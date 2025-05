Traces de lectures : interprétation, réception, création. 7e Doctoriales de la SFLGC (Reims)

Les 7e doctoriales de la SFLGC, consacrées aux « Traces de lectures », accueilleront 24 doctorantes & doctorants à Reims, du 24 au 25 juin 2025.

Matérielle ou immatérielle, la trace de lecture intervient à différents moments de l’expérience littéraire, dans des pratiques diverses, spontanées ou normées, individuelles ou collectives. Elle s’invite dans les marges des livres, dans les autobiographies et les mémoires, dans les essais critiques, dans les archives des œuvres littéraires, mais aussi dans la matière des textes eux-mêmes : liée au processus d’écriture, elle construit, de façon plus ou moins explicite, un rapport à des textes, des figures, des modèles. Ces derniers marquent les textes concrètement ou hantent l’horizon des œuvres, selon des modalités très diverses, qui vont de l’hommage à la parodie, de l’inscription dans une tradition à la contestation des valeurs reçues. Aborder l’intertextualité sous l’angle de la trace invite ainsi à explorer la dynamique du lien entre présence textuelle et imaginaire littéraire. La littérature comparée, qui étudie le dialogue entre les textes, accueille volontiers cette notion ; elle informe notamment l’expérience de la traduction, que l’on peut comprendre comme un processus interprétatif, et qui porte en creux les traces d’une langue dite « étrangère ». Elle relève aussi, plus largement, des études de réception et de structuration des imaginaires littéraires.

Lieu de la manifestation : Bâtiment 13, Campus Croix-Rouge, 57 rue Pierre Taittinger, 51100 Reims.

—

Programme

Mardi 24 juin (Campus Croix rouge, Bâtiment 13)

9h30 Accueil des participants (bâtiment 13, niveau -1)

9h45 Conférence de Vincent Jouve : « L’intertextualité du lecteur : compétence ou handicap ? » (Amphithéâtre du bâtiment 13)

10h30-12h Séances 1 & 2 en parallèle

Séance 1 Antiquité plurielle (salle E12)

10h30 Daphné Le Digarcher Doublet

Sur les traces de Pénélope : Déconstruire l’invisibilisation du féminin et ré-ouvrir les possibles dans les feminine re-visions odysséennes

11h Rémi Illi

Les discours des ennemis de Rome (Hannibal, Vercingétorix) dans l’historiographie : élaboration littéraire du personnage historique entre Antiquité et histoire romantique

11h30 Léonore Finck

L’imaginaire de la trace dans la réception de la tragédie grecque

Séance 2 Espaces & traces (salle E13)

10h30 Ashvini Chandrakumar

Sur les traces de Mark Twain, Guy de Maupassant et A.K.Chettiyar : pérégrinations littéraires et linguistiques

11h Mariam Veliashvili

Chroniques urbaines comme traces dans le roman urbain : expérimentation narrative et écriture de la ville moderne

11h30 Agathe Castex

Traces et reconfigurations des textes géographiques dans les novelas de la selva des années 1920-1930

12h-12h30 Atelier doctorants

Repas

14h-15h30 Séances 2 & 3 en parallèle

Séance 3 Culture classique & lectures (salle E12)

14h Magali Thomas

Traces de lectures dans les correspondances de deux femmes des Lumières

14h30 Clémence Jaime

Traces et récits de lecture en langue étrangère au XVIIe siècle

15h Léa Gariglietti

Instruction, attrait et répulsion : réceptions d’un traité sur les sophistes (XVIIe-XVIIIe s)

Séance 4 Création poétique & trace (salle E13)

14h Anastasiia Kozyreva

La traduction illustrée comme une trace de lecture herméneutique : les poèmes de Mikhaïl Lermontov dans Les Perles de la poésie slave (1918)

14h30 Julie Oliveira Da Silva

Une agency transnationale : érotisme et sapphisme dans la poésie franco-luso- brésilienne (1901-1926)

15h Vera Kazartseva

Les traces du traumatisme : le poème en prose de Vadim Kozovoï

15h45-16h45 Table ronde « Lecture et traduction »

Corinna Gepner, Guillaume Métayer, modération Anne-Rachel Hermetet

Départ pour le centre ville (tramway)

17h30 Visites thématiques « Découvrir les traces du passé dans la ville » 3 groupes (Antiquité, Moyen Age, Modernités)

19h00 Cocktail en ville (Villa Douce, 9 boulevard de la Paix)

—

Mercredi 25 juin (Campus Croix rouge)

9h30-10h15 Conférence de Clélie Millner : « De quelques valences philosophiques de la trace au XXe siècle » (Amphithéâtre du bâtiment 13)

Pause café

10h30-12h Séances 4 & 5 en parallèle

Séance 5 Fins de siècle & traces de lecture (salle E12)

10h30 Muxuan Sun

Les traces de lecture de Yu Dafu concernant la préface du Portrait de Dorian Gray

11h Emma Pelletier

Échos, transferts et circulation entre À Rebours et En Rade de Huysmans : de la Salomé́ de Gustave Moreau au château de Lourps

11h30 Yasushiro Ito

Traces de lecture pour qui et pour quoi ? La traduction de Hamlet par Marcel Schwob

Séance 6 Lectures réelles et métaphoriques (salle E13)

10h30 Margaux Gérard

Evelyn Wilson : sur les traces d’une obscure autrice, lectrice de Virginia Woolf?

11h Jiyun Lee

Colette : lire et écrire la danse – une lecture du corps en scène

11h30 Sasha Richman

Wright Morris et Michel Tournier : la construction intertextuelle des pratiques photographique

Repas

13h30-15h00 Séances 6 & 7 en parallèle



Séance 7 Traces & Modernités 1 (salle E12)

13h30 Baya Nesrine Djeghri

Traces de lectures et résurgence du deuil : une écriture intime chez Barthes, Derrida et Adichie

14h Francesca Montanaro

La représentation de la pampa dans l’œuvre de Silvia Baron Supervielle : références intertextuelles entre littérature de voyage et littérature argentine

14h30 Pierre-Alain Bourgoin

Les langues fictionnelles : des traces d’une mémoire littéraire cryptée ?

Séance 8 Traces & Modernités 2 (salle E13)

13h30 Marianne Picart

Ödön von Horváth – une pratique vivante des textes

14h Ioanna Kouki

Raymond Queneau : Traces de lecture et genèse stylistique de Le Chiendent

14h30 Aya Boussaada

Action poétique et intertextualité́ chez Char, Darwich et Bekri

15h-16h Table ronde « Trace de lecture et création littéraire » (Stéphane Pouyaud, Laurent Binet, modération Jean-Louis Haquette)

16h Mots de clôture.

—

Contacts : cecile.gauthier@univ-reims.fr, jean-louis.haquette@univ-reims.fr