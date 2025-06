Appel à contributions

La marge, le marginal et la marginalité dans le discours en Afrique

Dans le contexte africain contemporain, les notions de marge, de marginal et de marginalité ne cessent d’interpeller chercheurs et intellectuels. Leurs travaux sont généralement orientés vers les discours d’État, qui tentent souvent de silencier les groupes moniritaires ; les représentations stigmatisantes des jeunes « désœuvrés », « chômeurs » ; les langues mises en marges dans les discours politiques, médiatiques, institutionnelles, etc. Ces concepts, souvent liés à l’exclusion, à l’invisibilisation ou à la subversion, trouvent dans le discours un espace d’actualisation, de contestation, mais aussi de réappropriation.

Qu’il s’agisse de discours politiques, médiatiques, littéraires, artistiques ou encore populaires, les formes d’expression de la marge, et les stratégies de mise à la marge, traduisent les tensions symboliques, sociales, identitaires et idéologiques qui traversent les sociétés africaines. En s’inspirant des travaux de Michel Foucault (sur les rapports de pouvoir et la construction du discours), de Dominique Maingueneau (sur la scénographie discursive et l’espace énonciatif), de Pierre Bourdieu (avec la notion d’habitus et de champ), ou encore de Gayatri Spivak et Homi Bhabha (sur la voix des subalternes et les formes de résistance postcoloniale), les communications proposeront une réflexion critique sur les manières dont la marginalité est produite, représentée ou combattue dans les discours africains.

Objectifs de l’appel :

- Interroger les mécanismes discursifs de marginalisation : lexique, rhétorique, scénographie, invisibilisation, etc.

- Analyser les formes d’expression de la marge, qu’elles soient revendicatives, détournées, implicites ou satiriques.

- Mettre en lumière les voix marginalisées : groupes sociaux exclus, minorités, figures contestataires, artistes dissidents.

- Réfléchir à la fonction sociale et politique du discours dans la construction ou la déconstruction de la marginalité.

Axes de réflexion proposés

1. Langages du pouvoir et stratégies d'exclusion dans les discours politiques africains.

2. Voix marginales dans la littérature africaine contemporaine : stylistique, narration et esthétique de la marge.

3. Représentations médiatiques du marginal : pauvreté, criminalité, genre, minorités ethniques ou sexuelles.

4. Discours religieux et marginalité : hérésie, syncrétisme et contre-discours.

5. L'art comme contre-discours : théâtre, musique, slam et arts visuels au service des voix invisibilisées.

6. Figures du fou, du mendiant, de l’enfant de rue : discours sociaux et imaginaire collectif.

7. Rapports entre centre et périphérie dans les espaces urbains et ruraux à travers les discours.

8. Langues marginalisées et discours multilingues : place des langues locales, créoles, et langues non-dominantes.

9. Discours féminins/féministes et déconstruction de la norme masculine dans les sociétés africaines.

10. Discours diasporiques et marginalités transfrontalières : regards extérieurs, mémoire de l’exil, identité fragmentée.

—

Bibliographie indicative :

1. Foucault, Michel (1971). L’ordre du discours. Paris : Gallimard.

2. Maingueneau, Dominique (2004). Le discours littéraire : Paratopie et scène d’énonciation. Paris : Armand Colin.

3. Bourdieu, Pierre (2001). Langage et pouvoir symbolique. Paris : Seuil.

4. Spivak, Gayatri Chakravorty (1988). “Can the Subaltern Speak?” In Marxism and the Interpretation of Culture.

5. Bhabha, Homi K. (1994). The Location of Culture. London: Routledge.

6. Achille Mbembe (2000). De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine. Paris : Karthala.

7. Bayart, Jean-François (1989). L’État en Afrique. La politique du ventre. Paris : Fayard.

8. Judith Butler (1997). Excitable Speech: A Politics of the Performative. New York: Routledge.

9. Yéo, Lassina (2016). Langage, pouvoir et société en Afrique. Paris : L’Harmattan.

10. Mbodj, Mame Penda (2020). Discours et pouvoir dans l’espace public africain. Dakar : CODESRIA.

11. Ntone Ndongo, Dieudonné (2012). Voix marginales dans la littérature africaine francophone. Paris : L’Harmattan.

12. Ngugi wa Thiong’o (1986). Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature. Nairobi: Heinemann.

—

Comité scientifique

Prof. Saïbou Issa, Université de Maroua

Prof. Pauline Lydienne Ebehedi King, Université de Maroua

Prof. Jean-Benoît Tsofack, Université de Dschang

Prof. J-J Rousseau Tandia Mouafou, Université de Dschang

Prof. Gaston Kengue, Université de Dschang

Prof. Martial Lozzi Meutem Kamtchueng, University of Maroua

Prof. Rostand Ngouo, Université de Maroua

Prof. Roger Fopa, Université de Maroua

Prof. Ndzotom Mbakop Willy, Université de Maroua.

—

Comité de lecture

Dr Nguemo Joseph, Université de Maroua

Dr Nkwain Joseph, Université de Maroua

Dr Diderot Djiala Mellie, Université de Maroua

Dr Atouga Jean Pierre, ASTI/Université de Buea

Dr Mal Mazou CIRTI/Université de Liège

Dr Pountunyinyi Mache Henriette, Université de Douala

Dr Hounda Alice, Université de Maroua

Dr Yonta Eve, Université de Maroua

Dr Mafo Kegah Sonia, Université de Maroua

Dr Guemkam Ouafo Diane, Université de Maroua.

—

Modalités de soumission

Les propositions d’article (titre + résumé de 300 mots + bibliographie succincte) sont à envoyer au plus tard le 30 aout 2025, à l’adresse : lamarge2025@gmail.com

· Langues de rédaction : français et anglais

· Présentation des propositions : Titre de l’article, nom et prénom de l’auteur, institution d’attache, adresse électronique, résumé de 300 à 500 mots, cinq mots-clés, caractère 13 en Times New Roman et norme APA.

Les articles sélectionnées seront retenus pour une publication dans un ouvrage collectif soumis à une évaluation par les pairs.