Écrivaines ouvrières, paysannes et précaires

Contribution à une histoire littéraire de l’émancipation au XXe siècle

Journée d’études, Université de Lille, Laboratoire Alithila (ULR 1061)

Mercredi 3 décembre 2025

Ces dernières années, des travaux de plus en plus nombreux ont contribué à remettre en lumière les écritures prolétarienne, ouvrière, et, dans une moindre mesure, paysanne, permettant de lire à nouveaux frais des œuvres rééditées comme celles d’Henry Poulaille, Constant Malva, Georges Navel, Jean Malaquais, ou qui ne le sont pas encore comme celles de Pierre Hamp ou Albert Soulillou, parmi d’autres. Si les historien·nes du travail et les sociologues (Ambroise, 2001) se sont largement penché sur la trajectoire des auteurs prolétariens et les écrits d’ouvriers, cela est vrai également des études littéraires (Vigna, 2016 ; Leport, 2021). Ces dernières permettent de remettre en question la doxa critique qui a longtemps considéré cette production comme relevant du témoignage singulier et a insisté sur sa portée documentaire — suivant en cela de près la rhétorique mise en œuvre par le fondateur même de l’école prolétarienne, Henry Poulaille. Ont ainsi pu être interrogées la manière dont s’élabore un ethos spécifique dans les écrits prolétariens (Martinet, 2016), mais aussi la valeur proprement littéraire de ces œuvres et la façon dont elles ont contribué à redéfinir les frontières du littéraire et à questionner la constitution du canon (Buffet, 2016).

Plusieurs thèses récentes ont permis d’approfondir l’exploration de cette importante littérature d’expression ouvrière dans l’entre-deux-guerres, trop souvent occultée par les histoires littéraires et les essais contemporains, qu’elles réfléchissent aux liens entre littérature et travail précaire dans une perspective d’histoire littéraire et de poétique comparée (Pleuchot) ou qu’elles pensent les productions des plumes ouvrières comme des « actes de littérature » visant à reconfigurer les rapports de force (Myers). Ces différentes recherches contribuent à redonner à ces écrits la place qui leur revient dans l’élaboration des littératures dites du « réel » — témoignage, enquête, écriture documentaire —, une dynamique qui semble aujourd’hui dominer le paysage contemporain. Corinne Grenouillet a ainsi pu étudier les diverses formes de témoignages sur le travail en usine au tournant du XXIe siècle (2015), quand les romans de l’entreprise ont fait l’objet de l’attention d’Aurore Labadie (2016).

Face à ce regain d’intérêt pour ces littératures produites par des auteurs appartenant aux classes dominées, il reste un angle mort qui concerne la place spécifique réservée aux femmes. Les autrices prolétariennes, paysannes ou précaires semblent en effet doublement occultées, de par leur statut de prolétaire et leur condition de femme. Si l’on cite volontiers le nom de Marguerite Audoux et, plus rarement, celui de Neel Doff, on ne regarde guère au-delà de ces deux massifs qui servent de caution à une histoire littéraire essentiellement forgée par le regard masculin. Henry Poulaille lui-même n’est pas étranger à ce travers : les femmes citées dans Nouvel âge sont réduites à la portion congrue, et font le plus souvent l’objet de simples mentions lors d’énumérations. Si, comme le pense Xavier Vigna dans L’Espoir et l’effroi (2016), « l’écriture ouvrière, qui réplique et réfute, œuvre à l’émancipation individuelle et collective », alors, il est indispensable de s’interroger sur le choix de l’écriture littéraire des écrivaines prolétariennes et assimilées, qu’elles aient été ouvrières (Jeanne Bouvier, Claire Etcherelli, Dorothée Letessier, Nella Nobili, Monique Piton…), paysannes (Claire Méline, Odette Magariau, Thérèse Jolly…), garde-barrières (Rose Combe), travailleuses précaires (Céline Lhotte, Hélène Bessette), petites employées… Ces autrices ont donné lieu à une littérature quantitativement et qualitativement non négligeable, s’illustrant dans des genres aussi variés que la prose fictionnelle ou documentaire, le témoignage, la poésie, voire l’essai. Si le travail a, chez les auteurs ouvriers, déjà un impact structurel et thématique sur le récit, qu’en est-il des récits du travail au féminin, où la précarisation de classe est redoublée par la précarisation du genre ? Qu’est-ce qui les conduit à la prise d’écriture et dans quels buts ?

Il y a quelques années, un ouvrage collectif sur les Working-class Literature(s) a rappelé qu’il est difficile d’étudier les écrits d’ouvriers en les cantonnant à leurs seules frontières nationales (Lennon, Nilsson, 2017). En effet, ces littératures du travail sont foncièrement internationales : elles s’inscrivent dans des réseaux (revue, traduction, édition, correspondance, sociabilité, syndicat) mais partagent aussi des poétiques communes. Il importe donc d’envisager conjointement ces voix ouvrières et paysannes dans une perspective comparatiste. Si certaines autrices ont déjà été traduites (Martinson, Pagu, Carnès) et que l’actualité éditoriale permet, ou s’apprête à permettre en 2025, au lectorat français de découvrir de grandes voix ouvrières américaines, telles que Babb ou Smedley, il en reste encore beaucoup à découvrir (Yezierska, Le Sueur, Herbst, Olsen, Takako…). Penser ces autrices comme un ensemble, bien qu’éclectique, est une manière d’infléchir l’historiographie littéraire dominante, mais également de découvrir de nouveaux aspects du récit ouvrier par ce que la spirale précarisante du genre impose au récit : les autrices sont, par exemple, plus sensibles que leurs homologues masculins à des problématiques contemporaines comme les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement au travail, voire des problématiques pré-écologiques.

Sans prétendre à l’exhaustivité, cette journée d’études se propose de pallier à ce que Michelle Perrot appelait dans la biographie qu’elle consacre à Lucie Baud « un véritable déficit de mémoire ». Elle se veut une contribution à l’histoire littéraire de l’émancipation qu’il convient de continuer à écrire. Il s’agira donc d’interroger ces œuvres variées et le parcours de leurs autrices dans leurs liens spécifiques avec l’écriture littéraire. Les approches comparatistes, sociocritiques et/ou relevant des études de genre seront privilégiées, de même que les études sur corpus présentant un caractère synthétique, englobant plusieurs titres et/ou autrices. Un corpus indicatif d’écrivaines figure à la fin de l’appel. Les propositions pourront s’inscrire, sans s’y limiter toutefois, dans un ou plusieurs des axes suivants :

Axe 1. Questions de poétique et enjeux littéraires

- quels sont les ethos discursifs et postures d’autrices proposés par ces écrivaines ?

- quels « actes d’écriture » mettent-elles en place ?

- quels genres littéraires investissent-elles : autobiographie, témoignage, roman, conte, essai, reportage, prose documentaire, poésie… ?

- comment ces œuvres s’inscrivent-elles dans le paysage littéraire de leur temps (réseaux, revues, sociabilités littéraires) ? On pourra questionner les rapports à la modernité, aux avant-gardes, ou au contraire leur conformisme éventuel.

- quelles sont les références intertextuelles mobilisées dans ces textes ?

Axe 2. Questions de représentations et enjeux mémoriels

- la représentation de la condition de femme dans leurs textes : les spécificités de la condition ouvrière et paysanne féminine sont-elles soulignées ? comment sont-elles mises en scène ? peut-on dégager des récurrences, voire de véritables topoï, par exemple les violences faites aux femmes, la maternité, les questions de santé féminine… ?

- quels événements historiques, sociaux sont mis en scène ? sont-ils distincts de ceux mobilisés par les auteurs prolétariens ou paysans ?

- quelle est la portée politique et sociale de ces écrits ? faut-il penser cette prise d’écriture comme un acte d’émancipation et selon quelles modalités ?

Axe 3. Histoire littéraire et réception

- la réception a-t-elle été discriminante, misogyne ?

- quelle place ces autrices trouvent-elles dans les histoires de la littérature, les anthologies et les panoramas ?

- comment accèdent-elles à l’édition et à la publication : quels obstacles et résistances ? quelles stratégies de contournement ? quels lieux de parution ?

- l’invisibilisation du travail littéraire de ces femmes écrivaines, qui deviennent parfois secrétaires, à l’ombre des « grands » hommes : secrétariat, (re)lectrice, correctrice de manuscrits…

- quels réseaux de sociabilité ? les autrices ouvrières et assimilées tentent-elles de se fédérer en groupes ?

- quelle postérité pour ces écrits ? On pourra par exemple s’intéresser aux relectures féministes des autrices du travail dans les années 1970, surtout aux États-Unis.

Les propositions de communication devront être envoyées avant le 15 septembre 2025 conjointement à alexis.buffet@univ-lille.fr et victoria.pleuchot@gmail.com

Elles comprendront environ 250 mots et seront accompagnées d’une brève biobibliographie de l’auteur·rice, pour une réponse du comité scientifique début octobre.

Comité d’organisation

Alexis Buffet (Université de Lille)

Victoria Pleuchot (Université d’Artois)

Comité scientifique

Sarah Al-Matary (Université du Havre)

Hélène Baty-Delalande (Université de Rennes)

Stéphane Chaudier (Université de Lille)

Paul Dirkx (Université de Lille)

Maria Chiara Gnocchi (Université de Bologne, Italie)

Charlotte Lacoste (Université de Nancy)

Corpus indicatif

Marguerite Audoux, Marie-Claire, 1910 ; L’Atelier de Marie-Claire, 1920.

Michèle Aumont, Femmes en usine, 1953 ; Dialogues de la vie ouvrière, 1953 ; Le Monde ouvrier inconnu, 1956 ; En usine, pourquoi ?, 1958.

Sanora Babb, Whose Names are Unknown, 1939-2004 ; An Owl on Every Post, 1970 ; On the Dirty Plate Trail. Remembering the Dust Bowl Refugee Camps, 2007 (posth.)…

Angélina Bardin, Angélina, une fille des champs, 1956 ; Vous qui passez sur la route…, 1957 ; La Voix de la maison, 1958…

Colette Basile, Enfin, c’est la vie, 1975 ; Ma vie comme je peux, 1977.

Lucie Baud, « Les Tisseuses de soie dans la région de Vizille », 1908.

Hélène Bessette, Ida ou le délire, 1973.

Simone Bodève, La Petite Lotte, 1907 ; Celles qui travaillent, 1913 ; « Réflexions féministes », 1913.

Maria Borrély, Sous le vent, 1930 ; Le Dernier feu, 1931 ; Les Reculas, 1932…

Jeanne Bouvier, La Lingerie et les Lingères, 1928 ; Mes mémoires, ou 59 années d’activité industrielle, sociale et intellectuelle d’une ouvrière, 1936…

Émilie Carles, Une soupe aux herbes sauvages, 1977 ; Mes rubans de la Saint-Claude, 1982.

Luisa Carnès, Tea Rooms. Mujeres obreras, 1934.

Lucie Colliard, Une belle grève de femmes : Douarnenez, 1925.

Rose Combe, Le Mile des Garret, 1931…

Neel Doff, Jours de famine et de détresse, 1911 ; Contes farouches, 1913 ; Elva, 1929…

Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie, 1964 ; À propos de Clémence, 1971 ; Un arbre voyageur, 1978…

Adeline Geaudrolet, Amours paysannes : travaux et déboires sexuels d’une femme de la campagne, 1980.

Josephine Herbst, Pity is not Enough, 1933…

Ethel Carnie Holdsworth, Rhymes from the Factory, 1907 ; Songs of a Factory Girl, 1911 ; The Lamp Girl, 1913…

Jeanne Humbert, En pleine vie : roman précurseur, 1930 ; Le Pourrissoir Saint-Lazare : choses vues, entendues et vécues, 1932…

Thérèse Jolly, Les Bergers, 1974 ; Marie-Terre, 1977…

Meridel Le Sueur, The Girl, 1939…

Dorothée Letessier, Le Voyage à Paimpol, 1981…

Florence Littré, La Mauvaise herbe : souvenirs et confidences, 1946 ; Comme l’oiseau sur la branche : souvenirs d’une suppléante du primaire, 1976…

Céline Lhotte, Ma Mère Riquet, croquis sociaux, 1928 ; La Petite fille aux mains sales, 1928 ; Essais sociaux, 1931...

Aurélie Lopez, Aurélie. Journal d’une OS, 1979.

Odette Magariau, ’Rin d’gavelle, patoiseries, 1968 ; Incendie de frontières, 1970 ; À contre-courant, 1975…

Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd, 1933…

Claire Méline, Le Petit père d’Étienne Le Rouge, 1976.

Nella Nobili, La Jeune fille à l’usine, 1978…

Tillie Olsen, Yonnondio. From the Thirties, 1934 ; Tell me a Riddle, 1960 ; Silences, 1978…

Pagu (Patrícia Galvão), Parque industrial. Romance proletario, 1933.

Hélène Patou, Le Domaine du hameau perdu, 1972.

Madeline Ricaud, productions radiophoniques.

Agnes Smedley, Daughter of Earth, 1929 ; China Fights Back: An American Woman with the Eighth Route Army, 1938…

Henriette Valet, Madame 60 bis, 1934 ; Le Mauvais temps, 1937…

Raymonde Vincent, Campagne, 1937 ; Blanche, 1939…

Lise Wanderwielen, Lise du plat pays, 1983.

Anzia Yezierska, Salome of the Tenements, 1923 ; Bread Givers. A Struggle between a Father of the Old World and a Daughter of the New, 1925…

