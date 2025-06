Toucher pour voir, voir sans toucher ?

Le présent workshop ne vise pas tant à réévaluer le toucher en philosophie seule, qu’à s’interroger sur sa place en esthétique et tout particulièrement en esthétique et en art (ultra)contemporains.

Alors que le modèle de la vision est en quelque sorte sur-sollicité (notamment par les visual studies, par le « tournant iconique »), le toucher retrouve, et c’est un apparent paradoxe, une importance certaine dans les analyses toutes récentes concernant l’immersion et l’émersion dans et hors les images, sorte de sens-refuge alors que le monde visuel semble de plus en plus virtualisé ou simulé. Parce que le toucher serait le sens matérialiste par excellence, il serait un indice de réalité évident, une manière de maitrise que le « monde virtuel » ne parviendrait pas à effacer. Les touches du clavier, la tactilité des écrans, mais aussi le corps propre et le sol semblent ce qui reste de tangible une fois immergés sous le casque des œuvres dites de réalité virtuelle, le toucher (re)devenant la pierre de touche du monde tel qu’il serait « vraiment », empiriquement.

Ce workshop voudrait revenir sur la pertinence de tels partages entre toucher et vue, vision optique et haptique, virtualité et concrétude, contact et abstraction. Les textes récents n’étant pas sans histoire, relire et revitaliser des textes non contemporains sera aussi une piste. Le souci des œuvres sera au cœur du propos, afin de réfléchir en acte et en présence, la « présence » de ce qui s’y présente n’ayant rien d’évident, l’indice ou l’index de réalité exigeant probablement d’inventer une voie entre déréalisation et mimesis pour penser ce qui fait « contact ».

Le worskshop se tiendra sur deux jours à la mi-octobre 2025. Les communications feront l'objet d'un numéro de revue.

Les propositions de contribution (une page maximum), accompagnées d’une courte bio-bibliographie, sont à envoyer avant le 31 juillet 2025 aux adresses électroniques de : Carole Maigné (carole.maigne@unil.ch), Léa Jusseau (lea.jusseau@unil.ch) et Neda Zanetti (neda.zanetti@unil.ch).