Rencontres de Bienne 2026

Prochaines Rencontres de Bienne, les 14 et 15 février 2026 à l’Institut littéraire suisse à Bienne.

Une fois l’an, les Rencontres de Bienne offrent la possibilité aux auteur-e-s (écriture ou traduction) de réfléchir et de discuter sur des textes, que ce soit dans la langue dans laquelle ils ont été écrits ou à travers différentes traductions. La participation est gratuite et l’on peut décider librement et jusqu’au dernier moment — tant qu’il reste des places — à quels ateliers participer. En règle générale, une soirée ouverte au public sans inscription est également organisée.

Le texte, achevé ou en construction, devient ainsi le point de départ d’une réflexion plus générale sur la création et la traduction littéraires. Le groupe de préparation des Rencontres de Bienne prépare un programme très varié sur deux jours avec différents types d’ateliers. Ceux-ci comprennent des discussions ou des traductions à partir des textes envoyés par des candidat-e-s et sélectionnés par le groupe de préparation tout comme des ateliers d’écriture créative ou encore des ateliers thématiques.

Il y a plusieurs manières de participer aux Rencontres de Bienne. Vous voulez…

…proposer un texte original inédit ? Lisez l’appel et remplissez le formulaire !

…proposer une traduction en cours d’élaboration ? Lisez l’appel et remplissez le formulaire !

…traduire un ou plusieurs textes proposés par le groupe de préparation ? Lisez l’appel et remplissez le formulaire !

…venir en tant que public, sans devoir écrire ou traduire un texte vous-mêmes ? Lisez l’appel et inscrivez-vous par email (info@bielergespraeche.ch) !

Les participant-e-s sont des auteur-e-s, soit professionnel-le-s soit encore inexpérimenté-e-s, et des personnes intéressées à la littérature de langue française, allemande ou italienne. La participation est gratuite et l’on peut décider librement et jusqu’au dernier moment — tant qu’il reste des places — à quels ateliers participer. En règle générale, une soirée ouverte au public sans inscription est également organisée.

—

nächsten Bieler Gesprächen am 14. und 15. Februar 2026 im Schweizerischen Literaturinstitut Biel begrüßen zu dürfen.

Einmal jährlich bieten die Bieler Gespräche AutorInnen (Schreibenden oder Übersetzenden) die Gelegenheit, über ihre Texte zu reflektieren und diese zu besprechen, sei es in der Sprache, in der sie geschrieben wurden oder in den verschiedenen Übersetzungen.

Der Text, in der Endfassung oder in Bearbeitung, bildet so den Ausgangspunkt einer allgemeineren Reflexion über das Schreiben und das literarische Übersetzen. Die Vorbereitungsgruppe der Bieler Gespräche erstellt ein vielfältiges zweitägiges Programm mit verschiedenen Ateliers. Diese reichen von Diskussionen über oder Übersetzung von Texten, die von KandidatInnen eingereicht und von der Vorbereitungsgruppe ausgewählt wurden, bis zu kreativem Schreiben und thematischen Ateliers.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten an den Bieler Gesprächen teilzunehmen. Wollen Sie…

…einen unveröffentlichten Originaltext vorschlagen ? Lesen Sie den Aufruf und füllen Sie das Formular aus!

…eine Übersetzung in Bearbeitung vorschlagen ? Lesen Sie den Aufruf und füllen Sie das Formular aus!

…einen oder mehrere von der Vorbereitungsgruppe vorgeschlagene Texte übersetzen? Lesen Sie den Aufruf und füllen Sie das Formular aus!

…einfach als Publikum, also ohne selbst einen Text zu schreiben oder zu übersetzen, mitmachen? Lesen Sie den Aufruf und melden Sie sich per E-Mail (info@bielergespraeche.ch" target="_blank">info@bielergespraeche.ch) an!

TeilnehmerInnen sind professionelle aber auch weniger erfahrene AutorInnen und Literaturinteressierte deutscher, französischer oder italienischer Sprache. Die Teilnahme ist kostenlos und man darf – solange es freie Plätze gibt – ganz frei und spontan entscheiden, welche Ateliers man besuchen möchte. Eine Abendveranstaltung für ein breiteres Publikum und ohne Anmeldung wird normalerweise ebenfalls organisiert.