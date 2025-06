La comédie humaniste au miroir de la tragédie (Fribourg)

La comédie humaniste au miroir de la tragédie

Journées d’études organisées par Agathe Herold (Université de Fribourg) et Jérémy Sagnier (Nantes Université)

Jeudi 5 et vendredi 6 juin 2025

Université de Fribourg - MIS03 3016

Alors que la dernière décennie a été marquée par un regain d’intérêt pour le théâtre humaniste français, il est remarquable de constater que les récentes recherches sur ce corpus se sont intéressées soit à la tragédie, soit à la comédie, en ignorant scrupuleusement l’autre genre et en présupposant en creux une étanchéité quelque peu anachronique. Cette journée d’étude propose de jeter un pont entre les deux genres, en invitant à penser la comédie du XVIe siècle sous l’angle de ses liens avec la tragédie.

La refondation moderne des deux genres dramatiques antiques encourage en effet à approcher la comédie conjointement avec la tragédie. Scaliger affirmait ainsi dans le premier des Poetices libri septem que « la tragédie et la comédie appartiennent à un seul genre commun » (ch. 5). Gardons également à l’esprit que la Cléopâtre captive et L’Eugène de Jodelle – respectivement première tragédie et première comédie françaises imitées des Anciens – sont représentées ensemble lors d’un double spectacle en 1553. Jusqu’au milieu des années soixante-dix, les dramaturges pratiquent aussi bien l’un que l’autre genre, et leurs pièces sont imprimées ensemble ; ce n’est que dans le dernier quart du siècle qu’une tendance à la spécialisation générique apparaît, avec des auteurs comme Pierre de Larivey ou Robert Garnier.

Les paratextes et autres discours théoriques de l’époque ont par ailleurs souvent défini la comédie par une « poétique contrastive » (V. Lochert) à l’égard de la tragédie. En outre, Olivier Millet a souligné la présence, dans certaines comédies, d’un « jeu parodique avec la tragédie », mettant en évidence une dynamique de détournement intertextuel. Dans cette perspective, il semble aujourd’hui nécessaire de mener une réflexion sur la comédie humaniste – qui reste moins étudiée par la critique – en l’interrogeant à l’aune de la tragédie. De cette double naissance au milieu du XVIe siècle jusqu’à la période classique, comment la comédie humaniste s’est-elle construite et définie en dialogue avec la tragédie, tant dans les discours théoriques que dans les pratiques ? Faut-il l’envisager dans un rapport de voisinage, de complémentarité ou d’opposition, voire de rivalité avec le genre tragique ? Comment les textes comiques rendent-ils compte de ce dialogue ?

Programme

Jeudi 5 juin 2025

14h00 – Accueil des participant·es

14h30 – Présentation de la journée

SESSION I – Commencements et ouvertures

Présidence : Agathe Herold (Université de Fribourg) & Jérémy Sagnier (Nantes Université)

15h00 – Thibaud Ruellan (Aix-Marseille Université)

Aux origines du théâtre humaniste, un objet liminal ? Le drame satyrique d’Ange Politien (1480)

15h45 – Emmanuel Buron (Sorbonne Nouvelle)

Une lecture du prologue d’Eugène de Jodelle

16h30 – Pause

SESSION II – Poétiques croisées

Présidence : Claude Bourqui (Université de Fribourg)

16h45 – Olivier Halévy (Sorbonne Nouvelle)

D’Hippolyte (1573) de Robert Garnier à Lucelle (1576) de Louis Le Jars : poétique tragique et tragicomédie

17h30 – Juliette Privat (Aix-Marseille Université)

Quand la tragédie se compromet : lecture de Philanire de Claude Roillet (1563, 1577)

Vendredi 6 juin 2025

9h00 – Accueil des participant·es

SESSION III – Du texte au plateau

Présidence : Nina Mueggler (Université de Neuchâtel)

9h15 – Simone de Reyff (Université de Fribourg)

Nicolas de Montreux et les plaisirs de l’anomalie : le cas de Joseph le Chaste (1601)

10h00 – Entretien avec Mathilde Féraud (Université de Fribourg)

Adapter la comédie humaniste

10h45 – Pause

11h00 – Discussion générale et conclusion.