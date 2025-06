Session de dépôt des manuscrits aux Presses Sorbonne Nouvelle

Une fois par an, lors de la session de dépôt, des manuscrits peuvent être proposés par toutes et tous, français ou étrangers, membres ou non de l’Université Sorbonne Nouvelle.

C’est sur leur qualité scientifique, leur originalité, leur capacité à renouveler le champ qu’ils sont évalués. Sont également pris en considération leur lisibilité, leur accessibilité et leurs lectorats potentiels.

Ils sont d’abord soumis à une double évaluation à l’aveugle, par des experts externes à l’université. Les rapports des experts sont ensuite présentés devant la Commission des publications, qui statue de la recevabilité ou non des manuscrits.Les champs disciplinaires dans lesquels doivent s’inscrire les propositions de publication sont les suivants :

Arts visuels et scéniques

Médias et communication

Littérature française et comparée

Sciences du langage

Littérature et traduction

Études culturelles

Études italiennes

Monde anglophone

Monde germanophone

Monde lusophone

Monde hispanophone

Calendrier :

Du 15 mai au 15 juin 2025 : dépôt des manuscrits

Du 15 juin au 30 septembre 2025 : évaluation des manuscrits en double expertise

Mi-octobre 2025 : réunion de la commission des publications.