Conférence doctorale « La matérialité de l'absence. Présences niées, traces silencieuses, mémoires suspendues » (15-16-17 octobre 2025, Université de Gênes)

La matérialité de l'absence. Présences niées, traces silencieuses, mémoires suspendues

Appel à communications

(15-16-17 octobre 2025, Université de Gênes)

Les doctorantes et doctorants en Littératures et Cultures Classiques et Modernes de l'Université de Gênes présentent la deuxième édition de la conférence des doctorant.es à visée interdisciplinaire intitulée « La matérialité de l'absence. Présences niées, traces silencieuses, mémoires suspendues » qui se tiendra le 15-16-17 octobre 2025 à Gênes (Italie).

La conférence se propose de réunir une communauté de jeunes chercheuses et chercheurs en lettres et sciences humaines pour aborder le thème de l’absence dans les domaines littéraire, linguistique, théâtral, philologique et archéologique. Le focus sera l'importance de ce qui manque : sous la forme d'une perte matérielle ou d'une lacune intentionnelle, le non-dit, le non-écrit ou ce qui est introuvable constituent une forme de communication en soi, invitant à l'étude et à la réflexion (pour plus de précisions voir l’AAC).

Les doctorant.es, les jeunes docteur.es (doctorat + 3 ans maximum) et les étudiant.es ayant obtenu un master peuvent envoyer leur proposition d’une longueur maximale de 300 mots (hors bibliographie) à convegno.phd.diraas@gmail.com avant le 30 juin 2025. Les réponses seront envoyées avant le 5 août 2025. Les langues acceptées sont l’anglais et l’italien.

L’appel à communications complet en italien et en anglais est disponible en pdf sur le site https://lccm.dottorato.unige.it/node/903.