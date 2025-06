Réalités de l’enregistrement (Nouvelle Revue d’Esthétique)

Nouvelle Revue d’Esthétique, n° 37

Appel à articles : Réalités de l’enregistrement

Numéro dirigé par Pauline Nadrigny et Jocelyn Benoist

Motif central dans l’histoire de l’esthétique et de la philosophie de l’art, dès les premières réflexions sur la photographie et le phonographe de Walter Benjamin, Theodor W. Adorno ou Gunther Anders, l’enregistrement a d’emblée été pensé sous deux régimes : comme un révélateur du réel mais aussi comme un facteur de standardisation et de déperdition de l’aura. De Roland Barthes à Rosalind Krauss en passant Pierre Schaeffer et Michel Chion, ce débat sur l’enregistrement, visuel ou sonore, s’est poursuivi sur un terrain ontologique : l’enregistrement est-il trace, empreinte, ou constitue-t-il une œuvre autonome ?

Durant quelques décennies cependant, ce geste et ses productions ont occupé une place moins importante dans la réflexion esthétique. À l’origine de ce désintérêt relatif : les critiques de la thèse de l’indicialité, délaissée au profit d’une approche plus constructiviste des images et des sons. Les études audiovisuelles et sonores ont pu dès lors considérer l’enregistrement comme un simple médium parmi d’autres de l’activité artistique.

Or plusieurs développements récents appellent à une réévaluation de ce geste et de ses objets. Le premier est lié au renouveau des théories des arts documentaires et du cinéma du réel : insistant sur la performativité de l’enregistrement, elles renouent avec la question des modes d’apparition du réel à travers l’image et le son, sans pour autant le réduire à une forme d’objectivité brute. Dans le champ des arts contemporains, l’enregistrement trouve également de nouvelles formes d’actualisations plastiques et conceptuelles, à travers l’émergence du data art, entre esthétique de la trace et sonification. Sur un autre front, l’étude des musiques populaires enregistrées – rock, hip-hop musique électronique, DJing, mais aussi musiques mainstream – appréhende, dans le travail de studio, la manière dont la captation et la reproduction deviennent indissociables de l’œuvre elle-même. L’enregistrement ne se limite pas à fixer une performance mais initie la construction de formes musicales et d’identités culturelles. Sur un plan plus général, visual studies et sound studies soulignent combien les technologies de l’enregistrement participent activement à notre expérience perceptive et cognitive. Elles mettent par ailleurs en évidence la portée politique de l’enregistrement, entre surveillance, archivage de la mémoire collective, ou stratégies de résistance à l’effacement. Loin d’être un simple acte technique, enregistrer définit des régimes de visibilité et d’invisibilité, d’audibilité et de silence. On pensera également à l’essor de l’audio-naturalisme, de l’éco-acoustique et des pratiques de field recording(enregistrement de terrain). Dans ces pratiques, capter le réel devient un moyen de saisir des transformations écologiques et climatiques. Ces approches réinterrogent la fonction même de l’enregistrement : est-il un simple document ou un outil d’intervention dans la compréhension et la préservation des milieux sonores ? Entre science et arts, ces pratiques nous rendent attentifs à des transformations parfois imperceptibles et engagent une nouvelle relation au vivant. Enfin, les nouvelles philosophies réalistes, dans leur critique du concept de représentation, ont donné à l’enregistrement une importance renouvelée : on pensera au concept de documentalité (Maurizio Ferraris) qui fait de l’enregistrement non pas un acte de reproduction mais une inscription productrice du réel.

Ces multiples champs de réflexion invitent à reprendre une réflexion esthétique générale sur l’enregistrement comme geste, médium et production, dans ses multiples enjeux. Ce numéro appelle ainsi les contributeurs, en inscrivant leurs réflexions dans les pratiques artistiques et les expériences esthétiques liées à l’enregistrement, à une réappropriation ambitieuse de ce concept.

Les contributions pourront explorer les axes suivants :

- Enregistrement et ontologie de l’œuvre : quelle est la nature d’une œuvre enregistrée ? En quoi se distingue-t-elle d’une simple trace ou d’une représentation ?

- Enregistrement et pratiques documentaires : le statut de l’enregistrement comme document, archive, témoignage ouvre la question des conditions de possibilité du témoignage artistique.

- Pratiques artistiques de l’enregistrement : De la musique enregistrée aux arts sonores, de l’anthotype au data art, quels rôles joue l’enregistrement dans la structuration des œuvres ou dispositifs artistiques et de leurs modes de réception ?

- Techniques et matérialités de l’enregistrement : Dans quelle mesure les évolutions technologiques de l’enregistrement (MP3, transition numérique) modifient-elles les pratiques artistiques qui lui sont liées ?

- Enregistrement et arts populaires : Du remix au sampling entre production et reproduction, les techniques de l’enregistrement ont contribué à créer un art à la fois industriel et singularisant. Comment ces procédés ont-ils scandé l’histoire contemporaine des arts populaires, notamment en musique ?

- Enregistrement et réalisme : Pourquoi le concept d’enregistrement est-il important pour une frange des philosophies contemporaines dites réalistes ? Et en quoi, en retour, renouvellent-elles notre compréhension de l’enregistrement ?

- Enjeux politiques des œuvres de l’enregistrement : Que signifie enregistrer une personne, un événement, un espace ? Quels défis soulève la captation, la diffusion et le contrôle des enregistrements dans les sphères artistiques, médiatiques et sociales ? Comment l’acte d’enregistrer engage-t-il une dynamique de pouvoir sur le réel et sur son interprétation. Enfin, l’enregistrement peut-il devenir le médium d’une sensibilisation et d’analyse des changements environnementaux ?

—

Les propositions d’article pour ce n° 37 de la Nouvelle Revue d’Esthétique, Réalités de l’enregistrement, seront envoyées par mail au format Word avant le 25 octobre 2025 à Pauline Nadrigny (pauline.nadrigny@univ-paris1.fr), Jocelyn Benoist (jocelyn.benoist@univ-paris1.fr) et Dominique Chateau (chateaudominique@mac.com).

Pour tout renseignement complémentaire sur l’appel s’adresser à Pauline Nadrigny ou Jocelyn Benoist.

Plus précisément, l’envoi comprendra :

· le texte d’un article de (environ) 25000 signes, espaces compris, sans compter les notes – en nombre le plus restreint possible, limitées à l’indication des références ;

· un résumé de 300 mots maximum en français et en anglais ;

· une présentation succincte de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de 100 mots maximum.

Les articles reçus pour cette rubrique « Études » seront anonymés en vue d’une double évaluation par le comité de rédaction de la Nouvelle Revue d’Esthétique. À l’issue de cette expertise, les auteur(e)s des propositions recevront l’avis du comité éventuellement assorti de remarques.

—

Bibliographie indicative

- Adorno, Theodor W., Max Horkheimer, La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1974.

o « Opéra et disque longue durée » et « La forme du disque », Beaux Passages, Paris, Payot & Rivages, 2013.

- Arbo, Alessandro & Pierre-Emmanuel Lephay (dir.), Quand l'enregistrement change la musique, Hermann, 2017.

- Barthes, Roland, La Chambre claire, Cahiers du Cinéma/Gallimard/Seuil, 1980.

- Benjamin, Walter, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, dernière version 1939, in « Œuvres III », Paris, Gallimard, 2000.

o Petite histoire de la photographie, Paris, Allia, 2012

o Paris capitale du XIXe siècle. Le livre des Passages, Paris, Cerf.

- Byrne, David, How Music Works, Canongate Books, 2012.

- Chion, Michel, Le Son, Armand Colin, 2004.

- Déotte, Jean-Louis, L'Appareil et son ombre, L’Harmattan, 2004.

- Didi-Huberman, Georges, Images malgré tout, Minuit, 2003.

- Dubois, Philippe, L’Acte photographique, Nathan, 1983.

- Ernst, Wolfgang, Digital Memory and the Archive, University of Minnesota Press, 2013.

- Farocki, Harun, Des dispositifs de vision, Presses du Réel, 2019.

- Ferraris, Maurizio, Documentalité, Pourquoi il est nécessaire de laisser des traces, Cerf, 2021.

- Gitelman, Lisa, “Souvenir foils: on the status of print at the origin of recorded sound”, in Lisa Gitelman and Geoffrey Pingree (eds.), New Media, 1740-1915, Cambridge, MIT Press, 2003.

o Always Already New: Media, History, and the Data of Culture, MIT Press, 2006.

- Gracyk, Theodore, Rhythm and Noise, An Aesthetics of Rock, Duke University Press, 1996.

- Grubbs, David, Les disques gâchent le paysage. John Cage, les années 1960 et l'enregistrement sonore, Les presses du réel, 2015.

- Gunthert, André, L’Image partagée. La photographie numérique, Textuel, 2015.

- Kahn, Douglas, Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts, MIT Press, 1999.

- Kane, Brian, Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory and Practice, Oxford University Press, 2014.

- Katz, Mark, Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, University of California Press, 2010.

- Kracauer, Siegfried, Théorie du film : la rédemption de la réalité matérielle, Flammarion, 1960.

- Manovich, Lev, The Language of New Media, MIT Press, 2001.

o Artificial Cinematics: Digital Cinema and the Concept of Narrative, MIT Press, 2002.

o Instagram and Contemporary Image, University of Chicago Press, 2017.

- Moholy-Nagy, Laszlo, Peinture, photographie, film, Gallimard, 2007.

- Parfait, Françoise, Vidéo, un art du regard, Éditions du regard, 2007.

- Peters, John Durham, The Marvelous Clouds: Toward a Philosophy of Elemental Media, University of Chicago Press, 2015.

- Pouillaude, Frédéric, Représentations factuelles, Cerf, 2020.

- Schaeffer, Jean-Marie, L’Image précaire. Du dispositif photographique, Seuil, 1987.

- Schaeffer, Pierre, Essai sur la radio et le cinéma : esthétique et technique des arts-relais, (1941-1942), Paris, Allia, 2010.

o À la recherche d’une musique concrète, Paris, Seuil, 1952.

- Sterne, Jonathan, The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction, Duke University Press, 2003.

o MP3 : économie politique de la compression, Cité de la musique - Philharmonie de Paris, 2018.

- Szendy, Peter, Sur écoute. Esthétique de l’espionnage, Minuit, 2007.

- Thompson, Emily, The Soundscape of Modernity: Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900-1933, MIT Press, 2002.

- Vesna, Victoria (dir.), Database Aesthetics: Art in the Age of Information Overflow, University of Minnesota Press, 2007.

Zervigón, Andrés, Photography and Its Origins, Routledge, 2014.

—

Composition du comité de rédaction de la revue :

Céline Bonicco-Donato, Marc Cerisuelo, Dominique Chateau, Alexandre Gefen, Marianne

Massin, Jacques Morizot, Pauline Nadrigny, Audrey Rieber, Jean-Marie Schaeffer, Bernard

Sève, Carole Talon-Hugon, Bernard Vouilloux.