrage

sera composé de chapitres thématiques portant sur les représentations lexicales de l’Islam à

travers divers champs conceptuels, selon les axes suivants (liste non exhaustive):

1. Les rites et les cultes de l’islam.

2. Les transactions socio-économiques, muʿāmalāt (mariage, divorce, vente,

location, etc…).

3. Les 99 noms de Dieu.

4. Les fêtes religieuses et les cérémonies.

5. Les noms des prophètes.

6. Les personnages musulmans (poètes, auteurs, penseurs) et leurs œuvres.

7. La traduction des versets coraniques.

8. Les références au corps humain (tatouage, hénné, circoncision, châtiments

corporels, etc…).

9. Les principes de la foi musulmane (ʿaqīda).

10. Les principes éthiques et moraux de l’islam.

11. Les pratiques socio-rituelles liées aux étapes de la vie (naissance, mariage, divorce, décès, etc…).

12. Tout autre aspect lié à la culture musulmane classique, à l’exception des: termes

communs aux trois religions (paradis, enfer, anges, etc…), termes de fiqh (rites et règles

pénales), titres religieux, sociaux et militaires (émir, uléma, etc…), noms des firaq, sectes

et courants (politico-théologiques) de l’Islam.

—

Sous la direction de Nejmeddine KHALFALLAH et Agnieszka KALISKA

Numéro du projet : BPN/BFR/2024/1/00035/U/00001 (co-financé par Polish National Agency for Academic Exchange).

Modalités de contribution

Les chercheurs intéressés sont invités à soumettre une proposition de

contribution comprenant :

• Le thème choisi (correspondant à un ou plusieurs des axes ci-dessus).

• Une liste indicative de mots issus de l’un des trois dictionnaires de Kazimirski.

• Une présentation de la méthodologie adoptée.

• Les hypothèses de recherche.

• Le tout en 300 à 400 mots en français ou en anglais.

Les propositions doivent s’appuyer exclusivement sur l’un des trois dictionnaires de

l’auteur avec un recours explicite aux définitions, citations et commentaires lexicographiques

fournis dans ces corpus.

L’acceptation de la proposition par le comité scientifique ne préjuge pas de

l’acceptation finale du chapitre, qui sera soumise à une double évaluation

anonyme (en aveugle).

Il est rappelé que l’ouvrage ne consistera pas en un simple recueil d’articles, mais en une

monographie cohérente et méthodologiquement homogène. Des démarches sont engagées

auprès de maisons d’édition reconnues (Champion, Garnier, Maisonneuve & Larose).

—

Calendrier :

• 15 septembre 2025 : date limite d’envoi des propositions (300–400 mots).

• 30 septembre 2025 : réponse du comité scientifique.

• 15 novembre 2025 : envoi du chapitre complet (entre 5000 et 5500 mots).

• 15 décembre 2025 : retour des évaluations.

• 15 janvier 2026 : remise de la version finale corrigée.

—

Les propositions sont à adresser à :

nejmid@gmail.com et agnieszka.kaliska@amu.edu.pl

—

Dictionnaires d’A. Kazimirski :

Kazimirski A. de Biberstein, 1839, Słownik francusko-polski / Dictionnaire françaispolonais, Paris : Bourgogne et Martinet.

Kazimirski A. de Biberstein, 1846-1850, Dictionnaire arabe-français, contenant toutes les

racines de la langue arabe, leurs dérivés, tant dans l’idiome vulgaire que dans l’idiome littéral,

ainsi que les dialectes d’Alger et de Maroc, Paris, Th. Barrois.

Kazimirski A. de Biberstein, 1883, Vocabulaire français-persan, Paris, Klincksieck.

Quelques références :

Drira Abdelhamid, 2022, Albert de Biberstein Kazimirski (1808–1887) : Fleuron de

l’orientalisme franco-polonais, Thèse de doctorat soutenue en déc. 2022 à Sorbonne Université

Paris, dir. Prof. Jacques-Olivier Boudon.

Kaliska A.K., 2022, L’apport du Dictionnaire français-polonais (1839) d’Albert Kazimirski

de Biberstein au développement de l’interculturel: le goût de l’orientalisme, Revue des études

slaves, 93/4, p. 601-614.

Kaliska A., Michalska-Górecka P., 2023, Na styku kultur i języków: XIX-wieczny Słownik

paryski. Prolegomena badawcze. In: Język w regionie, region w języku, t. 5, dir. : B. Osowski,

J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań, p. 93-107.

Ouerhani B., Lajmi D., Le dictionnaire bilingue de Biberstein et patrimoine, Cahiers du

dictionnaire. Paris: Classiques Garnier.

Le monde musulman au regard de l’Europe (XVIIe-XXe siècles), (2024) dir. N. KHALFALLAH,

B. LETELLIER, F. MLIH, éd. PUI (Presses Universitaires Indianocéaniques).