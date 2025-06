ΦΥΓΗ. Regards sur la fuite. Devenir autre entre représentations et expériences (INHA Paris)

La journée d'étude ΦΥΓΗ. Regards sur la fuite. Devenir autre entre représentationq et expériences, organisée par par Maria Caria (ANHIMA), Rova Lyon (CARRA) et Yoann Simo-Botta (ANHIMA), aura lieu le 23 juin 2025, à Paris, dans la salle Benjamin de l'INHA.

Programme

9h 30 : Accueil des participants (petit déjeuner en salle Warburg)

10h 00 : Introduction (Maria Caria (ANHIMA), Rova Lyon (CARRA) et Yoann Simo-Botta (ANHIMA))

Première session : "Devenir autre"

10h 30 : Laura LODDO (Università di Pisa)

"Exilés comme citoyens, citoyens en tant qu'exilés : l'exil comme acte distinctif dans le discours public de la démocratie athénienne restaurée"

11h 15 : Florent Girandier (Université de Lille)

"Tous des exilés : le motif de l'exil universel dans le stoïcisme"

12h 00 : Déjeuner

Deuxième session : "Sur la frontière"

14h 00 : Olivier DE SOUZA XAVIER (Université Libre de Bruxelles)

"L'âme dans la φρουρά : une lecture de la fuite dans le Phédon à partir du thème de l'intermédiaire"

14h 45 : Abby-Eléonore THOUVENIN (ENSSIB)

"Entre identité et altérité, les implications de la fuite sur la construction de l'identité dans les mythes grecs des Métamorphoses d'Ovide"

15h 30 : Pause

Troisième session : "L'art de la fuite"

15h 45 : Stanislas VAUZAC (Université de Caen)

"L'art de la fuite : tactique et éthique de la φυγή, d'Homère à Platon"

16h 30 : Jean-Pierre NETTER (Sorbonne Université)

"De Léocratès à Alcibiade : un traitement différencié dans le triple regard porté sur la fuite"

17h 15 : Conclusion (Florence Gherchanoc (UPCité - ANHIMA).