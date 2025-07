Congrès 2025 de la Société Française d’Esthétique

Vendredi 24 octobre 2025

Paris, La Sorbonne, Salle D 306 « Salle de la Fresque »

Les arts minorés

Entrée libre gratuite, mais seulement sur inscription (nom et prénom à adresser avant le 10 octobre à c.talonhugon@gmail.com.

L’expression d’« arts minorés » n’est pas courante. Elle est inspirée de la notion d’« arts mineurs », mais ne la recouvre pas entièrement. Pas « arts minorés », on entendra plus particulièrement les arts minorés théoriquement et philosophiquement.

En effet, une pratique artistique peut être minorée culturellement, tout en étant prise au sérieux théoriquement : plusieurs arts de masse sont peut-être encore minorés sur un plan culturel (par exemples les séries télévisées ou le rock), mais ne le sont pas sur un plan philosophique et théorique : de Walter Benjamin à Noel Carroll, le corpus philosophique sur les arts de masse est important. Réciproquement, une pratique artistique peut être majeure socialement et culturellement, tout en étant secondarisée dans le corpus philosophique : la tapisserie est un art majeur économiquement, socialement et culturellement jusqu’au xviiie siècle, mais ne fait pas l’objet d’un traitement philosophique ; le vitrail est à peine mentionné dans les textes philosophiques sur la cathédrale ; la philosophie de la sculpture a pour paradigme le cisèlement du marbre, et laisse dans l’ombre les chefs d’œuvre de la terre cuite (Nicolo dell’Arca, Della Robia, etc.). La minoration de ces pratiques artistiques renforce des préjugés théoriques sur la production artistique comme information de la matière, sur l’opposition du dessin et de la couleur, sur la fonction de la lumière, sur la distinction des genres artistiques, etc. Qu’arrive-t-il au discours philosophique sur l’art lorsque ces questions sont abordées à travers le prisme des arts habituellement minorés ?

Les participants au congrès 2025 de la Société Française d’Esthétique pourront traiter des « arts minorés » sous plusieurs angles.

1. Historiquement, comment s’impose un modèle théorique au détriment d’un autre ? Quels sont les procédés discursifs de minoration ? On pourra s’attacher à la minoration d’un art en particulier, ou procéder de manière comparative pour mettre en exergue des procédés rhétoriques et théoriques de minoration.

2. On pourra également s’intéresser aux écarts entre les discours, et à la manière dont un art minoré philosophiquement peut être majoré culturellement ou dans un autre discours théorique.

3. De Hugues de Saint-Victor à nos jours, comment certaines classifications des arts (de Kant ou de Semper par exemple) mettent-elles en exergue des arts habituellement minorés par la philosophie ou la théorie de l’art ?

4. Selon Diderot, chaque art a « sa métaphysique » : certains arts sont-ils minorés en raison de la métaphysique matérialiste que sa théorisation requerrait ? Quelle serait la métaphysique implicite d’un art comme la céramique, la tapisserie, la mosaïque, le vitrail, etc. ? Historiquement, certaines tentatives théoriques ont-elles été faites en ce sens ?

5. Faut-il distinguer, dans le discours philosophique et théorique, des arts minorés relativement à un autre art (par exemple l’opéra-comique par rapport à l’opéra, ou la tapisserie par rapport à la peinture) et les arts intrinsèquement minorés ?

6. Quelles sont les catégories esthétiques et artistiques des arts minorés ? Quelles valeurs apparaissent dans le discours sur ces arts minorés ?

7. On pourra s’attacher à un art minoré en particulier, et en proposer une théorisation originale.

8. On pourra également s’intéresser à la manière dont le regard philosophique sur un art majeur est modifié par la prise en considération d’un art habituellement minoré.

Comité scientifique :

Quentin Gailhac, Mcf, université de Paris-Cité, UR Cerilac.

Maud Pouradier, Mcf HDR, université de Caen, UR Identité et Subjectivité, membre junior de l’IUF.

Nicolas Rialland, Mcf, université de Rouen, UR ERIAC.

Carole Talon-Hugon, Pr. à Sorbonne Université, Centre Victor Basch, membre titulaire de l’Académie des Sciences morales et politiques.

Bruno Trentini, Mcf HDR, université de Lorraine, UR Écritures.

Modalités de soumission

Les propositions, rédigées en anglais ou en français, doivent comprendre :

· la thématique retenue

· le nom de l’auteur ou des auteurs

· une présentation succincte de l’auteur ou des auteurs (100 mots maximum)

· le titre

· un résumé de 300 mots maximum

· une liste de mots clés (5 maximum)

· une bibliographie essentielle

· l’engagement écrit et signé à s’acquitter des droits d’inscription de 50 euros au cas où la proposition serait retenue. Ils donnent droit à la participation au colloque et à la gratuité des déjeuners. NB : Les droits d’inscription des membres de la Société française d’esthétique à jour de leur cotisation sont de 25 euros.

Elles seront envoyées au format pdf à Talon-Hugon : c.talonhugon@gmail.com

Date limite d’envoi des propositions : 30 septembre 2025

Les réponses seront communiquées le : 4 octobre 2025

Les communications, d’une durée de 30 minutes, seront tenues en anglais ou en français. Aucun service d’interprétariat ou de traduction ne pourra être fourni. Les frais d’hébergement et de transport sont à la charge des participants.