JE conclusive du séminaire « Phénoménologie du spectre » (Aix-en-Provence)

Journées d'études les 10 et 11 octobre 2025 du séminaire « Phénoménologie du spectre »

Maison de la recherche de la Faculté Arts Lettres Langues et Sciences Humaines

Aix-Marseille Université

Appel à communications pour jeunes chercheur.euses

Ce colloque s’inscrit dans la continuité du séminaire "Phénoménologie du spectre", lancé par des jeunes chercheur.euses d'Aix-Marseille Université. Il vise à questionner le phénomène spectral, par essence pris dans une série de contradictions : présence d’une absence, invisibilité visible, corps immatériel, le spectre semble échapper à toute définition claire. Cela pose d’emblée le problème de la représentation, car bien que l’on puisse croire que dans la littérature et dans les arts, représenter engage la matérialité d’un objet, cette matérialité est presque toujours questionnée : cette remise en question différencie même l’objet réel de l’objet représenté.

C’est en ce sens qu'une première définition du spectre a pu servir de point de départ aux réflexions des séances de séminaire, qui ont cherché à comprendre en quoi le sens et l'approche du spectre, connaissant de nombreuses ruptures, ont varié et investi différents champs spatiaux, artistiques, disciplinaires. Cinq séances hybrides se sont ainsi tenues de février à juin 2025 pour explorer certains aspects de la notion, abordée thématiquement et en suivant une approche sensiblement chronologique, depuis le théâtre de la Renaissance tragique jusqu'à la mise en espace contemporaine, en passant par la théorie dramaturgique, la fiction romanesque, et même la musicologie.

Ces réflexions se poursuivront lors des journées d'étude car les moyens de se saisir de la figure spectrale restent multiples et peuvent amener les chercheur.euses à déplacer leur regard sur leurs objets d’étude, à considérer les espaces de convergence mais aussi les écarts, et à en questionner les effets. C'est en poursuivant cette volonté de croiser les disciplines pour tenter de définir la notion dans sa polysémie et de s'emparer d'un objet qui par nature se veut insaisissable, en utilisant des outils appartenant à des champs de recherche différents, que nous chercherons à synthétiser l’apport des séances hybrides et à ouvrir à d’autres approches, en mêlant interventions performatives et communications scientifiques.

Les porteur.euse.s de ce projet se sont nourri.e.s de leur diversité pour concevoir les séances et le programme qui sera proposé : il ambitionne d’explorer la diversité spectrale et de faire bénéficier à chacun.e du regard et des outils de sa discipline pour appréhender différemment cette notion dans son champ de recherche, à travers des communications et des échanges stimulant un enrichissement mutuel. Les communications proposées en vue d'une intervention de vingt minutes maximum devront porter sur la notion de spectre comprise dans un sens large, dans les axes suivants, sans que cette liste ne soit exhaustive, bien au contraire :

- la mise en espace (théâtre antique, théâtre moderne, création contemporaine…)

- les dispositifs fictionnels

- l'analyse artistique (en littérature, en musique, en peinture…)

- la représentation (cinéma, théâtre, image…)

- la théorie (politique, philosophique, esthétique…)

- l'acception scientifique appliquée aux arts

Dates de l'événement : journée du 10 octobre et matinée du 11 octobre 2025

Lieu : Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université (campus Schuman)

Soutenu par le CAER, le LESA, le CIELAM, le PRISM

Propositions de communications : Les propositions de communication d’environ 300 mots sont à adresser avant le 1er juillet à phenomenologiespectre@gmail.com

Elles seront suivies d’une courte bibliographie et d’une courte note biographique.

AMU ne pourra prendre en charge aucun frais de transport ni d'hébergement, seul le repas de vendredi midi sera compris.

Les communications qui auront lieu seront ensuite transposées en articles pour une publication.

Comité scientifique :

Alexandra Komaniecki (Aix-Marseille Université)

Pietro Della Sala (Aix-Marseille Université et Università degli Studi di Roma « La Sapienza »)

Georg Ernst (Aix-Marseille Université et Universität Tübingen)

Baptiste Reboul (Aix-Marseille Université)

Stéphane Lojkine (Aix-Marseille Université)

Emmanuelle Sempère (Université de Strasbourg)

Pierre Kapitaniak (Université de Montpellier)

Charles de Paiva Santana (Aix-Marseille Université)

Jean-Baptiste Carobolante (Ecole Supérieure d'Art de Dunkerque)