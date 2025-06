Dialogisme, polyphonie, choralité : nouvelles perspectives critiques et théoriques (Amiens)

Colloque international

UPJV/CERCLL

Dialogisme, polyphonie, choralité :

nouvelles perspectives critiques et théoriques

ChoRUS/2

Université de Picardie Jules-Verne (Amiens, France)

4 et 5 décembre 2025 – Le Logis du Roy, square Jules Bocquet, 80 000 Amiens

Depuis les travaux fondateurs de Mikhaïl Bakhtine, les notions de dialogisme et de polyphonie ont profondément renouvelé les paradigmes de l’analyse littéraire. Initialement élaborées dans le cadre de la théorie du roman, elles ont progressivement irrigué des champs disciplinaires variés – narratologie, poétique, linguistique, analyse du discours – et suscité une relecture en profondeur des régimes de voix, des structures énonciatives et des rapports entre texte et altérité. Longtemps associées à la modernité romanesque, ces notions se sont étendues à un vaste éventail d’objets, de la littérature au roman graphique en passant par le cinéma, jusqu’aux écritures sérielles et aux formes narratives transmédiatiques. Elles appellent aujourd’hui un réexamen critique à la lumière des esthétiques modernes et contemporaines, marquées par la fragmentation des voix, la porosité des genres, et la complexification des dispositifs de narration.

Dans ce contexte théorique, la notion de choralité s’impose comme une catégorie complémentaire, voire comme un paradigme alternatif, pour penser les formes narratives caractérisées par la pluralité des voix, la fragmentation des perspectives, l’entrelacement des récits. Issue initialement du champ des études cinématographiques – à travers les notions de choral film, multiple protagonist film, multiplot narrative, crisscrossing structure, crossway story, network narrative,etc. –, la choralité permet d’aborder un ensemble de phénomènes narratifs reposant sur la pluralisation actancielle, le plurilinguisme, le pluriperspectivisme et la plurilinéarité du récit. Toutefois, si elle connaît un usage de plus en plus fréquent dans les discours médiatiques et critiques, cette notion demeure encore peu théorisée dans le champ littéraire proprement dit, souvent utilisée de manière intuitive ou confondue avec la polyphonie, sans clarification terminologique ni cadre analytique stabilisé.

Ce colloque se propose de réunir chercheuses et chercheurs de différentes disciplines – littérature, sciences du langage, études cinématographiques, narratologie, philosophie du langage, etc. – afin de revisiter ces trois notions fondamentales que sont le dialogisme, la polyphonie et la choralité. Il s’agira d’interroger leurs fondements théoriques, d’explorer leurs points de recoupement comme leurs tensions internes, et de mettre à l’épreuve leur opérativité dans l’analyse des formes narratives. Comment penser aujourd’hui la représentation et la circulation des voix dans le texte ? Quel rôle joue la voix narrative dans la représentation de la pluralité ou du collectif ? Quels liens ces dispositifs entretiennent-ils avec les enjeux esthétiques, poétiques, éthiques ou politiques de la modernité ? Ce colloque ambitionne d’ouvrir un espace de réflexion critique sur les régimes pluriels de la voix, à partir d’œuvres littéraires, filmiques ou intermédiales, et dans une perspective interdisciplinaire – mais avant tout théorique.

Axes possibles

Théorisations contemporaines du dialogisme et de la polyphonie en relation avec la notion de choralité (Bakhtine après Bakhtine)

Voix narratives, polyphonie énonciative, altérité discursive dans les textes littéraires

Narratologie des dispositifs pluriels : focalisation, montage, temporalités croisées, entremêlement des récits

Esthétiques chorales : structures éclatées, voix en réseau, narration plurielle

Transferts terminologiques et croisements disciplinaires : vers une cartographie critique des usages

Études de cas : œuvres littéraires, cinématographiques ou hybrides mobilisant des dispositifs choraux/dialogiques/polyphoniques

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du programme de recherche ChoRUS (Choralités : Représentations – Univers – Significations), qui explore les formes, fonctions et enjeux des narrations chorales dans une perspective comparatiste, intermédiale et théorique.

Modalités de soumission

Les propositions de communication (titre, résumé de 3000 signes maximum, brève notice bio-bibliographique) sont à envoyer avant le 15 septembre 2025 à l’adresse suivante : christian.michel@u-picardie.fr

Les langues du colloque seront le français et l’anglais.

Les réponses seront communiquées aux participants avant le 30 octobre 2025.

