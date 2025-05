Écologie à la première personne (Paris)

Journée d'études

Écologie à la première personne »

5 juin 2025

Organisatrice: Clélie Millner (FDL, ICP)

La journée d’études « Écologie à la première personne » se tiendra le jeudi 5 juin 2025, dans la continuité du séminaire « Récit de soi et écologie » organisé à l’ICP de janvier 2024 à mars 2025.

Les différentes interventions interrogeront le rôle et les enjeux de la présence explicite du sujet – voire de sa mise en scène – dans les récits et les essais qui abordent la question du lien au vivant, et ce dans une ample perspective géographique et historique, même si l'accent sera mis en particulier sur le contexte d’un nouveau régime climatique. Nous nous demanderons dans quelle mesure la question de la voix énonciative, de l'expression de la subjectivité ou du biographème sont pertinentes pour entamer un dialogue de portée épistémologique ou éthique avec un monde dans lequel les places sont à redéfinir.

Programme Journée d’études « L’écologie à la première personne »

Jeudi 5 juin 2025 – ICP – Salle B40 – 9h-18h



9h-9h20: Accueil et courte présentation

9h20-9h50 : Florent Dumontier (ICP) et Denis Hétier (ICP- ISTA) : « François d’Assise, une expérience poétique et contemplative du monde. Le témoignage de Thomas de Celano. »

9h50-10h15 : Clélie Millner (ICP) : « Quel 'je' pour dire le lien au monde vivant ? Quelques réflexions sur des récits contemporains à partir de Roland Barthes »



10h15- 10h50 : échanges



10h50-11h15 : Alexis Anne-Braun (ENS Ulm) : « Études de cas, autothéorie et changement climatique »

11h15-11h40 : Lucie Taïeb (Université de Brest) : « " Où suis-je?" : de la fragmentation du sujet comme terrain propice à la sensibilité écologique dans SAFE, de Todd Haynes, et Bruit de fond, de Don DeLillo. »

11h40-12h15 : échanges

12h25-14h15 Pause déjeuner

14h15-14h40 : Natacha D’Orlando (Université de Poitiers) : « Critique de la racine, poétique de la semence : lectures écocritiques des littératures caribéennes »

14h40- 15h05 : Alice Desquilbet (Université Paris III) : « Entre "je" et "nous" : l'enracinement énonciatif dans la terre congolaise des poètes Sony Labou Tansi et Alain Mabanckou »

15h05- 15h30 : Baptiste Lanaspeze (fondateur et directeur des éditions Wildproject): « L'écologie comme sortie du monde blanc: retour sur 15 ans de philosophie de l'écologie »

15h30-16h10 : échanges

16h10-16h35 : Bertrand Guest (Université d'Angers) : « Entre je(s) et nous, de H. D. Thoreau à Edward Carpenter ».

16h35-17h00 : Jean-Christophe Cavallin (Université Aix-Marseille) : « Vers une écologie singulière. Du célibat et de l'usage de la nature »

17h-17h30 : échanges et clôture de la journée (jusqu’à 18h si affinités).