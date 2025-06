Made in salle de classe. L’enseignement comme fabrique de la littérature moderne (KU Leuven, Louvain)

Made in salle de classe. L’enseignement comme fabrique de la littérature moderne

Colloque – 3 au 5 décembre 2025

Unité de recherche des études littéraires et culturelles, faculté des Arts, KU Leuven

Laboratoire de recherche MDRN - KU Leuven

Nombre de nos idées sur la littérature – ce qui est considéré comme un texte littéraire, la façon il doit être lu – sont élaborées en classe. Dans The Teaching Archive (2021), Rachel Sagner Buurma et Laura Hefferman affirment que « s’il était possible de rassembler la véritable et impossible archive de l’enseignement […], cela constituerait une plus ample et intéressante trace que les célèbres monographies et articles fondateurs qui représentent habituellement l’histoire des études littéraires ». Tant dans le champ des études littéraires que dans les points de vue plus généraux au sujet de la littérature, il s’agit d’un aspect peu relevé.

Pourtant, quand la scolarisation généralisée devint réalité pour la première fois dans l’histoire de l’Europe au XIXe siècle et au début du XXe siècle, il y eut un remarquable consensus, par-delà les contextes linguistiques, nationaux et sociaux, sur le rôle central des langues vernaculaires et des littératures dans le curriculum à proposer. La littérature n’apparaissait pas seulement importante pour la progression de la littéracie de base, elle était également considérée comme favorisant la socialisation culturelle et le sentiment d’identité nationale. Ainsi les textes littéraires et les écrivains remplirent-ils différentes fonctions didactiques dans la Bildung et la socialisation des jeunes citoyens (Mathieson 1975, Hunter 1988, Johannes 2006, Lahire 2008). De même, l’école est devenue une institution littéraire centrale, « [supervisant] la transmission de l’héritage littéraire et régulant l’accès de la population au capital culturel dont ce patrimoine littéraire était chargé » (Lynch 2015, Buurma & Hefferman 2021).

Toutefois, tandis que l’enseignement littéraire à l’école était décisif pour la production du citoyen national moderne, la littérature modern(iste) s’est toujours plus façonnée comme le vecteur esthétique d’une crise du sujet moderne, qui affecte notamment le récit de sa parfaite intégration à la société. Cette autre perception de la relation entre l’école et la culture littéraire, qui met l’accent sur une antipathie, voire une exclusion mutuelle, se profile comme un récit dominant dans le discours littéraire et résonne encore aujourd’hui : « Loin d’être harmonieuse, cette relation entre les processus de formation du roman et la scolarisation demeure durablement troublée » (Chalk 2024).

Le but de ce colloque est de démêler et de cartographier les interactions complexes, variées et bien souvent contradictoires entre le cadre scolaire et la littérature moderne en Europe aux XIXe et XXe siècles. Comment l’enseignement de la littérature a-t-il contribué à façonner notre conception de la littérature moderne (et inversement, comment la littérature a-t-elle participé à la construction de nos représentations de l’enseignement, en ce compris celui de la littérature ) ? Nous invitons à se pencher sur les différentes facettes de ce questionnement les chercheurs de différentes disciplines, telles que l’histoire littéraire, la critique littéraire, l’histoire culturelle, l’histoire et la sociologie de l’éducation et, en investiguant et analysant le rôle de la littérature à l’école ou l’importance de l’école pour la production, la circulation et la consommation de la littérature dans ses nombreuses formes et fonctions.

Nous sommes particulièrement intéressés par les contributions répondant aux questions suivantes :

- Comment la littérature et la lecture littéraire étaient-elles enseignées ou pratiquées dans différents contextes scolaires (semi-)institutionnalisés en Europe durant les XIXe et XXe siècles ?

- Quels usages et fonctions étaient attribuées aux textes littéraires dans différents contextes scolaires ? Comment les textes littéraires circulaient-ils, étaient-ils sélectionnés, adaptés, interprétés et utilisés dans les écoles et autres institutions chargées de la formation du citoyen moderne, jeune comme âgé ?

- Quel rôle jouait l’enseignement de la littérature dans la production, la distribution et la réception des pratiques et de la pensée littéraires émergentes ? Comment et dans quelle mesure l’enseignement littéraire a-t-il eu un impact sur la manière dont la littérature a été lue et produite hors de l’école ? Et comment les conceptions changeantes de la littérature hors de l’école ont-elles influencé l’enseignement de la littérature ?

- De quelle manière la fiction littéraire a-t-elle représenté, reflété l’enseignement littéraire dans ou hors de l’école et réagi à son égard ? Comment et dans quelle mesure les formats de de la formation littéraire ont-ils interagi avec les textes littéraires ? Comment et dans quelle mesure les textes littéraires ont-ils éventuellement proposé des pédagogies alternatives ?

- De quelle façon des idées anciennes ou neuves sur les pratiques de l’enseignement de la littérature ont-elles circulé dans un contexte Européen transnational, où les contextes local, régional, national et transnational se mêlent ? Quelles relations identifier entre l’enseignement littéraire en Europe et un contexte international plus large dans un cadre historique fortement marqué par le nationalisme et le colonialisme ?

Information pratique

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du programme de recherche “Learning Modern Literature: Literary Education in Western Europe (1880-1940)”, financé par le Fonds Spécial de la Recherche de la KU Leuven. Cette recherche est conduite dans le cadre des travaux du groupe MDRN (https://www.mdrn.be/).

Le but du projet “Learning Modern Literature” est de cartographier les interactions complexes entre le monde de l’école et le monde de la littérature en Europe occidentale entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, dans différents contextes linguistiques, socio-culturels et politiques, avec un focus sur les relations et échanges transnationaux (https://www.arts.kuleuven.be/literatuurwetenschap/english/lml).

Le colloque aura lieu à la Faculté des Arts de la KU Leuven (en présentiel), Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Louvain, du 3 au 5 décembre 2025.

Si vous souhaitez prendre part à ce colloque, veuillez envoyer un résumé de 300 à 500 mots pour une présentation de vingt minutes, avec une courte bibliographie et un CV à jour, à literaryeducation@kuleuven.be pour le 20 août 2025. Nous vous informerons de notre décision pour le 1er septembre. Les langues d’expression sont l’anglais et le français.

Organisateurs

Dorian Barbieur, Bart Van Den Bossche, Eva Gijsen, Anke Gilleir, David Martens, Martin Michel Giulia Scialanga, Pieter Verstraeten

