Demitizzare il corpo, scorporare il mito. Decostruzioni e riscritture contemporanee del femminile (revue Collection de l'E.C.R.I.T.)

"Demitizzare il corpo, scorporare il mito. Decostruzioni e riscritture contemporanee del femminile"

pour le numéro 25 de la revue Collection de l'E.C.R.I.T. de l'Université Toulouse II Jean Jaurès

L’«enigma della femminilità» (Freud 1932), da sempre oggetto privilegiato del pensiero maschile, si è risolto, storicamente e culturalmente, nella produzione di un modello femminile concepito a «immagine e dissimiglianza» (Cavarero 1999) dell’uomo. Così, imprigionate in un discorso di matrice fallologocentrica, le donne sono state narrate come corpi isterici, difettosi, abietti, reificati, violati, predestinati, costrette a secoli di silenzio e di rimozione dal canone letterario. In tal senso, quando parliamo di de-mitizzare i corpi, ovvero di liberarli dal mito inteso come “menzogna” e “inganno” (Said 2008), ci riferiamo a una tradizione plurimillenaria di archetipi, norme e costruzioni culturali che, da Platone e Aristotele fino alle teorie dei cosiddetti padri della modernità come Freud (Irigaray 1974), ha imposto una narrazione del femminile privo di autonomia e di una soggettività ab-soluta dai modelli precostituiti.

La call for papers mira a integrare con diversi contributi il volume risultante dalla Journée d’études “Demitizzare il corpo, scorporare il mito. Decostruzioni e riscritture contemporanee del femminile”, tenutasi il 12 e 13 giugno 2025 presso l’Université Toulouse II Jean Jaurès.

Si ripropongono qui di seguito i tre assi di ricerca su cui il colloquio si è incentrato, applicando una lente femminista, decoloniale e/o intersezionale all’ambito della letteratura italiana contemporanea, del teatro e della performance:

1. Narrazioni di corpi dissidenti, non conformi, eccentrici, ribelli che danno vita a scritture dell’oltrecanone, capaci di risignificare le esperienze femminili e quindi di opporsi al potere variamente declinato;

2. Riscritture di figure mitologiche femminili che, decostruendo il mito «come origine di fortissime istituzioni culturali e materiali androcentriche» (Chemotti 2005), vengono a colmare le insufficienze del contemporaneo, denunciando le politiche di controllo sulle donne, sul loro corpo e sulla funzione riproduttiva, considerata da sempre perturbante e impenetrabile;

3. Esperienze di teatro e performance, in cui il corpo è da sempre protagonista (Barrientos 2017), quando puntano alla decostruzione della canonicità corporea e permettono di sfidare le convenzioni estetiche, culturali e politiche.

Le proposte di articolo (della lunghezza max. 1 cartella word) dovranno essere inviate entro il 31 luglio 2025 all’indirizzo: francesca-chiara.guglielmino@univ-tlse2.fr.

In caso di accettazione, gli articoli completi, redatti in lingua italiana, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 31 ottobre 2025.

