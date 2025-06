Le phénomène d’ambiguïté : approches interdisciplinaires (Meknès, Maroc)

Le Laboratoire de recherches linguistiques, littéraires et didactiques et les Equipes de recherche : Linguistique et didactique des langues, et Sciences cognitives et didactique de langue et de littérature à l'École Normale Supérieure, Université Moulay Ismaïl de Meknès, Maroc organisent une conférence internationale sur le thème :

Le phénomène d’ambiguïté : approches interdisciplinaires

Les 3 et 4 décembre 2025

—

Les langues et les pratiques communicatives humaines sont caractérisées par une diversité de phénomènes linguistiques, dont la présence témoigne de la complexité du système linguistico-communicatif, de l’interaction de plusieurs facteurs dans son origine et son développement, et de la multiplicité de ses domaines.

La spontanéité qui caractérise souvent l’usage linguistique conduit inévitablement à l’apparition de ces phénomènes à de nombreuses occasions. De tels phénomènes ont un impact sur notre utilisation du langage que personne ne nie, que nous y recourions volontairement ou non. L’un de ces phénomènes concerne l’ambiguïté linguistique.

Le phénomène de l’ambiguïté a acquis une grande importance dans les études linguistiques et littéraires anciennes, ainsi que dans les études linguistiques et critiques modernes. Cela est dû au fait que l’ambiguïté dans le discours peut compromettre l’intérêt recherché et que le langage ambigu n’est pas pertinent en tant que moyen de compréhension. Les anciens Arabes étaient extrêmement soucieux de clarté et d’explicitation, et les écrits de leurs érudits ne sont presque jamais dépourvus du souci d’éviter toute ambiguïté. Par conséquent, les grammairiens, par exemple, n’autorisaient aucune concession dans la langue, telles que la suppression, l’omission, l’expansion grammaticale et d’autres formes d’assouplissement, à moins que l’ambiguïté ne soit évitée et que l’objectif ne soit atteint. Le phénomène a constitué une remarque importante et fondamentale dans le travail des grammairiens lorsqu’ils établissaient et étudiaient la structure du discours arabe et ses règles. Quiconque consulte un livre de grammaire y trouvera des expressions telles que : « éviter l’ambiguïté », « quand il n’y a pas d’ambiguïté », « avec contour de l’ambiguïté », etc.

Dans les études linguistiques et critiques, le phénomène d’ambiguïté désigne la situation linguistique dans laquelle un seul mot ou une seule structure peut être compris de deux façons différentes, et donc, la phrase dans laquelle ce mot ou cette structure apparaît peut-être interprétée selon deux ou plusieurs lectures. La raison en est que le mot, la phrase ou la structure peut avoir plusieurs significations. Il s’agit de ce que Roland Barthes désigne par le concept de « signifiance », c’est-à-dire qu’un texte peut produire différents sens, parfois opposés.

Les études linguistiques et critiques distinguent d’ailleurs deux types d’ambiguïté :

L’ambiguïté linguistique, qui résulte de la langue elle-même et dont la source est un ou plusieurs éléments linguistiques. Ce phénomène affecte tous les niveaux : phonétique, syntaxique, sémantique, pragmatique, ainsi que celui des messages et des textes.

L’ambiguïté non linguistique, qui ne provient pas du langage, mais d’éléments et de phénomènes présents dans le monde. Cette ambiguïté apparaît comme le résultat des différences entre les cultures et les civilisations.

Malgré l’importance du phénomène d’ambiguïté, les recherches scientifiques qui lui sont entièrement consacrées demeurent rares dans nos bibliothèques arabes. Ainsi, la conférence internationale organisée par le Laboratoire d’études linguistiques, littéraires et didactiques, et les deux équipes de recherche : Linguistique et didactique des langues, et Sciences cognitives et didactique de la langue et de la littérature, vise à éclairer le phénomène d’ambiguïté, à en examiner les caractéristiques linguistiques et littéraires, en répondant à un ensemble de questions fondamentales, parmi lesquelles :

Comment l’utilisateur de la langue parvient-il à analyser une expression ambiguë ?

Qu’ont apporté de nouveau les différents modèles linguistiques et critiques successifs sur la question de l’ambiguïté et de la confusion ?

Quelles sont les manifestations de l’ambiguïté dans l’enseignement des langues maternelles et des langues secondes, et quelles sont les stratégies appropriées pour y remédier ?

Quelles sont les manifestations de l’ambiguïté dans les textes littéraires et quels problèmes soulèvent-elles ?

Comment l’ambiguïté se manifeste-t-elle dans le domaine de la traduction, et quels en sont les niveaux et les formes ?

Comment l’intelligence artificielle contribue-t-elle à résoudre la problématique de l’ambiguïté et de sa gestion ?

Objectifs de la conférence

– Identifier les modèles et les types d’ambiguïté, et en dégager les lois.

– Ouvrir les chercheurs et spécialistes aux approches modernes permettant d’aborder la question de l’ambiguïté dans les langues et les textes.

– Clarifier les aspects de l’ambiguïté dans l’enseignement des langues premières et secondes.

– Détecter les ambiguïtés en traduction.

Thèmes de la conférence

Axe I : Le phénomène d’ambiguïté dans les traditions linguistique et critique anciennes

Axe II : Le phénomène d’ambiguïté du point de vue de la linguistique et de la critique modernes

Axe III : Linguistique appliquée et question de l’ambiguïté

– Études didactiques des ambiguïtés linguistiques et littéraires dans les manuels scolaires

– Traduction et phénomène d’ambiguïté

Axe IV : Ambiguïté linguistique et littéraire et enseignement de l’arabe aux locuteurs non natifs

Conditions générales de soumission :

– L’article doit être en lien avec le thème de la conférence.

– L’article doit suivre une méthodologie scientifique rigoureuse.

– L’article doit être original et ne pas avoir été publié auparavant.

– Le chercheur doit respecter les exigences et l’éthique de la recherche scientifique.

– L’article doit être rédigé dans l’une des langues de la conférence : arabe, français ou anglais.

Le nombre de pages de l’article doit être compris entre 15 et 20 pages, en police Times New Roman taille 12 pour le texte principal et taille 10 pour les notes.

Tous les articles seront soumis à l’évaluation d’un comité scientifique constitué ad hoc.

—

Dates importantes

Date limite de soumission du résumé et de la notice bio-bibliographique : 25 juin 2025

Notification des décisions du comité de lecture : 10 juillet 2025

Date limite de réception des articles complets : 31 août 2025

Date de la conférence : 3-4 décembre 2025

Lieu de la conférence : École Normale Supérieure, Toulal, Meknès

Modalité de participation : en présentiel et à distance

Les résumés et articles doivent être envoyés aux adresses e-mail suivantes des professeurs Mohammed Affathe et Mohammed Laghrissi :

m.affathe@umi.ac.ma

m.laghrissi@umi.ac.ma

—

Coordonnateur général de la conférence : Mohammed Laghrissi

Équipe de coordination de la conférence : Zine Al-Abidin Suleiman, Driss Chrifi Alaoui, Mehdi Al-Manhabi

Comité d’organisation :

Mohammed Amine, Mohammed Affathe, Mohammed laghrissi, Abdul Aziz Al-Alawi Al-Amrani, Mohammed Bouazza, Mustafa Al-Gharrafi, Nour El Din Danguir, Abdul Rahim, Akh Al Arab, Redouane Boukhaldi, Mehdi Al-Manhabi, Mohamed Ait Hammou, Zain Al-Abidin Suleiman, Idris Sharifi Alawi, Omar Al-Maghraoui, Khaled Ettouzani.

Doctorants : Mohammed El Minaoui, Amr Kgidaa, Mohammed Kart, Hajar Hajjaoui, Khalid Moukadmine, Youssef Salek, Sanae Fazazi.

Comité scientifique

Mohammed Amine, Mohammed Affathe, Mohammed El Ouadi, , Mohammed laghrissi, Bouchra Badaoui , Moulay Abdellah Azeroual, Al-Moatasem Al-Kartouti, Zakaria Arsalan, Idris Mouhtat, Ahmed Brisol, Ahmed Labayby, Mohamed Amansour, Mina Sadiqui, Mohamed Bouazza, Mohammad Wahidi, Mounir Bourrai, Moustapha Laghzioui, Yassine Belhadj, Noureddine Azlmad, Noureddine Danguir, Rashid ben Zagou, Mustafa Al-Gharrafi, Abdul Rahim Akh Al-Arab, Fatima Zahraa Al-Zoulati, Redouane Boukhaldi, Mohammed Ait Hammou, Mehdi Al-Manhabi, Zain Al-Abidin Suleiman, Idris Sharifi Alawi, Omar Al-Maghraoui, Khaled Ettouzani, Houda Belmekki, Abdul Aziz Al-Alawi Al-Amrani, Omar Boukili, Taoufik Faizi, Badr Ghanamat, Oulaid Amzuru, Mohammed Zeriouh, Hassania Choukri, Fatima Moudou, , Faiza Kharroubine, Abdelouahed Hajji.

—

Coordonnées:

Formulaire de participation + CV :

Nom et prénom:

Diplôme universitaire et spécialisation

téléphone personnel

e-mail:

Lieu et institution de travail - université -

Axe de participation :

Titre de l'intervention

Résumé de l'intervention

Brève biographie :

Frais de participation :

500 dirhams (pour les professeurs participants du Maroc)

100 euros ou 120 dollars (pour les professeurs participants venant de l'extérieur du Maroc)

300 dirhams (pour les étudiants chercheurs).

Remarque : La conférence internationale ne couvre pas les frais de voyage et d’hébergement.