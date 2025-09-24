Bibliothèques sur scène

Supervisé par Ada Ackerman et Béatrice Picon-Vallin, le volume Bibliothèques à l'épreuve de la scène (Otrante) se concentre sur les multiples croisements qui s’opèrent entre le monde de la bibliothèque et celui de la scène. Car les arts de la scène témoignent d’une appétence singulière pour le motif de la bibliothèque, qu’ils déclinent sous diverses formes, plus ou moins inattendues. Qu’offre le dispositif de la bibliothèque, en termes de dramaturgie, de mise en scène, de découpage de l’espace ? De quelle présence sont investis les livres mis en scène ? Mais les bibliothèques deviennent aussi de leur côté des scènes et s’ouvrent désormais largement à la programmation de spectacles vivants, dans un décloisonnement symptomatique de leurs fonctions initiales. Que nous disent ces gestes sur l’évolution du lieu-bibliothèque ? Que nous apprennent-ils du monde du théâtre, de la danse, de la musique ? Fabula livre un aperçu du cahier d'illustrations…

(Illustr. : Tristan et Isolde à l’Opéra de Lorraine, mise en scène Tiago Rodrigues, 2023. ©Jean-Louis Fernandez)