Fosca Mariani Zini, Nathalie Vienne-Guerrin (dirs.), La "Malebouche". Les paroles blessantes, du Moyen Âge à l'Âge des Lumières

Pourquoi les paroles font-elles mal ? Quel mal spécifique les paroles méchantes infligent-elles ?

« Male bouche », le personnage du Roman de la Rose, est la figure tutélaire de cet ouvrage qui tente d’apporter des éléments de réponse à ces questions en analysant les raisons culturelles pour lesquelles, dans tel ou tel contexte historique, les meurtrissures infligées par la langue revêtent une signification particulière et en convoquant plusieurs objets d’étude, parmi lesquels le droit, la littérature, le théâtre, les pamphlets, les traités de civilité. Au-delà d’un noyau anthropologique constant, les passions tristes s’exprimant dans les paroles blessantes déterminent à chaque fois la façon dont l’oreille accueille ce qui est dit, tant ce que l’on doit dire dépend de ce que l’on peut entendre.

Le volume aborde la question en se concentrant sur trois moments saillants, en essayant d’en saisir les préoccupations les plus marquantes : la peur du mensonge au Moyen Âge ; le risque de la loquacité creuse à la Renaissance ; le détournement de la raison par les paroles malintentionnées à l’époque des Lumières.

Fosca Mariani Zini est Professeure d’université HDR à l’Université de Tours, rattachée au laboratoire de recherche du Centre d’études supérieures de la Renaissance. Ses domaines de recherche portent sur la philosophie latine à Rome, la philosophie médiévale et humaniste, le platonisme et le néoplatonisme.

Nathalie Vienne-Guerrin est Professeure en études shakespeariennes à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 et membre de l’IRCL, Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (UMR5186 CNRS). Nombre de ses travaux portent sur l’injure et la mauvaise langue dans le monde de Shakespeare.

Ont contribué à ce volume : Joël Biard, Maïté Billore, Emily Butterworth, Giovanni Catapano, Jean-Pierre Cavaillé, Marie-Luce Demonet, Linda Gil, Agnès Lafont, Alice Lamy, Justine Le Floc’h, Corinne Leveleux-Teixeira, Fosca Mariani Zini, Fabrizio Meroi, Bernard Seve, Denis Thouard, Nathalie Vienne-Guerrin, Gary Watt.

LE SAVOIR DE MANTICE est la collection des travaux du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours. On y trouve la publication des séminaires et des colloques tenus par ce centre de recherche, ainsi que des études concernant la Renaissance, la genèse du sujet moderne et la présence de l’Antiquité dans les savoirs humanistes.

