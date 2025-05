Le vivant et la littérature. Cartographie des frontières de la linguistique française : perspectives interdisciplinaires sur la structure, le sens et la didactique (Kragujevac, Serbie)

Le Département d’études romanes de la Faculté des Lettres et des Arts de l’Université de Kragujevac et l’Institut Français de Serbie ont l’honneur de vous inviter au dix-huitième colloque international

« Les Études françaises aujourd’hui : Dire, écrire, agir en français 5 »

qui aura lieu à la Faculté des Lettres et des Arts de Kragujevac (Université de Kragujevac, Faculté des Lettres et des Arts, Département d’études romanes, Ulica Liceja Kneževine Srbije 1A, 34000 Kragujevac, Serbie) les 7 et 8 novembre 2025, en mode hybride.

Ce colloque pluridisciplinaire en littérature, linguistique et didactique du français s’adresse aux enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants. La langue du colloque est le français.

Volet littéraire : Le vivant et la littérature

La nature et l’environnement inspirant depuis toujours les humains et invitant les philosophes et les écrivains à la réflexion profonde, une question paraît s’imposer à notre époque en particulier, à savoir comment la littérature, dans son axe synchronique et diachronique, a pensé et représenté la notion du vivant et toutes les questions captivantes qui l’entourent. Notamment, c’est avec les progrès vertigineux des sciences et de la technologie de nos jours que la problématique de la tension – voire cloison (apparemment) étanche – entre le vivant et le non-vivant, s’impose comme un grand défi, non pas seulement à la littérature et à l’art en général, mais aussi dans presque tous les aspects de la vie pratique quotidienne, pour engendrer parfois des questions très difficiles, surtout dans le domaine de l’éthique médicale et de la législation.

Pour cette raison, le volet littéraire du colloque se propose de réunir des spécialistes et chercheurs du domaine de la littérature autour de la thématisation et la problématisation de la notion du vivant dans les littératures française et francophones. Avec l’approche des sciences littéraires, les recherches interdisciplinaires avec les autres sciences humaines et sociales (ethnologie, anthropologie, histoire, philosophie…) seront bienvenues, autour de plusieurs axes de recherche :

- Le symbolisme des animaux et plantes à travers le temps : la nature interprétée comme « forêt de symboles » ; les bestiaires en tant que littérature didactique ; les bestiaires des poètes) ;

- La problématisation du contraste vivant/non-vivant dans la littérature (inquiétante étrangeté ; histoire et anthropologie de l’au-delà : le monde des spectres, des revenants)

- La thématisation du corps dans la littérature (l’anthropologie du corps dans la littérature ; les sens et la sensibilité dans la littérature) ;

- L’éthique, la science-fiction et la notion du vivant : la problématisation de l’éthique médicale, des expériences scientifiques sur les humains, des animaux utilisés à des fins scientifiques, l’expérimentation animale ;

- L’approche éco-critique : représentation de l’environnement comme organisme vivant ; les sciences naturelles et la littérature ;

- L’intelligence artificielle et la littérature : le non-vivant comme auteur/lecteur ; les droits d’auteur et l’IA

Vu l’ampleur du thème du colloque, la liste des sujets possibles n’est pas épuisée ci-dessus et toutes les propositions de contributions conçues autour de la notion du vivant dans les littératures française et francophones seront bienvenues.

Volet linguistique et didactique du FLE : Cartographie des frontières de la linguistique française : perspectives interdisciplinaires sur la structure, le sens et la didactique

Ce thème est conçu pour engager des linguistes de divers domaines, offrant des axes spécifiques pour la linguistique théorique et appliquée, pour la morphologie, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique, la lexicologie, la lexicographie et la didactique du français. Les sous-thèmes clés incluent :

1. Morphologie et syntaxe du français contemporain : Les nouveaux schémas de formation des mots et de structuration des phrases. Innovations dans la grammaire descriptive et générative. Approches modernes dans la recherche de la langue française. Ce thème explore l’évolution de la morphologie et de la syntaxe du français dans ses usages contemporains, en mettant en lumière les nouvelles structures, les innovations grammaticales et les évolutions observées dans la langue parlée et écrite. En outre, il s'intéresse à l’impact des approches modernes en linguistique théorique et à l’intégration de ces changements dans les recherches sur le français d’aujourd’hui.

2. Évolutions sémantiques et dynamiques pragmatiques : L’évolution du sens dans le français parlé et numérique. Les nuances contextuelles dans les pratiques conversationnelles modernes. Ce thème se concentre sur les changements sémantiques et pragmatiques observés dans le français parlé, en particulier à l’ère numérique, où les interactions se modifient sous l'influence de nouveaux contextes culturels, technologiques et sociaux. Dans cette optique, l’évolution du sens des mots, la manière dont les significations sont construites dans les conversations modernes, et l’impact des technologies de communication sur la langue sont au cœur de cette réflexion.

3. Les frontières de la linguistique française et leur impact sur la traduction. Syntaxe et morphologie contrastives : Étudier les différences structurelles entre le français et d'autres langues, notamment les défis liés à la traduction de structures complexes comme le mode subjonctif, les accords grammaticaux ou les conjugaisons verbales. Spécificités lexicales : Analyser les écarts lexicaux et les termes intraduisibles en français, en s’intéressant particulièrement aux expressions idiomatiques, aux mots polysémiques ou aux réalités culturelles spécifiques. Considérations phonologiques en traduction : Explorer comment le système phonologique du français influence la traduction phonétique, particulièrement dans le cadre du sous-titrage ou du doublage.

4. Lexicologie et lexicographie au XXIe siècle : L’intégration des néologismes et des anglicismes dans les dictionnaires français. Les défis de la documentation de la langue française moderne, des langues régionales, des variétés du français, des dialectes et sociolectes français. Innover les dictionnaires bilingues. Les dictionnaires à visée pédagogique. Ce thème explore les évolutions et les défis auxquels la lexicologie et la lexicographie françaises sont confrontées dans le contexte moderne. À l’ère de la globalisation linguistique et des avancées technologiques, les pratiques lexicographiques doivent répondre à des besoins croissants en termes de diversité linguistique, d'innovation pédagogique, et d’intégration de nouvelles formes lexicales.

5. Didactique du français et innovation linguistique : Meilleures pratiques pour enseigner le français comme langue première, seconde ou étrangère. Outils numériques et IA dans l’enseignement des langues. Le(s) rôle(s) de l’enseignant dans la classe du FLE. La pertinence de la notation formelle des apprenants.

6. Pragmatique dans les contextes multilingues : Analyse du discours en français dans des contextes professionnels et informels. Les pratiques langagières hybrides dans des environnements multiculturels, par exemple en milieu urbain ou au sein des communautés diasporiques. Le rôle de l’humour, des expressions idiomatiques, et des registres informels dans les interactions plurilingues. Le français en interaction avec d’autres langues dans des environnements multiculturels. Étude des discours numériques : le français sur les réseaux sociaux et dans les communautés en ligne. Enjeux culturels et identitaires dans l’interaction en français.

—

Date de la soumission des propositions : le 15 août 2025

Date de l’acceptation des propositions : le 30 août 2025

Dates du colloque : les 7 et 8 novembre 2025

Mode de soumission : Les propositions de communications doivent être déposées au moyen du formulaire d’inscription, disponible sur courrier électronique : deaf2025kg@gmail.com

Modalité d’intervention : Les intervenants pourront participer en présentiel ou en virtuel. Le temps alloué à chaque communication est de 20 minutes. La confirmation du format définitif du colloque (hybride ou entièrement virtuel) sera communiquée aux participants au mois d'octobre 2025.

Publication des actes : La publication des Actes du colloque est prévue pour 2026 ; toutes les communications proposées seront soumises à une évaluation en double aveugle.

Frais d’inscription : Les frais d’inscription s’élèvent à 70 € pour les participants en présentiel et de 40 € pour les participants en virtuel, par participant. Les participants en présentiel seront invités au dîner le vendredi 7 novembre 2025.

Responsables: Professeur Vera Jovanović (volet linguistique et didactique du FLE), Marija Panić, maître de conférences (volet littéraire)

Contact : Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à écrire au Comité d’organisation. Courriel : Études françaises 2025 – DEAF5 deaf2025kg@gmail.com