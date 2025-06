Citer, copier, convoquer : les modèles savants en travail (Reims)

Citer, copier, convoquer : les modèles savants en travail

Colloque international

À l’heure où les régimes de vérité et les formes d’autorité scientifique semblent fragilisés – en particulier par l’essor d’outils numériques qui opacifient les sources qu’ils mobilisent – la pratique de la citation savante acquiert une acuité nouvelle. Elle apparaît comme un opérateur central du discours savant, en engageant une relation dialogique entre les textes et en rendant possible une lecture critique des conditions de production, de légitimation et de circulation des savoirs.

En partant de cette perspective contemporaine, ce colloque propose d’explorer les formes, les enjeux et l’évolution des pratiques de la citation savante depuis l’époque moderne. Il s’agira moins d’aborder l’intertextualité ou la génétique des textes, au cœur de plusieurs études récentes, que de s’attacher au geste de la citation, en tant qu’il met en jeu des régimes de légitimité, des stratégies d’autorité et des formes d’organisation du savoir.

Par citation savante, nous entendons toute citation textuelle explicite qui participe à la constitution et à la mise en circulation de modèles dits savants dans un contexte particulier. Elle est ainsi envisagée comme un point d’observation privilégié pour saisir la manière dont les savoirs se façonnent, se transmettent et se discutent dans des écrits de tous ordres, du XVIe siècle à nos jours. Elle permet notamment d’interroger l’élaboration de modèles épistémologiques, l’évolution des institutions savantes, la fabrique des autorités intellectuelles et médiatiques, ainsi que le rôle tenu par certaines sources tierces (textes de vulgarisation, journaux, anthologies, traités, recueils de savoirs, etc.) dans la circulation et la structuration des savoirs.

Les propositions de communication peuvent s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants (listés de façon non exhaustive), en adoptant au choix une approche synchronique ou diachronique.

- La notion d’autorité attachée à la citation : sur quoi repose l’autorité d’un texte ou d’un auteur ? à quel moment une citation est-elle considérée comme savante ? comment s’inscrit-elle matériellement dans un espace de circulation des énoncés ? par quels processus de légitimation passe-t-elle ? sur quoi s’élabore son pouvoir véridictoire et quels dispositifs discursifs vient-elle servir ?

- La mise en œuvre des modèles savants par le biais de la citation : comment ces derniers sont-ils mobilisés et rendus opérants au sein des textes ? quel système de valeurs (culturelles, épistémologiques, axiologiques) sous-tendent-ils ? quelles relations aux modèles les autrices et auteurs mettent-ils en scène à travers ces pratiques citationnelles ?

- Les changements de paradigmes dans les usages de la citation : à quel moment a-t-on recours à la citation savante de l’âge humaniste à nos jours ? quels enjeux lui sont attachés dans un contexte donné ? et comment penser son évolution face aux pratiques de bibliométrie ou de génération automatique de texte très contemporaines ?

- Genres de discours et formes de médiation : quels types de discours sont convoqués dans le cadre des citations savantes ? quel rôle tient la citation dans l’affirmation de champs disciplinaires distincts ? quels textes font office d’intermédiaires dans la transmission et la recomposition des savoirs ? quelles variations des pratiques peuvent s’observer selon les genres textuels ?

- Enjeux méthodologiques : quelles méthodes (manuelles, numériques) s’offrent aujourd’hui aux chercheuses et chercheurs afin d’étudier les citations savantes dans un corpus textuel défini ?

Ce colloque souhaite croiser des approches issues de la philologie, de la théorie littéraire, des sciences du langage, de l’histoire et de la sociologie. Il s’adresse aux chercheuses et chercheurs de toute discipline travaillant les pratiques savantes au sein des textes du XVIe au XXIe siècles.

—

Modalités de soumission :

Les propositions (titre, résumé d’environ 500 mots, courte notice biobibliographique) sont à adresser avant le 15 septembre 2025 aux quatre organisatrices et organisateur :

- Céline Bohnert (celine.bohnert@univ-reims.fr)

- Yann Calbérac (yann.calberac@univ-reims.fr)

- Léa Gariglietti (lea.gariglietti1@etudiant.univ-reims.fr)

- Marine Riguet (marine.riguet@univ-reims.fr)

Les communications pourront être faites en français ou en anglais.

—

Calendrier :



Les propositions retenues seront annoncées fin novembre.

Le colloque aura lieu fin mai 2026 à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (Reims).

—

Bibliographie indicative :

Andries Lise (dir.), Le Partage des savoirs, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2003.

Beugnot Bernard, « Un aspect textuel de la réception critique : la citation », La Mémoire du texte. Essais de poétique classique, Paris, Champion, « Lumière classique », 1994.

Callon Michel et Latour Bruno (dir.), La Science telle qu’elle se fait, Paris, La Découverte, 1991.

Compagnon Antoine, La Seconde Main ou Le Travail de la citation, Paris, Seuil, 1979.

Delattre Pierre et Tellier Michel (dir.), Élaboration et justification des modèles, t. I, Paris, éd. Maloine SA, 1979.

Foucault Michel, L’Ordre du discours, Paris, Gallimard, « Nrf », 1971.

Jacob Christian, Qu’est-ce qu’un lieu de savoir ?, Marseille, OpenEdition Press, 2014.

Roqueplo Philippe, Le Partage du savoir. Science, culture, vulgarisation, Paris, Seuil, 1974.

Waquet Françoise, L’Ordre matériel du savoir. Comment les savants travaillent, XVIe-XXIe siècles, Paris, CNRS, 2022.