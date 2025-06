Laure Blanc-Benon et Nicolas Rialland (dir.), Jacqueline Lichtenstein. Une voie philosophique de l'art

Être face à une peinture. Se laisser happer par sa présence matérielle autant que par l’image qu’elle donne à voir. Puis, en philosophe, interroger cette expérience, cet échange silencieux entre l’œil et la toile. Telle est la démarche singulière de Jacqueline Lichtenstein (1947-2019), dont la pensée a profondément marqué la philosophie de l’art et l’histoire des théories esthétiques.

De La Couleur éloquente et La Tache aveugle, aux Raisons de l’art, son œuvre a mis en lumière l’importance du coloris face au dessin, le dialogue entre peinture et sculpture, ainsi que les discours qui façonnent notre regard sur l’art. Puisant aux sources des conférences de l’Académie Royale de peinture et de sculpture, elle a su articuler savoir théorique et savoir-faire artistique, renouvelant en profondeur notre compréhension des images.

Cet ouvrage lui rend hommage en réunissant des contributions critiques de philosophes et d’historiens de l’art inspirés par sa pensée. Il s’ouvre sur un inédit de Jacqueline Lichtenstein, consacré à la question du faux et de la copie en peinture, et se clôt sur la première traduction française d’un texte qu’elle affectionnait particulièrement : « Norme et forme » du grand historien de l’art Ernst H. Gombrich.

Un recueil essentiel pour quiconque souhaite comprendre et prolonger l’héritage intellectuel d’une figure majeure de la pensée esthétique contemporaine.

Table des matières :

Introduction · Nicolas Rialland

1. Le vrai et le faux

Jacqueline et les faussaires · Nicolas Rialland

Sur le faux (inédit) · Jacqueline Lichtenstein

Conférence de Bruxelles · Jacqueline Lichtenstein | éd. Nicolas Rialland

Le statut culturel du faux en art · Thierry Lenain, université Libre de Bruxelles

Vérité et véracité en peinture · John Hyman, University College London

Conversation face aux œuvres

La Mise au tombeau mise en abîme · Maria Loh, Institute for Advanced Studies, Princeton | trad. Laure Bland-Benon

2. La couleur éloquente

La couleur au prisme de la philosophie · Georges Roque, CNRS/EHESS

La couleur éloquente et la chair du texte · Pierre Frantz, Sorbonne Université

Lumières et couleurs en partage · Michel Blay, CNRS

La couleur des émotions · François Rouan, peintre et dessinateur

Conversation face aux œuvres

« Un tableau dégoûtant » · John Elderfield (Museum of Modern Art, New York) | trad. Nicolas Rialland

3. L’amour de l’art

Jacqueline Lichtenstein à l’École du Louvre · Claire Barbillon, École du Louvre

La pratique, le jugement, l’amour comme justifications · François-René Martin, ENSBA/École du Louvre

Raisons et déraisons de l’amateur · Bernard Vouilloux, Sorbonne Université

Conversation face aux œuvres

Autour de L’Espionne (1657) de Nicolaes Maes · Jan Blanc, université de Lausanne

4. La pensée artistique

L’art a ses raisons que l’esthétique ne veut pas connaître · Bernard Sève, université de Lille

Comment faire une théorie de l’art ? Le praticien, l’historien et le philosophe · Audrey Rieber, ENS de Lyon

Sur le principe « l’art se nourrit de l’art » · Nicolas Rialland, université de Rouen/Ériac

Théorie de l’art et pensée artistique : des discours aux œuvres · Justine Prince, centre Victor Basch

La voix, le geste et le silence · Noémie Lorentz, centre Victor Basch

5. Hommage et filiation : E. H. Gombrich

Sur la critique radicale d’une certaine histoire de l’art chez E. H. Gombrich · François-René Martin, ENSBA/École du Louvre

Norme et forme · E. H. Gombrich | trad. Nicolas Rialland

Bibliographie de Jacqueline Lichtenstein.