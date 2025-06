Realia et imaginaires de la maternité dans les littératures de la Renaissance française (San Francisco)

Realia et imaginaires de la maternité dans les littératures de la Renaissance française

Appel à communications

pour une session organisée dans le cadre du congrès

de la Renaissance Society of America (RSA)

19-21 février 2026 - San Francisco

Cette session se propose d'explorer comment les littératures de la Renaissance française (fiction, poésie, théâtre, essais, traités, correspondances...) s’emparent des realia et des imaginaires liés à la maternité. Il ne s’agit pas seulement de s’intéresser aux figures littéraires de mères mais d’étudier également les discours et les représentations des expériences de la maternité. Si les textes médicaux se révèlent particulièrement riches sur la question à la Renaissance, comment la maternité nourrit-elle d’autres types de textes, que ce soit dans l’écho fait de cette expérience ou dans les métaphores qu’elle fait naître. La question du point de vue est également importante : qu’ont à partager les femmes sur ce sujet qui les concerne en premier lieu ? Le point de vue sur la maternité est-il le même chez les catholiques et chez les protestants ?

Les sujets abordés peuvent inclure, sans s’y limiter :

- la maternité réalisée : grossesse, accouchement, allaitement, soins à l’enfant

- la maternité refusée : non-désir d’enfant, abandon, avortement, infanticide

- les figures auxiliaires dans la maternité telles que la nourrice ou la sage-femme

- maternité et cadre moral, social et religieux

- maternité et études de genre

- le lexique lié aux représentations de la maternité

- la maternité employée comme métaphore

Les propositions peuvent être rédigées en anglais ou en français et doivent comprendre les éléments suivants :

titre de l'article (15 mots maximum)

résumé de l'article (200 mots maximum)

CV (.pdf ou .doc à télécharger)

Année d'obtention du doctorat ou d'un autre diplôme terminal (passé ou prévu)

nom complet, affiliation actuelle et adresse électronique.

Les propositions sont à envoyer à audrey.gilles@upf.pf pour le 20 juillet 2025 au plus tard. Une réponse sera apportée avant le 31 juillet 2025.