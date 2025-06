Je te nomme Tunisie... Cartographies littéraires : l’espace tunisien chez les écrivains de Tunisie

Colloque international

Je te nomme Tunisie[1]...

« Cartographies littéraires : l’espace tunisien chez les écrivains de Tunisie »

Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de La Manouba, Université de la Manouba, Tunisie

29 et 30 octobre 2025

Le laboratoire ATTC, dans le cadre de ses recherches sur les littératures francophones, consacre une attention particulière à la littérature d’expression française en Tunisie aux XXe et XXIe siècles. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de valoriser la production littéraire locale en explorant les liens étroits entre écriture, espace et identité. Inspirée par l'approche géopoétique, cette réflexion se propose de questionner la manière dont les écrivains de Tunisie s’approprient l’espace géographique pour construire des univers littéraires singuliers. Il s’agit d’une démarche visant à cartographier les représentations de l’espace tunisien dans la littérature, en vue de l’élaboration d’un atlas littéraire capable de refléter la diversité et la richesse des imaginaires géographiques tunisiens.

La géopoétique, telle que définie par Kenneth White, se situe à l’intersection de la géographie, de la littérature et de la philosophie, explorant la manière dont les écrivains investissent l’espace dans leur écriture. Cette démarche est enrichie par la géocritique, concept développé par Bertrand Westphal, qui propose une lecture des textes littéraires à travers le prisme des lieux et des espaces représentés, en mettant l’accent sur la pluralité des points de vue et la multidimensionnalité des espaces fictionnels. Dans le contexte tunisien, la littérature francophone offre un terrain fertile pour une telle exploration.

Ce colloque se propose d’interroger les liens entre écriture, territoire et subjectivité selon trois axes principaux, en mobilisant les concepts de géocritique et de géopoétique, afin de mieux comprendre comment les lieux influencent les imaginaires littéraires et comment, en retour, ces imaginaires façonnent les représentations culturelles et les marqueurs d’appartenance. Les analyses pourront porter sur un large éventail de genres littéraires, incluant le roman, la nouvelle, la poésie, le théâtre, l'essai, ainsi que les récits de voyage et les témoignages, dès lors qu'ils explorent les thématiques du colloque.

Axe 1 : Représentations de l’espace

Ce premier axe s’intéresse aux modalités de représentation de l’espace tunisien dans la littérature d’expression française. Il s’agit de comprendre comment les écrivains de Tunisie construisent et investissent des paysages littéraires variés, en mobilisant les reliefs, les éléments naturels et les espaces urbains ou ruraux. Cette approche vise à explorer les dynamiques complexes entre le texte et le lieu, en tenant compte des perceptions subjectives, des résonances culturelles et des significations politiques liées à l’espace de référence.

Les chercheurs sont invités à analyser la manière dont les écrivains décrivent une grande diversité d’espaces – montagne, dune, oasis, littoral (comme Djerba, Kerkennah, Sayada ou Ghar El Melh), arrière-pays (Thala ou les campagnes du Kef), zones désertiques, environnements urbains (tels que Sousse, Tunis ou Ben Arous) ou ruraux – en interrogeant la charge symbolique et identitaire que revêtent ces paysages dans les œuvres. Il s’agira notamment d’observer comment ces espaces deviennent le support de métaphores politiques et sociales, ou encore des vecteurs d’expression de sentiments tels que la liberté, la révolte ou l’appartenance.

L’analyse pourra également porter sur les stratégies narratives employées pour représenter ces lieux, qu’il s’agisse de descriptions réalistes, poétiques, allégoriques ou fragmentées. Une attention particulière sera accordée aux procédés stylistiques et poétiques mobilisés pour conférer densité et expressivité à ces représentations spatiales. Enfin, il conviendra d’examiner la manière dont ces territoires, réels ou imaginés, entrent en résonance avec d’autres formes de récits – qu’il s’agisse de récits de voyage, de témoignages d’exil ou de fictions à ancrage historique.

Axe 2 : Engagement politique et écologique pour l’espace

Le deuxième axe se concentre sur l’engagement des écrivains vis-à-vis de l’espace, perçu non seulement comme un décor mais aussi comme un acteur à part entière dans la narration. L’espace n’est pas seulement un cadre inerte ; il est souvent chargé d’une dimension politique et écologique, devenant un terrain de lutte et de revendication.

Dans ce cadre, il s’agira d’examiner la manière dont les écrivains de Tunisie mobilisent l’espace pour exprimer des préoccupations environnementales, sociales et politiques. L’analyse pourra porter sur la façon dont l’espace devient un lieu de résistance symbolique, un vecteur d’appartenance ou encore un support pour affirmer une spécificité culturelle ou collective. Il conviendra également d’étudier dans quelle mesure les paysages permettent de représenter des enjeux écologiques et politiques, et comment l’espace littéraire peut refléter, voire cristalliser, les tensions sociales ou les fractures communautaires.

Par ailleurs, les chercheurs pourront explorer les relations que les écrivains entretiennent entre l’espace géographique et l’engagement politique. Il sera intéressant de comprendre comment ces derniers se servent de la configuration des territoires pour critiquer les injustices sociales, dénoncer les atteintes à l’environnement ou revendiquer la place de cultures marginalisées. On pourra également s’interroger sur les formes de réappropriation culturelle rendues possibles par l’inscription de la révolte dans l’espace, ainsi que sur l’impact des récits d’exil ou de retour dans cette dynamique. Enfin, il s’agira de déterminer comment ces dispositifs participent à une décolonisation des imaginaires géographiques et culturels.

Axe 3 : Espace, lieu de mémoire et de transmission

Le troisième axe s’intéresse à l’espace en tant que lieu de mémoire, de transmission et d’appartenance. Il s’agit de comprendre comment les écrivains mobilisent l’espace pour interroger le passé, construire des récits de mémoire et réinvestir des lieux symboliques. Les espaces peuvent alors être perçus comme des témoins silencieux des transformations sociales et politiques, des lieux de nostalgie ou des points de repère pour la mémoire et l’appartenance.

Cette dimension temporelle invite à réfléchir sur la manière dont les lieux se transforment au fil du temps : comment ils sont habités, désertés, réinvestis ou redécouverts par les générations successives. Il conviendra d’analyser la manière dont les écrivains de Tunisie réactivent les lieux de mémoire pour élaborer des récits de transmission, et d’observer en quoi la mémoire des espaces participe à la construction du sujet, tant individuelle que collective. Il s’agira également de comprendre dans quelle mesure les paysages, ainsi que les environnements urbains ou ruraux, sont investis comme des symboles de résilience ou de mémoire partagée, dans un contexte marqué par les bouleversements sociaux, politiques et historiques.

En marge des communications académiques, ce colloque prévoit également des rencontres avec des écrivains tunisiens et/ou de Tunisie, offrant l’opportunité d’un dialogue direct entre créateurs et chercheurs, afin de nourrir les réflexions théoriques et de confronter les points de vue sur les enjeux géopoétiques contemporains.

—

Ce colloque international est organisé en partenariat avec l’Université Paris Nanterre.

Les propositions de communication, d’environ 500 mots, accompagnées d'une courte bio-bibliographie, sont attendues pour le 01 septembre 2025 aux trois adresses suivantes : samirmarzouki2020@gmail.com ; sarra.khaled@flshs.usf.tn et attc@recherche.uma.tn.

—

Responsabilité scientifique : Laboratoire de recherche « Analyse Textuelle, Traduction, Communication », FLAHM, UMA.

Coordination : Pr. Samir MARZOUKI (UMA), Dr. Sarra KHALED (USF), Dr. Jihane TEBINI (UMA)

Comité scientifique :

Afifa MARZOUKI, Université de la Manouba

Farah ZAIEM, Université de la Manouba

Guy DUGAS, Université de Montpellier

Jihane TEBINI, Université de la Manouba

Martine JOB, Université de Bordeaux

Mounira CHATTI, Université de Paris 8

Ridha BOULAÂBI, Université de Paris Nanterre

Samir MARZOUKI, Université de la Manouba

Sarra KHALED, Université de Sfax et Université de la Manouba.

—

Bibliographie indicative :

—

[1] Nous reprenons le titre d’un recueil de Tahar Bekri paru en 2011.