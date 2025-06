« Frères d’armes » ? Dynamiques relationnelles dans l’expérience combattante (Antiquité-XXIe siècle). (Montréal)

Le prochain colloque international des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs du GRHG aura pour thématique « Frères d’armes » ? Dynamiques relationnelles dans l’expérience combattante (Antiquité-XXIe siècle). Il se tiendra à l’Université du Québec à Montréal les 26 et 27 octobre 2026.

Les propositions de communications, en anglais ou en français, accompagnées d’un bref curriculum vitae, doivent être adressées avant le 15 septembre 2025 par voie électronique à colloqueetudiantsgrhg@gmail.com

L’étude des expériences combattantes, dans toute leur complexité et pluralité, vise à se projeter au-delà d’une simple analyse des institutions militaires, de leurs stratégies et de leurs armements. Elle doit s’intéresser aux dynamiques relationnelles des combattant.e.s, en accordant une attention particulière aux interactions du quotidien, souvent perçues à tort comme anodines. Ces solidarités, liens affectifs et paroles ne sont pas des épiphénomènes de leur vécu : ils en sont des éléments constitutifs, qui influencent tant leur cohésion que la manière par laquelle ils vivent et comprennent le combat. En effet, les dynamiques relationnelles entre combattants présentent deux singularités majeures. D’une part, elles se tissent dans un contexte marqué par la mort, donnant naissance à des « communautés de deuil » (Trauergemeinschaften), où la mémoire des disparus façonne à la fois les hiérarchies sociales et les affects. Cette mémoire s’inscrit fréquemment dans des logiques vindicatoires, nourrissant et légitimant des dynamiques de violence qui participent à la spécificité de ces relations. D’autre part, ces communautés constituent également des espaces d’exercice collectif de la violence. Celle-ci prend la forme de pratiques partagées, ritualisées et socialisées, qui renforcent la cohésion et l’identité du groupe, tout en illustrant le rôle des normes internes dans l’encadrement et la légitimation de l’usage de la force.

Appel à contribution complet : https://grhg.hypotheses.org/files/2025/06/AAC_Fre%CC%80res_darmes.pdf

Comité scientifique : Pierre-Luc Brisson (U. Laval), Gaspard Delon (U. Paris Cité), Benjamin Deruelle (UQAM), Christian Ingrao (EHESS/CNRS), Pauline Lafille (U. de Limoges), Marie-Adeline Le Guennec (UQAM), Christophe Masson (U. de Liège), Pascal Montlahuc (U. Paris Cité), Violaine Sebillotte Cuchet (U. Paris 1 Panthéon Sorbonne), Quentin Verreycken (UC Louvain), Clémentine Vidal-Naquet (U. de Rouen Normandie), Paul Vo-Ha (U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Comité organisateur : Chloé Chatrian (U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Effie Chinaud-Robert (EPHE-PSL/UQAM), Alexis Kelly (UQAM), Gabrielle Pomerleau (UQAM), Maxime Tessier (UQAM).