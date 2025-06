Éthiques de la littérature (Congrès SFLCG, 2026)

Éthiques de la littérature

Congrès de la Société française de Littérature générale et comparée (SFLCG) 2026

4, 5 et 6 juin 2026 | Université Marie et Louis Pasteur, Besançon

Les potentiels de la littérature pour la réflexion éthique ont depuis longtemps attiré l’attention des chercheurs en littérature comparée. Les travaux de Martha Nussbaum, Cora Diamond, Sandra Laugier ou Jacques Bouveresse ont apporté des contributions remarquables à la philosophie morale, à la théorie littéraire et à la pensée critique, façonnant de manière significative notre compréhension des liens profonds qui unissent éthique et littérature. Selon la philosophe et écrivaine américaine Iris Murdoch, nous sommes partout et en tout temps confrontés à des questions éthiques. Et c’est la littérature qui est le mieux placée pour nous en faire prendre conscience : en effet, notre univers moral est pour une bonne part littéraire, il se construit dans une relation à des œuvres, à des références et à des modèles littéraires. Si le roman, et la littérature en général, sont de remarquables laboratoires d’éthique, c’est que nous y sommes sans cesse confrontés à des situations où des décisions éthiques s’imposent : "comment réussit-on à vivre ?", "comment doit-on vivre ?", "comment peut-on vivre ?". La littérature, sous toutes ses formes - roman, poésie, essai, théâtre, mais aussi les fictions destinées au grand public (séries, films, B.D.…) -, traite de la difficulté d’habiter le monde. D’où l’intérêt souvent passionné que nous portons aux personnages de fiction, à leurs désirs et à leurs émotions, à leurs problèmes et à leurs conflits éthiques, aux aventures morales dans lesquelles ils sont impliqués. La littérature peut acquérir une dimension éthique, dans la mesure où elle parvient à transformer le lecteur et son rapport à l’expérience vivante en lui proposant des possibilités de vie nouvelles : elle fait partie de sa vie. Elle ne se contente pas de donner des exemples ou des illustrations de la vie morale, mais elle agit sur nous en nous invitant à prendre part à "une aventure de la personnalité" (Nussbaum) qui est à la fois intellectuelle (conceptuelle) et sensible (affective, émotionnelle) : elle sollicite à la fois nos sentiments et notre réflexion, tout en nous invitant à fournir un travail de l’imagination qui consiste à se mettre à la place d’autrui et à se demander ce qu’on ferait à sa place.

Si nous mettons ici le mot "éthique" au pluriel, c’est pour mettre l’accent sur la pluralité et la complexité des relations entre éthique et littérature, sur le fait qu'il existe plusieurs approches et perspectives éthiques susceptibles d’être explorées à travers les œuvres littéraires. C’est aussi une manière de souligner la variété des questions éthiques et morales soulevées par la littérature, qui reflètent la diversité des valeurs, des normes et des dilemmes éthiques dans la société. Ce pluriel souligne également le fait que différentes écoles de pensée en éthique peuvent être mobilisées pour analyser les œuvres littéraires, telles que l'éthique de la vertu, l'éthique déontologique, l'éthique conséquentialiste, etc. Ce pluriel fait enfin référence à la variété des voix et des perspectives présentes dans la littérature, chacune offrant son propre angle d’attaque et ses propres questionnements.

Le congrès sera l’occasion d’explorer ce pluriel en posant, mais sans s'y limiter, les questions suivantes :

Questions Écologiques : Comment la littérature reflète-t-elle et critique-t-elle notre rapport à l'environnement naturel ? Quels rôles jouent les récits littéraires dans la sensibilisation aux enjeux écologiques contemporains ?

Éthique du Care : Comment la littérature traite-t-elle les questions de vulnérabilité, de soin, de compassion et de responsabilité envers autrui ? Quels sont les liens entre les récits de soin et les discours éthiques sur la justice sociale et l'égalité ? Quelles formes de “réparations” propose le care ?

Éthique de la Science : De quelle manière la littérature aborde-t-elle les dilemmes éthiques posés par les avancées scientifiques et technologiques ? En quoi les récits littéraires peuvent-ils enrichir notre réflexion sur les questions de bioéthique, de surveillance et de responsabilité scientifique ?

Éthique et fiction : Comment la fiction travaille le réel de façon à produire de nouvelles idéologies et de nouvelles interprétations du monde ? La fiction génère-t-elle une éthique autre que celle du monde que nous habitons ?

Éthique et littérature de jeunesse (de la lecture aux nourrissons à la littérature Young adult Comment la littérature jeunesse propose de se tenir devant le monde & dans le monde, selon les âges de l’enfance ? Récits, relation texte & image, représentations & nouveaux protagonismes face aux violences de l’histoire, aux relations en redéfinition dans les sociétés humaines, aux narrations du quotidien et de l’ordinaire pour faire grandir l’enfant sans le désespérer Comment dire, mettre en image & en scène le vivant, l’éthique au cœur (écocritiques, "éco-graphies", éco-féminismes, zoopoétique, vegetal studies & plasticité des genres littéraires) ? Création et recherche avec l’enfant : quelle(s) démarche(s) éthique(s), participatives, inclusives dans l’amont de la création littéraire ? Pour une littérature vraiment accessible : quels formats d’écriture, d’audiolecture & de médiation ? Quelles pratiques innovantes, éthiques et inclusives sont déployées et avec quelles problématiques techniques, des écritures radiophoniques & audiolivres aux éditions inclusives haptiques ?



Soumission des propositions :

À transmettre au plus tard le vendredi 1er septembre 2025 aux adresses suivantes :

anne_marie.louis@univ-fcomte.fr

julia.peslier@univ-fcomte.fr

laurence.gaida@univ-fcomte.fr

nella.arambasin@univ-fcomte.fr

Les propositions devront présenter :

Coordonnées complètes, adresse(s) mail(s) et institution(s) de rattachement du ou des participantes et/ou participants ;

Titre de la communication ou de l’atelier en français et en anglais ;

Notice(s) bio-bibliographique(s) du ou des participantes et/ou participants ;

Résumé (entre 20 et 30 lignes maximum) en français et en anglais ;

3 à 5 mots-clefs.

Le temps de parole sera de 20 minutes. Les communications peuvent être faites en anglais ou en français. Les ateliers peuvent être présentés par 3 à 6 collègues. Une publication des actes est prévue.

Le congrès aura lieu à Besançon, les 4, 5 et 6 juin 2026. Pour participer au congrès, il sera nécessaire d’adhérer à la SFLGC au plus tard au début du congrès (https://sflgc.org/sflgc/adherer-a-la-sflgc/).

—

Conférences plénières programmées :

Sandra Laugier (Université Paris Sorbonne)

Anthony Mangeon, Université de Strasbourg

Frédérique Leichter-Flack (Pr Sciences-Po, Comité d’Ethique du CNRS)

Ulrich Langer (Leningrad University)

Comité scientifique :

Yvan Daniel (U. Clermont-Ferrand), président de la SFLGC

Claire Lechevalier (U. Caen), Vice-président à la recherche SFLGC

Yolaine Parisot (U. Paris-Est-Créteil), Vice-présidente aux relations internationales

Marthe Segrestin (Sorbonne Université), Vice-présidente à l’enseignement

Delphine Rumeau (U. Grenoble Alpes), Vice-présidente à la diffusion et à la valorisation

Françoise Lavocat (Sorbonne Université)

Anne Duprat (U. Amiens)

Chloé Chaulet (U. Clermont-Ferrand)

Philippe Zard (U. Paris Nanterre)

Anne-Gaelle Weber (Université d’Artois)

Vincent Ferré (Sorbonne Nouvelle)

Ninon Chavoz, Université de Strasbourg

Anne-Isabelle François (Paris Cité)

Comité d’organisation :

Julia Peslier

Laurence Dahan-Gaida

Nella Arambasin

Annick Louis

Etudiantes en doctorat engagées :

Laura Ríos Bayona

Myriem Dardar

Alice Levacher Joly

Joelle Karche

Raja Hedhili

Cindy Gervolino

Charlotte Navion