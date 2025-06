La femme au fil des siècles : un regard historique sur les différentes étapes de la vie féminine (Univ. du Pays basque, Vitoria-Gasteiz)

Appel à communications – Congrès international interdisciplinaire

« La femme au fil des siècles : un regard historique sur les différentes étapes de la vie féminine »

Faculté de Lettres, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz 11, 12, 13 novembre 2025

Le Congrès international interdisciplinaire « La femme au fil des siècles : un regard historique sur les différentes étapes de la vie féminine » vise à rassembler des spécialistes de divers domaines du savoir (histoire, philologie, histoire de l’art, journalisme, psychologie et sciences sociales) afin d’explorer les différentes étapes de la vie des femmes à travers le temps et dans diverses cultures, de l’enfance à la vieillesse. Ce congrès offrira une plateforme unique pour débattre de la manière dont les femmes ont été représentées, interprétées et perçues tout au long de leur vie et de l’histoire.

Le congrès se concentrera sur l’étude des différentes périodes de la vie des femmes dans une perspective interculturelle et interdisciplinaire. L’objectif est d’apporter des visions nouvelles sur le rôle des femmes dans l’histoire, dans les sphères sociales, culturelles et psychologiques. Les participants pourront soumettre des recherches, des réflexions ou des propositions sur les thèmes suivants :

L’impact des différentes étapes de la vie sur les femmes

Égalité des genres, mémoire historique et droits des femmes

Femmes et interculturalité à travers les époques

Écart salarial et accès aux ressources économiques

Violence de genre et discriminations

Éducation et formation au leadership

Représentations sociales et culturelles

Participation politique et prise de décision

Les communications seront regroupées par thématiques et organisées en trois axes principaux, qui structureront les tables rondes et les espaces de discussion :

AXE 1 : La femme dans la littérature, l’art et la psychologie

AXE 2 : Représentation de la femme à travers l’histoire

AXE 3 : Les rôles sociaux, politiques et culturels de la femme aux différentes époques

Le congrès construira une « ligne de vie » mettant en lumière les expériences, les réussites et les réflexions de femmes issues de différentes époques et cultures, en valorisant leurs écrits et leurs contributions à l’histoire. Si l’événement reçoit un bon accueil, il est envisagé de l’organiser chaque année comme un projet pérenne et en développement.

Modalités et langues du congrès

Le congrès sera quadrilingue (espagnol, anglais, français et basque), afin de favoriser l’inclusion et la participation de différentes communautés linguistiques. Des conférences, tables rondes et ateliers pratiques seront organisés, dans un format collaboratif. Chaque communication disposera de 20 minutes de présentation, suivies d’un temps d’échange. Il sera également possible de participer en ligne, via l’envoi d’une vidéo (max. 15 minutes) au format MP4, à l’adresse suivante : mujerensiglos@gmail.com

Dates importantes

Date limite d’envoi des propositions : 31 juillet •

Notification d’acceptation : entre le 15 et le 20 août

Dates du congrès : 11, 12 et 13 novembre (mardi, mercredi et jeudi)

Format des propositions

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un résumé de leur communication (300 mots maximum), incluant les éléments suivants :

Titre de la proposition Nom et prénom de l’auteur ou de l’autrice Affiliation institutionnelle Brève description du sujet, des objectifs et de la méthodologie de recherche (en espagnol, français ou basque) Axe thématique choisi Résumés à envoyer par courriel à : mujerensiglos@gmail.com

Publication des travaux

Les résumés acceptés seront présentés lors du congrès, et les communications complètes seront considérées pour publication dans une revue académique ou maison d’édition indexée (sous réserve de confirmation).

Diffusion

Le congrès sera diffusé via les canaux officiels de l’UPV/EHU, y compris le bulletin numérique de l’université et les réseaux sociaux, afin d’assurer une large participation.

Comité d’organisation

Iraide Pérez Blanco – iraide.perez@ehu.eus

Beatriz Onandia Ruiz – beatriz.onandia@ehu.eus

Département de philologie et histoire, section de philologie française Faculté de Lettres, UPV/EHU.

—

Bibliographie recommandée

Pour aider à la préparation des propositions, une bibliographie est proposée, présentant des approches interdisciplinaires de l’étude des femmes à travers l’histoire :

Beauvoir, Simone de. Le Deuxième Sexe. Éditions Gallimard, coll. « Folio Essais », 1949 / rééd. 2000.

Giddens, Anthony. Sociologie. Éditions Armand Colin, 2013 (7e édition mise à jour).

De Lauretis, Teresa. La technologie du genre. Éditions iXe, 2014 (trad. de The Technology of Gender, article clé de 1987).

McLaren, Angus. Une histoire de la sexualité : de l'Antiquité à Freud. Éditions Autrement, 2006.

Scott, Joan W. Les femmes dans la ligne de mire : histoire et genre. Éditions Amsterdam, 2009 (trad. de Gender and the Politics of History).

Spender, Dale. La langue faite par les hommes. Éditions iXe, 2011 (trad. de Man Made Language).

Valdés, María José. La mujer en la historia de la psicología. Editorial Ediciones Akal, 2015.

Walker, Barbara G. La historia de las mujeres en el mundo. Editorial Crítica, 2008. Woolf, Virginia. Une chambre à soi. Éditions 10/18, 2001 / Éditions Rivages poche, 2018 (trad. de A Room of One’s Own).