Appel à communication

Séminaire « Esthétiques fondamentales : Spectre(s) de l’équation »

2 novembre 2025

Clermont-Ferrand

Responsables scientifiques : Paolo Dias Fernandes (UCA), Maxime Vernet (CERCL), Clara Saubié (CERCL).

Après avoir ouvert un premier dialogue entre la physique théorique et la littérature autour d’une poétique de l’espace-temps, cette seconde édition entend approfondir les résonances sensibles et critiques entre les sciences mathématiques et les formes poétiques et artistiques.

Les liens qui unissent ces disciplines sont déjà affirmés, dans la pratique, par de nombreux auteurs comme Lautréamont, Roubaud, Queneau, Perec, etc., qui s’emparent de formules ou de méthodes mathématiques pour alimenter ou même engager le processus de création artistique. Ils sont également esquissés dans la théorie, avec la parution en 2022 de l’édition augmentée d’un ouvrage collectif dirigé par Gilles Cohen : Mathématiques et littérature : une fascination réciproque[1], revenant sur les dynamiques de conversation entre mathématiques et littérature. Si l’ouvrage explore une large palette de ces dialogues à travers des exemples principalement issus de la littérature des xixe et xxe siècles, nous entendons à la fois élargir le spectre d’étude en termes d’historicité, et l’affiner quant à l’objet traité, à la recherche de l’inconnue : l’équation scientifique.

Notre proposition vise à interroger les zones d’ombre, les résidus, les virtualités et les fantômes qui hantent les équations scientifiques dans leur symbolique et dans leurs représentations artistiques et littéraires. L’équation n’est pas seulement un outil de formalisation du réel, mais une structure d’émergence du possible, un espace où se croisent rigueur mathématique et imagination.

Ce séminaire propose de croiser les spectres mathématiques et esthétiques, comme champ des possibles. L’équation est alors entendue à la fois comme outil scientifique et comme forme poétique. Il s'agira d'explorer ce que l’équation laisse entrevoir, mais aussi ce qu’elle occulte : ses marges, ses voix secondes, ses effets poétiques ou fictionnels.

Dans une approche comparatiste, transdisciplinaire et expérimentale, chaque séance proposera un binôme où une intervention scientifique dialoguera avec une réponse littéraire, critique ou créative.

La publication des actes, enrichie d’un appel à contribution complémentaire, est envisagée dans un hors-série de la revue Europhonie(s).

Les propositions de communication, accompagnées d’une brève biobibliographie seront transmises avant le 8 septembre 2025 l’adresse suivante : paolo.dias_fernandes@uca.fr.





[1] Gilles Cohen (dir.), Mathématiques et littératures : une fascination réciproque [2006], Paris, Éditions Pole, « Bibliothèque Tangente », 2022.