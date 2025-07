Enseigner la dramaturgie à l'université (Rennes)

Enseigner la dramaturgie à l’université

Université Rennes 2 | Les 2 et 3 avril 2026

Si la dramaturgie en tant qu’activité artistique est questionnée assez régulièrement par la recherche en études théâtrales – ces derniers temps par le colloque L’indiscipline dramaturgique, organisé par Olivier Neveux et Anne Pellois à l’ENS de Lyon en 2019 –, la réflexion sur l’enseignement dramaturgique demeure quant à elle peu actualisée. Depuis le court essai de Bernard Dort qui fit date en 1986, « L’État d’esprit dramaturgique », dans lequel se pensa, sans toutefois se pragmatiser tout à fait, un enseignement proprement théâtral des textes dramatiques (suivi par quelques rares articles plus récents, mais qui constituent encore des réponses à Dort*) la réalité pédagogique de la dramaturgie reste à la charge de celles et ceux qui doivent l’inventer en solitaire, dans des formations en arts du spectacle où cette unité d’enseignement est pourtant de plus en plus représentée.

Refuser, dans le lignage de Dort, que la dramaturgie se fasse discipline doit-il pour autant légitimer l’absence de méthodes, plus largement de réflexions pédagogiques sur celle-ci ? Ne devrions-nous pas, sans prétendre unifier nos états d’esprits dramaturgiques, leur donner des contours plus clairs et partager nos outils balbutiants afin qu’ils s’enrichissent mutuellement ? Ce colloque ne visera pas l’élaboration d’une méthode commune ni la hiérarchisation des pédagogies souhaitables, mais bien le croisement d’expériences et de projets concrets sur la manière de faire de la dramaturgie aujourd’hui à l’université. Et ce à l’heure où le texte théâtral, matériau autour duquel la réflexion dortienne était autrefois centrée, n’a plus le beau rôle sur les scènes et peut, parallèlement, ne plus rencontrer l’adhésion des étudiant·e·s-praticien·ne·s.

Voici quelques questions actives qui nourriront cette journée et d’éventuels désirs de communications :

• Le texte théâtral est-il un support obsolète ? Comment l’enseigner en sortant du paradigme littéraire ? Comment en faire un médium encore stimulant ?

• Comment rendre justice à l’élargissement des pratiques dramaturgiques actuelles ? Comment enseigner à partir d’autres matériaux que le texte dramatique (romans, essais…) et pour des gestes plus hybrides ? Comment approcher universitairement l’adaptation, le montage, l’écriture de plateau ?

• Comment honorer l’appellation pratique du cours de dramaturgie ? En d’autres termes, comment mettre les étudiant·e·s en situation de dramaturge dans un enseignement théorique, et ne plus seulement les rendre lecteur·rice·s et analystes d’une dramaturgie scénique ou textuelle préexistante ?

L’esprit du colloque sera de croiser des communications (de vingt-cinq minutes) avec des temps de discussions collectives, susceptibles de faire émerger des pistes pédagogiques concrètes. Nous accueillerons également des praticien·ne·s, issu·e·s notamment d’une nouvelle génération de dramaturges, qui communiqueront également et se joindront aux discussions ; dramaturges de plateau grâce auxquels ces journées de réflexion sur une pratique contemporaine de la dramaturgie universitaire auront une teneur concrète.

–

Les propositions de communication (400 mots environ), suivies d’une courte notice biobibliographique, sont à envoyer à l’adresse suivante : pierre.lesquelen@univ-rennes2.fr pour le 30 septembre 2025.

Une réponse sera apportée aux alentours du 15 octobre.

–

Comité scientifique (en cours de finalisation)

Leila Adham (Université de Poitiers)

Sylvain Diaz (Université de Strasbourg)

Cyrielle Dodet (Université Champollion d’Albi)

Thibault Fayner (Université de Poitiers)

Sophie Lucet (Université Rennes 2)

Alexandra Moreira da Silva (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle)

Bibliographie

BENHAMOU A.-F., Dramaturgies de plateau, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, coll. « Essais », 2012.

BENHAMOU A.-F., DANAN J., GARUTTI G., RIVIERE J.-L., SIX L. BOUDIER M., DIAZ S., « Dramaturges et dramaturgie », in Agôn, Dramaturgie des arts de la scène, 2008, [http://journals.openedition.org/agon/1049].

BOUDIER M., CARRÉ A., DIAZ S., MÉTAIS-CHASTANIER B., De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?, Paris, L’Harmattan, coll. « Univers théâtral », 2014.

DANAN J. (dir.), Dramaturgie au présent, Registres, n° 14, 2010.

DANAN J., Qu’est-ce que la dramaturgie ?, Arles, Actes Sud, coll. « Apprendre », 2010.

DESCHAMBRE E., FELTZ E., Écriture et création scénique - Nouvelles collaborations au tournant des XXe et XXIe siècles, Études théâtrales, n°75, [https://shs.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2024-2?lang=fr].

DORT Bernard,« L’État d’esprit dramaturgique », in ORTOLANI Olivier (dir.), Dramaturgie, in Théâtre/public, n° 67, 1986.

FALLONE K., JAMBRINA N. et DUBOST C., « Expérience(s) de la dramaturgie en recherche-création : savoirs et savoir-faire des étudiantes du Master EDCS de l’Université-Jean Jaurès », in M. Plana, J. Garde et S. Pandelakis, Pour des recherches diaboliques : théorie et création interartistiques en laboratoire, Éditions Hermann, p. 201-224, [https://doi.org/10.3917/herm.plana.2024.01.0201].

NAVARRO M., « Le Continent parallèle : questions réelles et perspectives imaginaires », in Parages, n°10, 2021, p. 64-69.

*Voir par exemple Joseph Danan, « Retour à Dort (Esquisse) », in Registres, n° 19, 2016.