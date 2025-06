Séminaire Πρόβλημα/problèma. Appel à contributions pour jeunes chercheuses et chercheurs en philosophie antique (en ligne)

Séminaire Πρόβλημα 2025-26

Appel à contributions pour jeunes chercheuses et chercheurs en philosophie antique

Le séminaire Πρόβλημα a pour but de donner un aperçu de l'actualité de la recherche dans le domaine de la philosophie antique. Il cherche de ce fait à rassembler les chercheurs et chercheuses travaillant sur des textes ou des doctrines philosophiques, en langue grecque comme latine, des Présocratiques à l'Antiquité Tardive. Il se veut aussi transdisciplinaire : il s’agira de faire dialoguer les différentes approches, qu’elles soient philosophique, philologique, historique ou littéraire.

Chaque séance fera intervenir un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, qui pourra présenter un travail en cours d'élaboration. Le séminaire vise moins à présenter les résultats définitifs d’une recherche qu’à mettre en évidence les difficultés d’interprétation rencontrées au cours d’une recherche. L’objectif est de faire dialoguer jeunes chercheurs et chercheurs plus confirmés, afin de faire avancer la réflexion sur un problème ou une thématique donnée. Pour ce faire, chaque intervention durera 30min et sera suivie d’un temps d’échange avec un répondant, puis avec la salle.

Les séances auront lieu entre janvier et mai 2026, le dernier mercredi du mois, de 17h à 18h30. Par souci d’accessibilité, le séminaire se tiendra en distanciel.

Les candidats et candidates doivent envoyer leur texte de présentation, en français, (500 mots maximum) pour le 30 septembre 2025 à l’adresse suivante : seminaireproblema@gmail.com. L’examen des contributions se fera à l’aveugle. Par conséquent, le texte de présentation devra être anonymisé et ne comportera aucune information personnelle. Une brève notice biographique sera jointe dans un second document.

Une attention particulière sera portée à la clarté du propos, à la problématisation et à l’argumentation, ainsi qu’à la mise en évidence des difficultés d’interprétation inhérentes à une recherche en cours. La constitution du programme visera à refléter, autant que possible, la diversité des approches évoquées précédemment ainsi que des époques. Les retours aux candidats et candidates seront faits dans la deuxième quinzaine d'octobre.

Nous nous réjouissons par avance de lire vos propositions.

Rodolphe Le Penru, Chercheur associé, Université de Lille, STL (UMR 8163)

rodolphe.le-penru@univ-lille.fr

Camille Mouflier, ATER Philosophie, Nantes Université, IHRIM (UMR 5317)

camille.mouflier@univ-nantes.fr

Jeanne Ravaute, ATER Lettres Classiques, ENS de Lyon, HiSoMA (UMR 5189)

jeanne.ravaute@ens-lyon.fr