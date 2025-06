Health and happiness / La santé et le bonheur (Cardiff, 2026)

TWENTY-FOURTH ANNUAL CONFERENCE

Society of Dix-Neuviémistes

Health and happiness / La santé et le bonheur

Cardiff, 8–10 April 2026

Keynote speakers: Seth Whidden (The Queen’s College, Oxford) and Manon Mathias (University of Glasgow)

(La version française suit)

In addition to papers with links to the 2026 conference theme, ‘Health and happiness’, for which the regular Call for Papers can be consulted below, we invite submissions for panels or roundtables on:

Challenges and/or opportunities encountered in research or teaching, or in public-facing work in the area of French/Francophone studies*

*Work-in-progress papers or ten-minute papers are warmly welcomed for these sessions.

200-word proposals (for both 20-minute individual papers and full panels) should be submitted via the abstract submission page by Monday 1 December 2025.

Please indicate your academic situation (doctoral student, independent researcher, lecturer…) on your proposal. If you are a doctoral student, please give the name and email address of your thesis supervisor.

For specific queries, please contact the SDN Conference Officer, Dr Sarah Gubbins (sgubbins001@dundee.ac.uk).

Possible topics could include, but are not limited to:

Physical and mental health/ La santé physique et morale

The right to happiness/ Le droit au bonheur

Laughter/ Le rire

The smile/ Le sourire

‘The Happy Few’/ Le Happy Few

The pursuit or promise of happiness/ La chasse ou la promesse du bonheur

Pleasure and well-being/ Le plaisir et le bien-être

Happy or unhappy endings/ Dénouements heureux ou malheureux

The optimism of progress / L’optimisme dans le progrès

Intoxication and de-toxification/ L’intoxication et la désintoxication

Utopian projects and themes/ Les projets et les thèmes utopiques

Utilitarianism/ L’utilitarisme

Sports and exercise/ Le sport et l’exercice

Leisure and recreation/ Le loisir et la récréation

Relaxation and reinvigoration/ La détente et la revigoration

Health regimes/ Les régimes de vie

Spa culture/ La culture thermale

Sleep and rest/ Le sommeil et le repos

The imperial feast/ La fête impériale

Health as metaphor/ La santé en tant que métaphore

Hospitals and medicine / Les hôpitaux et la médecine

Medical history and histories / Histoire(s) médicale(s)

Healthy and unhealthy food/ La nourriture (pas) saine

Health economics / Économie(s) de la santé

National health policies and politics/ Politique(s) nationale(s) de la santé



Les propositions (200 mots) pour des interventions individuelles (20 minutes) ou des séances entières traitant du thème du colloque par rapport à la culture française ou francophone, l’histoire et l’histoire de l’art, la littérature et la musique de 1789 à 1914 sont à soumettre, en anglais ou en français, avant le 1 décembre 2025 sur le site de la Société.

Veuillez indiquer votre statut universitaire (doctorant, chercheur indépendant, maître de conférences…). Si vous êtes doctorant(e), veuillez donner le nom et l’adresse mél de votre directeur ou directrice de thèse.

Sont également bienvenues des propositions pour des panels ou tables rondes sur les défis et/ou les possibilités liés à la recherche OU à l’enseignement OU au travail avec le grand public dans le champ des études dix-neuviémistes. Des travaux en cours ou des interventions de dix minutes sont les bienvenus pour ces panels.