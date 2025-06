Effervescences Médiévales : "Le pouvoir des fleurs au Moyen Âge"

Effervescences Médiévales invite les médiévistes à participer à son cinquième appel à publications. Les articles seront publiés sur notre site internet et feront l’objet d’une promotion sur nos réseaux sociaux.

Pour son cinquième appel à publications, Effervescences Médiévales vous propose de soumettre un article sur le thème suivant :

« Le pouvoir des fleurs au Moyen Âge ».



Votre contribution pourra traiter des thèmes suivants : le langage symbolique des fleurs, les fleurs dans l’art, les fleurs dans la littérature courtoise, l’usage des fleurs en médecine, les remèdes de beauté confectionnés avec des fleurs, le commerce des fleurs, les fleurs rares et celles réputées magiques, les fleurs et l’affirmation d’un pouvoir (exemple le lys royal,…) , les fleurs en tant que symboles héraldiques, …



Votre contribution pourra également aborder des thèmes adjacents en lien avec cette thématique de recherche. Dans une démarche interdisciplinaire, toutes les contributions de spécialistes sont attendues.



Une image libre de droits accompagnera votre article.



Les articles seront publiés au fur et à mesure de leur soumission sur notre site.



Votre article, avec un minimum de 10.000 signes et limité à 20.000 signes (notes incluses), répondra aux normes rédactionnelles présentées sur notre site.



Les articles sont soumis sous forme électronique (fichier attaché format .odt, .doc).



Votre contribution est à envoyer à l’adresse suivante effervescencesmedievales@gmail.com jusqu’au 31 octobre 2025 inclus, accompagnée obligatoirement d’une courte biographie.