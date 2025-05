Réécriture des classiques au théâtre Théâtronome : forum des chercheurs francophones en arts du spectacle

« Réécriture des classiques au théâtre »

Après un premier colloque à Łódź les 18 et 19 avril 2024 sur l’engagement politique au théâtre, le groupe de recherches Théâtronome : Forum francophone des chercheurs en arts du spectacle organise un deuxième volet de réflexion, à l’Université Maria Curie-Skłodowska de Lublin, les 20 et 21 avril 2026 sur le thème « Réécriture des classiques au théâtre ».

Dans notre époque qui mise sur la nouveauté et où l’obsolescence guette rapidement toute création nouvelle, la notion de réécriture pourrait sembler galvaudée. Cependant, elle est consubstantielle au théâtre, né de la réécriture de poèmes épiques et de chants religieux. Des pères fondateurs de la tragédie grecque aux classiques français du XVIIème siècle, c’est encore par la réécriture que voyagent Andromaque, Phèdre, Harpagon et tant d’autres personnages qui nous sont désormais familiers. Rarement en ligne directe ; souvent par une réécriture latine. La Médée d’Euripide est passée par les mains de Sénèque et des frères Corneille (pour ne citer que les plus connus) avant de devenir notre contemporaine sous la plume d’Heiner Müller et sa Médée-Matériau (Medeaspiel, 1974, Les Editions de Minuit, 1985, traduction Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger). Avant lui Giraudoux, Anouilh, Cocteau, Sartre et bien d’autres ont poursuivi cette transmission tout en l’affirmant comme création à part entière.

Ce colloque se propose d’interroger la réécriture à l’intérieur même du théâtre, et plus particulièrement dans le champ des productions dramatiques françaises ou traduites en français, et francophones.

La réflexion se concentrera sur les reprises des textes classiques antérieurs, qu’ils soient classiques au sens canonique comme la Lysistrata d’Aristophane réécrite par Matéi Visniec (Lysistrata mon amour, L’Espace d’un instant, 2023), historique comme le Dom Juan de Molière décliné par Julia Haenni en Don Juan. L’homme épuisé (Don Juan. Erschöpfte Männer, Inédit, L’Arche éditeur, traduction Julie Tirard) ou classiques car ils ont marqué l’histoire récente du théâtre comme l’Ubu Roi de Jarry que se réapproprie Emmanuel Genvrin dans Votez Ubu colonial (in : Tout Ubu colonial, Séguier, 1995). Il sera donc question ici de proximité et de distance : temporelles, historiques, culturelles, linguistiques. Mais aussi de l’écart par lequel le « réécrivain » en s’emparant d’une œuvre « étrangère » fait acte de création originale.

Ce sont ces perspectives que le colloque de Lublin se propose de considérer, selon les axes suivants :

- Mythe

- Epopée

- Adaptation

- Satire

- Politique

- Réception

- Traduction en français

- Création

- Ecriture

- Auteur

- Metteur en scène

- Appropriation

- Francophonie

- Interculturalité

Quelques repères bibliographiques

-Dobson Michael and Rivier-Arnaud Estelle (dir), Rewriting Shakespeare’s Plays For and By the Contemporary Stage, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars, 2017.

-Gauvin Lise, Van den Avenne Cécile, Corinus Véronique et Selao Ching (dir.). Littératures francophones, parodies, pastiches, réécritures, Lyon, ENS Éditions, 2013.

-Genette Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré. Paris, Seuil, 1982.--Hubert Marie-Claude (dir), Les Formes de la réécriture au théâtre, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2006.

-Lanteri Jean-Marc, Revue des Sciences Humaines no. 342, « Les réécritures de Shakespeare aux XXème et XXIème siècles », 2022.

-Schnyder Peter (dir), Métamorphoses du mythe, Réécritures anciennes et modernes des mythes antiques, Paris, L’Harmattan, 2008.

-Steiner George, Les Antigones, Gallimard, 2011.

Les propositions (200 mots maximum) sont à soumettre au plus tard 19 décembre 2025 à l’adresse : reecritures2026@gmail.com

Comité d’organisation

Renata Jakubczuk, Université Marie Curie- Skłodowska, Lublin

Sylwia Kucharuk, Université Marie Curie- Skłodowska, Lublin

Gilles Losseroy, Université de Lorraine, Nancy