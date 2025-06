Ada Ackerman, Béatrice Picon-Vallin (dir.), Bibliothèques à l'épreuve de la scène

Cet ouvrage collectif se concentre sur les multiples croisements qui s’opèrent de façon croissante entre le monde de la bibliothèque et celui de la scène. Tout d’abord, les arts de la scène témoignent d’une appétence singulière pour le motif de la bibliothèque, qu’ils déclinent sous diverses formes, plus ou moins inattendues. Qu’offre le dispositif de la bibliothèque, en termes de dramaturgie, de mise en scène, de découpage de l’espace ? De quelle présence sont investis les livres mis en scène ? Il s’agit aussi d’élucider les enjeux épistémologiques et les discours sur le savoir qui en découlent.

Par ailleurs, les bibliothèques deviennent des scènes et s’ouvrent désormais largement à la programmation de spectacles vivants, dans un décloisonnement symptomatique de leurs fonctions initiales. Que nous disent ces gestes sur l’évolution du lieu-bibliothèque ? Que nous apprennent-ils du monde du théâtre, de la danse, de la musique ? On s’attache dans ces pages aux effets, sur l’univers et le fonctionnement des bibliothèques, de ces rencontres avec la scène, tout en examinant en quoi la bibliothèque peut — ou non — s’apparenter à un espace propice à la représentation. Le recours au livre sur scène ne peut en outre se comprendre sans éclairer la façon dont les arts plastiques s’emparent eux aussi de la bibliothèque, selon des modalités souvent proches.

Telles sont les questions qui animent cet ouvrage, où dialoguent spécialistes de théâtre et d’art contemporain, programmateurs culturels, conservateurs et metteurs en scène.

Contributions de Ada Ackerman, Édith Amsellem, Muriel Couton, Félicie Faizand de Maupeou, Joëlle Garcia, Lukas Hemleb, Céline Hersant, Frédéric Maragnani, William Marx, Aurélie Mouton-Rezzouk, Mirella Patureau, Rébecca Piednoir, Béatrice Picon-Vallin, Evelyn Prawildo, Frédéric Ramires, Daniel Urrutiaguer.

Table des matières

Béatrice Picon-Vallin, Les bibliothèques et leurs théâtres : une saga mondiale. Essai de bibliopoétique



Première partie : repenser les disciplines : bibliothèques de théâtre



Céline Hersant, La bibliothèque spécialisée comme mise en scène disciplinaire

Béatrice Picon-Vallin, La bibliothèque en majesté du Théâtre Joliette à Marseille

Rébecca Piednoir, Une bibliothèque spécialisée qui ne s’adresse pas uniquement à des « spécialistes »



Deuxième partie : les bibliothèques comme lieux de programmation théâtrale



Daniel Urrutiaguer, La programmation culturelle des bibliothèques municipales et les arts de la scène

La Bibliothèque parlante. Entretien avec Muriel Couton, Evelyn Prawidlo et Frédéric Ramires

Joëlle Garcia, Jouer avec l’esprit du lieu : petites formes à la bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle



Troisième partie : la bibliothèque s’invite sur scène



Aurélie Mouton-Rezzouk, Entre les livres. La bibliothèque et la scène, points de rencontres

Le Premier cercle, scènes de la Charachka. Entretien avec Lukas Hemleb

Mirella Patureau, La bibliothèque, décor ou image du monde. De quelques mises en scène en Roumanie

Virginia à la Bibliothèque. Entretien avec Édith Amsellem

Béatrice Picon-Vallin, La Bibliothèque des Livres Vivants, projet théâtral à long terme de Frédéric Maragnani

Frédéric Maragnani, Une grande bibliothèque nomade



Quatrième partie : omniprésences de la bibliothèque



Ada Ackerman, La bibliothèque et le vivant : de quelques propositions plastiques

Félicie Faizand de Maupeou, Étudier les bibliothèques d’artistes

Entrouvrir la porte de la bibliothèque mondiale. Entretien avec William Marx

Contributrices et contributeurs

Remerciements