Transmission des savoirs dans les textes grecs et latins de l’Antiquité à la Renaissance : théories, représentations et matérialité. 2e édition de la Journée des Jeunes Chercheurs et Chercheuses de l’APLAES (ENS Paris)

« Transmission des savoirs dans les textes grecs et latins de l’Antiquité à la Renaissance : théories, représentations et matérialité »



2e édition de la Journée des Jeunes Chercheurs et Chercheuses de l’APLAES

ENS Ulm (Paris)

16-17 janvier 2026

Après une édition 2024 réussie, l’Association des Professeur·es de Langues Anciennes de l’Enseignement Supérieur (APLAES) propose de renouveler l’expérience d’une journée Jeunes Chercheur·ses et de l'établir comme un événement récurrent. Il s’agit de réunir les membres de l’association, titulaires comme non-titulaires, autour de travaux de jeunes chercheur·ses.

Appel à communications

Le thème retenu cette année est la transmission des savoirs dans les littératures grecques et latines, de l’Antiquité à la Renaissance. L’objectif est d’interroger non seulement les modalités de la transmission du savoir, d’un point de vue matériel (tradition manuscrite) comme culturel, mais également la constitution des savoirs dans l’Antiquité. Nous entendons par « savoir » aussi bien la notion de connaissance en général que les savoirs spécialisés dont l’étude connaît actuellement un regain d’intérêt (cf. projet en cours Zoomathia sur la transmission des connaissances zoologiques, ouvrages collectifs tels que Écriture et transmission des savoirs de l’Antiquité à nos jours paru en 2021 sous la direction de Dominique Briquel ou encore Transmettre les savoirs dans les mondes hellénistique et romain, publié aux PUR sous la direction de Frédéric Le Blay).

Plusieurs axes de réflexion pourront être explorés :

Les représentations des savoirs ou du savoir dans les textes : Dans les fictions, quel personnage détient le savoir ? qui le transmet ? qui apprend ? On pense par exemple au trajet de l’information au théâtre, à la façon dont les informations sont transmises entre les personnages ou aux spectateurs ; on peut également interroger la façon dont est représenté le savoir et sa transmission dans les textes didactiques, en particulier la poésie didactique… Les figures de l’expert : représentations de l’expert dans la littérature et la philosophie ; représentation du sachant (le philosophe, le prophète, le devin…) ou du polymathe (Pythagore, Aristote, Hypatie, Varron, Nigidius Figulus...) ; représentations des savoirs spécialisés dans la littérature technique (agriculture, architecture, mathématiques, cosmologie, botanique, zoologie...).

: Les approches théoriques de la connaissance : Les approches philosophiques et/ou rhétoriques pourront être étudiées : que sait-on ? Comment accéder au vrai ? Comment faire quand le savoir est inaccessible ? Comment convaincre de ce que l’on ne sait pas avec certitude ? L’étude de la constitution des doctrines au sein des écoles philosophiques, des doctrines religieuses, dans les études bibliques ou patristiques… Comment transmettre le savoir à la foule ou à des non-experts ? Comment transmettre le savoir à son lecteur/auditeur ? On peut notamment interroger la relation parénétique du maître et de son disciple dont les Lettres à Lucilius sont un bon exemple.

: Les modalités formelles de la transmission des savoirs : comment sont transmis les savoirs antérieurs ? Cet axe est l’occasion de travailler sur la citation, la traduction, la paraphrase, ou encore les florilèges dans des perspectives linguistiques comme littéraires.

: comment sont transmis les savoirs antérieurs ? Cet axe est l’occasion de travailler sur la citation, la traduction, la paraphrase, ou encore les florilèges dans des perspectives linguistiques comme littéraires. La transmission matérielle : étude des manuscrits, des éditions, de gloses, de scholies, de commentaires, réception jusqu'à la Renaissance.

: étude des manuscrits, des éditions, de gloses, de scholies, de commentaires, réception jusqu'à la Renaissance. La réception des savoirs antérieurs : transmission, réorientation, adaptation (imitatio, aemulatio...), modification. Cela peut concerner aussi bien la transmission des savoirs au sein d'une même culture et d'une même langue, que la transmission entre différentes cultures, notamment la transmission de savoirs grecs à Rome et inversement, ou d'autres aires géographiques (les savoirs égyptiens en Grèce, les savoirs étrusques à Rome, etc.).



Organisatrices : Jeanne Ravaute (ENS de Lyon) et Halima Benchikh-Lehocine (UGA), représentantes des jeunes chercheurs et chercheuses au Bureau de l’APLAES.

Date de tombée de l’appel : 01/10/2025.

Date de la manifestation : 16-17/01/2026.

Informations pratiques : les propositions de communication composées d’un titre provisoire, d’un résumé (250-300 mots) et d’une brève notice biographique, sont à envoyer aux deux organisatrices par mail avant le 1er octobre 2025 (halima.benchikh-lehocine@univ-grenoble-alpes.fr ; jeanne.ravaute@ens-lyon.fr). Les auteurs et autrices des propositions retenues seront informé.es courant octobre 2025. La manifestation se tiendra les 16 et 17 janvier 2026, à l'ENS-Ulm.

Les communications feront l’objet d’une publication dans la revue des Annales de l’APLAES hébergée sur son site.