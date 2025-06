Karin Schwerdtner, Catherine Khordoc, Tara Collington (dir.), Traversées et franchissements des frontières. Hommage à Janet M. Paterson

Toute l’oeuvre critique de Janet M. Paterson nous invite à penser la frontière, au sens large, dans son rapport au franchissement, qu’il s’agisse de ses ouvrages sur le postmodernisme littéraire et l’éclatement des formes ou de ses travaux consacrés à l’altérité et au sujet discursif en mouvement. Dans cette perspective, c’est à la porosité du concept de frontière et à l’hétérogénéité de ses représentations littéraires que se consacre le présent volume, lequel se veut d’abord un hommage à notre collègue et à ses recherches, puis une réflexion collective sur les passages et franchissements divers dans la production littéraire et artistique au Québec.

Les analyses réunies ici ont en commun d’établir des liens, parfois inouïs ou surprenants, entre les textes, les genres, les sujets et leurs espaces ; certaines vont jusqu’à repenser les limites mêmes du roman, les étirant vers d’autres médiums tels que le cinéma ou la photographie.

Ont contribué à cet ouvrage Kirsty Bell, Christina Brassard, Tara Collington, Louise Dupré, Simon Harel, Linda Hutcheon, Kathleen Kellett, Catherine Khordoc, Marie Pascal, Marilyn Randall, Pascal Riendeau, Karin Schwerdtner.

