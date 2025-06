Religion, psychanalyse, hypnose : François Roustang à l’oeuvre

(date limite de soumission de proposition : 31 juillet 2025)

François Roustang est mort il y a bientôt dix ans, laissant une œuvre de psychanalyste, de théoricien et de praticien de l’hypnose. Son œuvre est celle d’un humaniste et touche tous les domaines : philosophie, critique littéraire, sociologie, anthropologie…

François Roustang a marqué son époque par une pensée novatrice et critique, parfois qualifiée d’iconoclaste. Jésuite, il quitta cette institution en 1966 pour devenir psychanalyste. Il prit bientôt ses distances dans des ouvrages aux titres éloquents : Un destin si funeste (1976), Elle ne le lâche plus (1980). Il passa de même au crible l’œuvre de Lacan dans De l’équivoque à l’impasse (1986). Il reprochait à la psychanalyse son aspect excessivement théorique et son peu d’intérêt paradoxal pour la guérison du patient.

C’est ainsi qu’il en vint à s’intéresser à l’hypnose, en particulier grâce à sa rencontre avec l’œuvre de Milton Erickson. Au revers de la psychanalyse, l’hypnose consistait, à l’époque, en une pratique ou des pratiques sans principes bien établis. Qu’à cela ne tienne, François Roustang sera en France son théoricien dans Influence (1991) puis Qu’est-ce que l’hypnose (1994). Avec La Fin de la plainte (2000), François Roustang se fait connaître du grand public. Il n’aura de cesse dans les livres suivants de préciser ce que c’est que l’hypnose : comment elle guérit, quelles sont les conditions du changement thérapeutique qu’elle accomplit.

Depuis 2018, ses archives sont conservées à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec).

Ce colloque explorera les multiples facettes de l’œuvre et de l’itinéraire de François Roustang.

On pourra par exemple s’intéresser à (liste non exhaustive) :

L’évolution critique de François Roustang vis-à-vis de la psychanalyse.

Le dialogue entre l’œuvre de Roustang et celle de Milton Erickson.

Les influences philosophiques (comme Nietzsche, Hegel ou Wittgenstein).

L’histoire des religions.

L’histoire des revues.

La question du « non-savoir » et son rôle dans le processus thérapeutique.

Les liens entre hypnose, magnétisme animal et neurosciences contemporaines.

Les perspectives interdisciplinaires ouvertes par son œuvre (philosophie, littérature, psychologie).

Le style de Roustang.

Modalités de soumission :

Les propositions de communication (résumés d’environ 300 mots) doivent être soumises avant le 31 juillet 2025 à colloquefrancoisroustang@gmail.com. Chaque proposition devra inclure un titre, un résumé, ainsi que les coordonnées complètes des auteurs (nom, affiliation institutionnelle, adresse e-mail).

Comité d’organisation :

Pierre-Louis Fort (Professeur, CY Cergy Paris Université), François Bordes (Directeur de la Recherche, Imec), Eve-Alice Roustang (Docteure, agrégée de lettres).

Comité scientifique :

Pierre-Louis Fort (Professeur, CY Cergy Paris Université), François Bordes (Directeur de la recherche, IMEC), Laurie Laufer (Professeure, Paris Cité), Jean-Christophe Coffin (Maître de Conférences, Paris 8 et Centre alexandre Koyré) et Eve-Alice Roustang (Docteure, agrégée de lettres).