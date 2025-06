Autour du cinéma algérien. Images, Histoire et mémoire (Tlemcen, Algérie)

Autour du cinéma algérien

Images, Histoire et mémoire



Hommage à Mohammed Lakhdar HAMINA et Mohamed BENSALAH

Colloque National, le 11 novembre 2025

Bibliothèque centrale

Coordonné par Pre. Latifa SARI

Depuis son émergence, le cinéma algérien a joué un rôle déterminant sur les plans politique et culturel. En parcourant sa trajectoire (période coloniale/postcoloniale), nous ne pouvons éviter d’évoquer l’évolution de cet art qui a subi une grande influence et des défis face au cinéma français et étranger. S’inspirant de la révolution nationale (1954/1962), le cinéma algérien a connu un essor incontournable dans les années 60/70.

Ce colloque propose un cadre de réflexion et de débat sur le cinéma algérien et sur l’histoire de l’Algérie coloniale à partir des représentations scénaristiques. Il s’agit d’apporter, par le biais du film algérien, de nouvelles lectures et approches et plus particulièrement un éclairage nouveau au support historique écrit. Le cinéma algérien est une autre manière de ressusciter le passé colonial et la révolution. C’est dans cette perspective que le devoir d’Histoire prendra forme, motivé par le sens de la mémoire de la guerre de libération pour les générations qui n’ont pas vécu cet événement mémoriel. Le cinéma est d’abord un regard initiant le passé, et le film historique instaure une continuité entre le passé et la société présente. L’Histoire est présente et le cinéma devient ainsi une machine à recycler les images et les souvenirs. Il est temps de redonner ses lettres de noblesse au cinéma algérien considéré comme un genre ayant le potentiel de réconcilier les jeunes générations à leur histoire.

Dans le cadre de cette rencontre scientifique, il sera question de démontrer comment s’élaborent les représentations du passé colonial à travers le cinéma et dans quelle mesure les images et les sons contribuent de manière considérable au réveil de tout un imaginaire collectif. Il faudra aussi poser le contexte dans lequel ces films historiques interviennent et remettent en cause le vide mémoriel du cinéma français sur la guerre d’Algérie. Les réflexions s’articuleront aussi sur la représentation du Français dans le cinéma algérien et la représentation de l’Algérien dans le cinéma français. Cette représentation fait toute l’importance des films sur la guerre d’indépendance et forme l’intérêt de ce colloque, dont le principe est l’évocation de l’héritage actuel de la guerre coloniale ainsi que la discussion sur les images que nous avons de l’Autre et de nous-mêmes.

Parmi les objectifs du colloque : revisiter l’histoire ou la trajectoire du cinéma algérien dans le contexte colonial et postcolonial (l’Algérie comme décor dans le cinéma français, la guerre de libération nationale dans le cinéma français et étranger). Présenter un panorama sur le cinéma national algérien depuis l’époque coloniale : Quelles sont ses réalisations, ses défis et ses perspectives ?

Le second objectif : définir le mode spécifique de restitution d’une expérience liée au cinéma algérien dans un contexte révolutionnaire en interrogeant les stratégies du cinéma dit "engagé" ou "militant". Il s’agit de questionner, éventuellement, les repères historiques du cinéma algérien et les différentes formes esthétiques, socio-culturelles et socio-politiques employées au sein d’un corpus filmique qui constitue un témoignage sur la lutte de la révolution algérienne (1954-1962).

Le cinéma algérien sera donc le centre du débat, en partant de quelques films phares : Algérie en flammes de René Vautier (1958), Les Fusils de la liberté de Djamel Chanderli et Mohammed Lakhdar

Hamina (1961), La Bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo (1966), Le vent des Aurès de M. Lakhdar Hamina (1966), Chronique des années de Braise de M. Lakhdar Hamina (1975), L'Opium et le Bâton d'Ahmed Rachedi (1969), adaptation du roman de Mouloud Mammeri, La colline oubliée de Abderrahmane Bouguermouh (1990), tiré du roman de Mouloud Mammeri. Le feuilleton historique El Hariq (1974), (L’Incendie de M. Dib), première grande adaptation inscrite dans les mémoires collectives, réalisé par Mustapha Badie au début des années 70, pour le compte de l’Ex RTA. Avec le même réalisateur (Mustapha Badie) La nuit a peur du Soleil (1965), (premier long métrage post-indépendance), ou encore Slim Riad avec Le vent du Sud (1975), adapté du roman de Benhadouga ; en tenant compte, sur le plan méthodologique, des contextes qui ont prévalu à la fabrication des films, des différentes représentations cinématographiques ainsi que de la question relative à la réception au travers d’approches et méthodes d’analyse pour un meilleur décodage sémiologique et sémiotique des images et des mécanismes de signification iconographique.

Ce colloque ambitionne d’explorer des thématiques variées, telles que :

- Regards croisés sur le cinéma algérien (passé/présent) ;

- Mémoires de guerres entre récit littéraire et récit cinématographique ;

- Le cinéma historique algérien ou le cinéma engagé/militant : enjeux et défis ;

- Les représentations de l’Algérie colonisée dans le cinéma national, français et étranger ;

- Les grandes figures du cinéma algérien entre hier et aujourd’hui (cinéastes, réalisateurs, acteurs) ;

- Le film algérien entre production et réception ;

- Archives publiques/privées, héritage du cinéma algérien : préserver et sauvegarder le patrimoine cinématographique colonial/postcolonial.

Le colloque aura lieu le 11 novembre 2025 à la bibliothèque centrale de l’Université de Tlemcen et s’accompagnera de projections et d’une exposition d’ouvrages sur l’histoire du cinéma algérien.

Bibliographie indicative

Bedjaoui Ahmed, Cinéma et guerre de libération, Alger, Chihab, 2014.

Bedjaoui Ahmed, Images et visages. Au cœur de la bataille de Tlemcen, Alger, Chihab, 2012.

Benmessaoud Hamid, La guerre d’Algérie dans le cinéma français, Thèse de doctorat, Université Toulouse II, 1996.

Bensalah Mohamed, Cinéma en Méditerranée : Une passerelle entre les cultures, EDISUD, Italie, 2005.

Bensalah Mohamed, Les représentations iconographiques en Algérie et au Maghreb, coordonné par M. Bensalah et H. Remaoun. CRASC 2007.

Cheniki Ahmed, L’Algérie : Paroles d’intellectuels, d’écrivains et d’artistes, Amazon Digital Service, 2023.

Gaudreault André, Jost François, Le récit cinématographique, Armand Colin, réédition 2005.

Nora Pierre, Les Lieux de Mémoire, Tome 1, Ed Quarto Gallimard, 1997.

Nora Pierre, Les Français d'Algérie, Paris, 1959.

Filmographie

Guerre d’Algérie de Benjamin Stora et Patrick Pesnot, 1992. (Une série TV sur la guerre d’Algérie. Archives et témoignages).

Les années algériennes de Benjamin Stora, 1994. (Trente ans d’histoire, racontés en 3 heures d’une façon anthropologique et historique).

C’était la guerre de Ahmed Rachedi et Maurice Failevic. (À partir de On nous appelait des Fellaguas du commandant Azzedine (Rabah Zerrari) et La paix des braves de Jean Claude Carrière).

Algérie en flammes de René Vautier, 1959

Les fusils de la liberté de Djamel Chanderli, 1958. (Images du maquis algérien).

Frantz Fanon, mémoire d'asile de Abdenour Zahzah, 2002.

(Itinéraire de la vie du psychiatre et révolutionnaire algérien d’origine martiniquaise durant la révolution).

Une journée portée disparue de Phillip Brooks et Alan Hayling, 1992. (Les journées de "Ratonnade" à Paris, octobre 1961).

Comité scientifique :

BEDJAOUI Ahmed (Univ. Alger 3)

BERBAR Souad (Univ. Tlemcen)

BOUAMAMA Larbi (Univ. Mostaganem)

BOUDJELLA Abdelmadjid (Univ. Tlemcen)

BOUKENNA Abdelaziz (Univ. Alger 2)

BOUKHMOUCHA Ilyès (Institut National du Cinéma d’Alger)

BRAZZODURO Andréa (Univ. Naples)

CHENIKI Ahmed (Univ. Annaba)

DECHACHE Djalila (Univ. Sorbonne Nouvelle)

EL BACHIR Hanane (Univ. Oran 2)

HAMR EL AIN Kheira (Univ. Oran 2)

IRCHENE Abdelghani (Univ. Tizi Ouzou)

MAOUDJ Danièle (Univ. Corse)

MERAD CHAOUCH Zineb (Univ. Tlemcen)

RASS EL MA Aissa (Univ. Oran 1)

SAHBI Fayçal (Univ. Oran 1)

SARI M. Latifa (Univ. Tlemcen)

YAHIAOUI Djamel (Univ. Alger 2).

Modalités de participation

Langues du colloque : Français / Arabe

Les propositions de communication (environ 300 mots) comportant un titre et un résumé, cinq mots clés et une courte notice biobibliographique devront être adressées avant le 20 septembre 2025 à l’adresse suivante : colloquellc@gmail.com

Les propositions seront examinées par le comité scientifique. Les participants préciseront l’axe dans lequel ils inscrivent leur communication.

Calendrier

Soumission des propositions : 20 septembre 2025

Notification des acceptations : 10 octobre 2025

Programme définitif : 30 octobre 2025

Tenue du colloque : 11 novembre 2025

L’appel est accessible ici : https://llc.univ-tlemcen.dz/fr

Laboratoire de recherche L.L.C : https://llc.univ-tlemcen.dz/fr

Adresse : Université Abou Bakr Belkaïd, Tlemcen : https://www.univ-tlemcen.dz/fr