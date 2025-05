Poesiæuropa 2025 (Italie)

Poesiæuropa - VII edition

Polvese Island, Lake Trasimeno, Italy

June 3-6, 2025

03/06

9:30:

Saluti e apertura

Joe Lockard, Will Science Kill Poetry?

Michael Tueller, Why not astronomical poetry? The case of Aratus and Hipparchus

11:30:

Juan Martin Casal, The Void Speaks: Poetry, Science, and the Silence of the Cosmos

Diego Ghisleni, Il fattore sentimentale della poesia di Silvia Bre

Lin Chen, Poetic Dwelling and Human–Nature Harmony in Wang Wei’s Landscape Poetry: Translation and Beyond

15:00:

Paola del Zoppo, Tom Schulz, Briefe aus der Roten Wüste

Renate Mattar, The Beirut blast’s digital archive: social networks, archive and the literary expression of trauma

Carla De Bellis, Reading

Jorge Franco IV, Children of Enoch

18:00:

Paola del Zoppo, Bernardo Pacini, Laboratorio di traduzione

21:30:

Reading poetico: Tom Schulz, Roberto Deidier

04/06

9:30:

Guy Helminger, Astrophysics, Poetry and Religion

11:30:

Miles Vasquez, Bern! Porter! Presentation!

Rossella Renzi, Uno sguardo al quotidiano e insieme al cielo. Voci e poetiche dall’Ucraina in tempo di guerra

Alessia Giordano, Metro, emozioni estetiche e piedi ternari. Un'indagine sull'anapesto

Jessica Cerci, Nimbus, acqua: di forme e immagini. Un'analisi poetica ed estetica

11:00: Laboratorio poetico con scuole secondarie, a cura di Claudia Mencaroni, Ylenia Papa, Sergio Pasquandrea

15:00:

Andrea Piasentini, La tenuta degli arnesi. Letture da "Qualche via intorno"

Sophia Cartwright, The Taste of the Cosmic Space: On the Interstellarity of Poetry and Astrophysics

Daniel Gilfillan, Stellar Frequencies/Sonic Imagination: Listening into a Quietly Cacophonous Universe

Mauro Distefano, Radiazioni di memoria: la guerra e il suo lascito nella poesia di Piera Oppezzo

Giuseppe Varnier, Singolarità

18:30

Performance : I dwell in Possibility, con Milena Frenguelli (regia), Carlo Floris (lettura), Zoe Bartolini (lettura), Katarina Polchi (musica), Teo Tiburzi (immagini)

21:30

Reading poetico: Laura Pugno, Guy Helminger

05/06

9:30:

Antonio Prete, Il poeta nel suo tempo, contro il suo tempo (in dialogo con Fabrizio Scrivano)

11:30:

Laura Pugno, Mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea

15.00:

Paola Silvia Dolci, Maria Borio, Francesco Deotto, La vita delle riviste (NiedernGasse e La Revue de Belles-Lettres). Tavola rotonda

Gianluca Rizzo, Gary Green, Send More Chuck Berry: Words and Photographs for Voyager 1

17.00:

Fabio Pusterla, e noi andremo a rubarla, l’erba voglio

18.00:

Paola Silvia Dolci, Riccardo Innocenti, Laboratorio di scrittura

21:30:

Reading poetico: Paola Silvia Dolci, Francesco Deotto

06/06

9:30:

Serena Ferrando, Poetry as Island and Archipelagic Thinking

Margherita Labbe, da>verso. Linguaggi transmediali

11:30:

Niccolò Bosacchi, I giorni sono cattivi: considerazioni sulla organica attività della scrittura quando la situazione è storicamente sfavorevole

Emiliano Furia, Quadernini: i block notes come medium artistico e prassi

Mark Tardi, Translating between Radionaves and the Compost of Time: the legislator-translator model & the poetry of Kacper Bartczak

15:00:

Juan De Salas, Sfortunatamente, è mezzogiorno dappertutto (Por desgracia, son las doce en todas partes)

Alessandro Minnucci, Dear Chicago: narrating the italian diaspora through itanglish performance

Maddalena Del Re, Le parole magiche del diritto

17.00:

Giovanni Covone, Decifrare l'Infinito: il Cosmo visto dai poeti e dagli astrofisici

21.30:

Reading poetico: Juan De Salas, Claudia Gori, Peter Genito, Maddalena Del Re, Salvatore Grasso, Maria Zamignan

A seguire OpenMic

----------------

Poesiæuropa 2025 è a cura di : Maria Borio, Lorenzo Cardilli, Francesco Deotto, Riccardo Innocenti, Isabella Tomei

Progetto grafico: Francesco Maria Terzago