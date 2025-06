Le silence de l'oubli : l'absence et le vide de la mémoire dans la culture et la littérature (Vancouver)

11e conférence biennale internationale des étudiant.e.s gradué.e.s (UBC)

Le silence de l'oubli : l'absence et le vide de la mémoire dans la culture et la littérature

Faire mémoire est un acte qui nous invite à comprendre le présent à partir du passé, « un processus social et culturel où le souvenir et l'oubli, en tant que pratiques opposées mais complémentaires, constituent les deux opérations qui le renouvellent continuellement » [« un proceso social y cultural donde el recuerdo y el olvido, en tanto prácticas opuestas pero complementarias, constituyen las dos operaciones que le renuevan continuamente » ] comme le suggère Pilar Riaño Alcalá (2003). Comprendre comment la mémoire est narrée à travers l'art et la littérature dans divers contextes culturels, où l'oubli, le silence et la douleur sont des éléments dominants, est l'occasion d'un dialogue, d'une réflexion et d'une critique.

C'est dans ce cadre que la 11e conférence biennale internationale des étudiant.e.s gradué.e.s du département d'études françaises, hispaniques et italiennes (Department of French, Hispanic and Italian Studies, FHIS), propose une réflexion interdisciplinaire autour de la manière dont le silence, ainsi que l'oubli, affectent les mémoires qui façonnent la culture, l'art et en particulier la littérature ; permettant ainsi un espace pour aborder des aspects tels que :

Politiques de la mémoire, de l'oubli et de la reconnaissance : construction des mémoires collective



: construction des mémoires collective Perspectives autochtones sur l'élaboration de la mémoire : culture et résilience dans la littérature et l'art à travers les regards des communautés autochtones



: culture et résilience dans la littérature et l'art à travers les regards des communautés autochtones Mémoire dans l'art : rôle de l'art dans l'élaboration des mémoires collectives



: rôle de l'art dans l'élaboration des mémoires collectives Absence de l'autre : représentation des voix marginalisées à travers le silence



: représentation des voix marginalisées à travers le silence Traditions orales : dans la récupération des mémoires collectives et du patrimoine culturel oral



: dans la récupération des mémoires collectives et du patrimoine culturel oral Mémoire et désir : nostalgie, mélancolie, souvenir et pertes dans la reconstruction de la mémoire



: nostalgie, mélancolie, souvenir et pertes dans la reconstruction de la mémoire Archives, cinéma et mémoire : la culture visuelle comme moyen de réparation ou de revendication du passé (Azoulay 2019 : 235)



: la culture visuelle comme moyen de réparation ou de revendication du passé (Azoulay 2019 : 235) Temporalité et oubli : la fragmentation de soi et de la mémoire littéraire à travers le temps



: la fragmentation de soi et de la mémoire littéraire à travers le temps Non-dit : désorientation et silences dans la littérature et l'art

Termes de participation

Nous invitons tous les étudiant.e.s gradué.e.s à soumettre leurs propositions en envoyant un résumé de 250 mots, accompagné de 4 à 6 mots-clés, et une courte biographie. Veuillez remplir le formulaire Google (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfydawchhpT3PeyHVQVZKcrLdVDj36x4yvDCoWefjBFOdd5AQ/viewform)

Date limite de soumission : Le 20 juillet 2025.

Dates de la conférence : 20 et 21 octobre 2025.

Format : En ligne et en présentiel

Lieu : Département d'études françaises, hispaniques et italiennes, Université de la Colombie-Britannique (UBC), Vancouver, Canada.

Langues : Les propositions peuvent être soumises en anglais, français et espagnol.

Durée des présentations : entre 15 et 20 minutes.

Publication des résultats: dans les deux semaines suivant la date limite de soumission (les étudiants internationaux souhaitant venir en personne peuvent s’attendre à recevoir une réponse plus tôt)



Appel interdisciplinaire :

Les propositions provenant de la littérature, art et sciences sociales qui souhaitent contribuer à la réflexion sur les thèmes proposés sont les bienvenues, surtout dans les domaines suivants :

Littérature

Art

Histoire

Philosophie

Références :

Azoulay, Arielle Aïsha. 2019. Potential History. Unlearning Imperialism. London: Verso Books.

Alcalá, P. R., Lacy, S., & Hernández, O. C. A. 2003. Arte, memoria y violencia: reflexiones sobre la ciudad. Corporacion Región.