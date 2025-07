Expériences de la nature. Programme CPEG (Angers)

Journée d’étude universitaire

CPGE Lycée Henri Bergson, Angers

21 janvier 2026

Dans le cadre de la préparation aux concours d’entrée aux grandes écoles d’ingénieur, le lycée Henri Bergson d’Angers, organise une journée d’étude universitaire sur les œuvres au programme le :

MERCREDI 21 JANVIER 2026

Thème : « Expériences de la Nature »

Corpus :

1. 20 000 Lieues sous les mers de Jules Verne.

2. Le Mur invisible de Marlen Haushofer.

3. La Connaissance de la vie (Introduction, i, iii, ch. ii, iii, iv et v) de Georges Canguilhem.

Journée d’étude pluridisciplinaire (lettres, philosophie, études théâtrales, etc.).

Les intervenants disposeront de 30 minutes de communication, à destination des étudiants de première et deuxième années des sections scientifiques (Math sup et Math spé), pour présenter une des œuvres, un aspect de l’une des œuvres ou bien pour proposer une étude comparée des œuvres, à partir de l’entrée imposée par le programme officiel.

Vous pouvez déposer vos propositions de communication (titre + une page de présentation problématisée) sur le site dédié à l’événement (https://jebergson.sciencesconf.org/) ou l’envoyer à gael.prigent@gmail.com, avant le 24 octobre 2025.

Réponse du comité scientifique début novembre.

Les frais de déplacement (tarif SNCF 2nde classe en France métropolitaine) et le repas du mercredi midi seront pris en charge par l’établissement.

—

Comité scientifique :

Lorine Bost, professeur CPGE, Agrégée de Lettres modernes, Docteur en littératures et poétiques comparées.

Gaël Prigent, professeur CPGE, Agrégé de Lettres modernes, Docteur en littérature et civilisation françaises.