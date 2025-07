Expressions maghrébines 25.2 (2026): "Lire les littératures maghrébines avec Charles Bonn: trajectoires critiques et héritages partagés"

Lire les littératures maghrébines avec Charles Bonn : trajectoires critiques et héritages partagés

Expressions maghrébines, vol. 25, n°2, hiver 2026

Dossier coordonné par Touriya Fili, Amel Maafa et Edwige Tamalet Talbayev

1. Parcours et impact académique

Après de brillantes études à Strasbourg, Montpellier et Bordeaux, Charles Bonn débute sa carrière comme professeur certifié au Lycée de Lillers (Pas-de-Calais) de 1967 à 1969. Mais c’est sur les rives sud de la Méditerranée que la genèse de son engagement critique se dessine lorsqu’en 1969 il rejoint la faculté de Constantine dans le cadre d’une mission de coopération universitaire. Dans le ferment culturel de ces premières années d’indépendance algérienne, le jeune enseignant découvre ainsi le corpus encore peu étudié de la littérature algérienne de langue française. Cette rencontre décisive inaugure un parcours de recherche dont l’influence ne cessera de s’étendre. Charles Bonn enseignera six ans à Constantine, puis rejoindra l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès de 1975 à 1977. Il puisera dans ces années maghrébines la matière littéraire qui viendra nourrir ses deux travaux de thèse entrepris à l’Université de Bordeaux 3 : une thèse de doctorat de troisième cycle intitulée « Imaginaire et Discours d’idées. La littérature al­gérienne d’expression française à travers ses lectures », sous la direction de Robert Escarpit en 1972, qui sera publiée en 1976 sous le titre de La Littérature algérienne de langue française et ses lectures par les Éditions Naaman, puis, en 1982, une thèse d’État, « Le Roman algérien contemporain de langue française. Es­paces de l’énonciation et productivité des récits », sous la direction de Simon Jeune, toutes deux brillamment défendues. En 1977, Charles Bonn intègre l’Université Jean Moulin-Lyon 3 pour dix ans, avant de succéder à Jacqueline Arnaud à Paris 13 jusqu’en 1999, date à laquelle il rejoint Lyon 2 jusqu’à son éméritat en 2007.

Chevalier de la Légion d’honneur, professeur invité à l’Université de Leipzig, dont il fut Docteur Honoris Causa en 2007, il jouera un rôle déterminant dans le développement des études de la littérature francophone du Maghreb. Par ses nombreuses directions de thèse, l’organisation de colloques fondateurs ou ses innombrables actions intégrées de recherche avec des institutions internationales (Alger, Casablanca 2, Tunis-La Manouba, Oran…), il contribue de manière décisive à structurer ce champ. Mais c’est sans doute comme fondateur de la CICLIM et de la revue Expressions maghrébines qu’il laissera son empreinte la plus durable, ainsi qu’à travers la mise en œuvre de la monumentale base de données Limag, référence inégalée en matière de bibliographie critique.

Cette œuvre de structuration, à la fois intellectuelle et matérielle, se double d’un engagement constant pour rendre accessibles les ressources aux chercheur·euses, en particulier celles et ceux situés hors des grands centres académiques. Charles Bonn a été non seulement l’enseignant-chercheur qui a formé de nombreuses générations dans le domaine des littératures francophones du Maghreb, il restera aussi, aux yeux de la communauté universitaire, le passeur qui a su entrevoir l’intérêt de la diffusion en ligne de travaux, de références bibliographiques, de dossiers scientifiques et pédagogiques. La base de données Limag a été pendant longtemps la référence incontournable, et souvent la seule accessible, notamment pour les jeunes chercheureuses établi.e.s en dehors de France. Il est important de noter que Charles Bonn a consacré une bonne partie de son temps à des activités de recherche très chronophages et peu valorisées selon les critères académiques en cours, et néanmoins extrêmement utiles pour la communauté : articles de dictionnaires, référenciations d’ouvrages et d’auteurices sur Limag, numérisations, élaboration de programmes d’archivage numérique. Aujourd’hui, son travail sur Limag mériterait d’être repris, valorisé et adapté aux besoins actuels de la recherche. Peut-être même qu’une réflexion collective sur les critères d’évaluation académiques pourrait émerger au fil des articles suscités par ce numéro.

2. Démarche critique et orientation théorique

Ce qui caractérise la démarche critique de Charles Bonn, c’est avant tout un attachement profond à la littérarité des textes : son souci permanent a été de les valoriser en tant qu’œuvres à part entière, des créations singulières, complexes, irréductibles à un simple statut de document. Il s’est ainsi opposé aux lectures utilitaristes ou exclusivement sociologiques qui tendent à instrumentaliser la littérature maghrébine en la réduisant à un discours sur l’histoire, la société ou l’exil. De même, il s’est toujours montré attentif à préserver ces œuvres d’une assimilation hâtive au canon français, insistant sur la nécessité de les penser dans leur autonomie, leur hétérogénéité et leur inscription propre dans un espace littéraire postcolonial en tension. En cela, son travail critique participe pleinement à la reconnaissance de ces littératures, non comme annexes ou périphéries d’un centre hégémonique, mais comme foyers de pensée, d’invention et de mémoire, capables d’interroger les formes, les langues et les héritages au-delà des cloisonnements disciplinaires.

Conscient de l’évolution constante des perspectives dans le champ des études littéraires, il n’a cessé de remettre en question ses propres lectures et d’interroger ses approches antérieures. Ces prises de positions affirmées (voir sur le site Limag des articles co-signés avec Xavier Garnier ou avec Jean-Marc Moura) sont pensées dans un effort de théorisation consenti par Charles Bonn dans Littérature algérienne. Itinéraire d’un lecteur (El Kalima, 2019).

3. Objectif et axes du numéro

L’objectif de ce numéro est de rendre hommage à celui qui a fait rayonner la littérature du Maghreb par ses publications et ses communications. Il s’agit de relire les travaux de Charles Bonn, de tenter de dresser une esquisse de son approche des textes maghrébins, et algériens en particulier, d’en montrer l’intérêt et d’en faire une lecture critique pour tenter de situer sa réserve par rapport aux approches postcoloniales et aux études de genre, notamment.

Axes de recherche non exclusifs

· L’espace : Charles Bonn a été président du GREMM (Groupe de recherches sur les espaces migratoires méditerranéens); responsable d'un programme sur « L’Immigration, le roman et la ville » (années 1986-1990). Ses publications sur le sujet : Le Roman algérien de langue française. Vers un espace de communication littéraire décolonisé ? Paris-Montréal : L'Harmattan-PUM, 1985; Problématiques spatiales du roman algérien, Alger : ENAL, 1986.

· La réception des textes maghrébins : Responsable d’une action intégrée de recherche avec l’Université d'Alger sur « Réception critique du texte maghrébin ». Action financée depuis 1991 par le Ministère des Affaires Étrangères. Sur la réception de la littérature algérienne francophone, il avait notamment publié : La Littérature algérienne de langue française et ses lectures, Sherbrooke : Naaman, 1974.

· Discours et représentations : production des discours, représentations de l’immigration, rapports entre esthétique, engagement et transmission.

