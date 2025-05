Appel à communications

Art et science : Penser hors des sentiers battus

Académie des arts du spectacle à Prague (AMU)

18–20 novembre 2025

À l’occasion du 80e anniversaire de sa fondation, l’Académie des arts du spectacle à Prague (AMU) lance un appel à contributions pour un colloque international et interdisciplinaire intitulé Art et science : Penser hors des sentiers battus, qui se tiendra du 18 au 20 novembre 2025. Cet événement prolongera les réflexions amorcées lors du colloque organisé pour le 60e anniversaire de l’AMU, Où s’arrête l’art et où commence la science – et vice versa ?, en 2005. Une partie de l’événement sera dédiée à la mémoire du professeur Jaroslav Vostrý (1931–2025), dramaturge, théoricien de l’art, pédagogue et ancien recteur de l’AMU, qui a joué un rôle déterminant dans l’ouverture de l’université à cette ligne de recherche et au dialogue entre les arts et les sciences.

Le colloque explorera les résonances mutuelles, les tensions et les points d’intersection entre les arts – notamment les arts audiovisuels, la photographie, la musique, la danse et les arts performatifs – et les sciences sociales, humaines et exactes. Au cœur de l’événement se trouve l’idée que l’art comme la science mènent des recherches et participent tous deux à la production de l’épistémé, bien que par des méthodes, des formes de pensée et des modes d’expression différents. Chacun mobilise son propre cadre épistémologique et sa manière spécifique de formuler des questions et d’appréhender le monde. Tandis que la science privilégie la logique, l’empirisme et les cadres analytiques, l’art fait appel à la perception incarnée, à l’intuition, ainsi qu’à l’expérience affective ou imaginative. Pourtant, les deux domaines relèvent d’efforts profondément intellectuels et créatifs, offrant des voies distinctes vers la compréhension du monde et de la condition humaine.

L’objectif du colloque est de favoriser un dialogue ouvert et productif entre des communautés partageant un intérêt commun pour la production du savoir, mais qui « parlent souvent des langues différentes ». En se réunissant dans un espace commun, nous espérons non seulement comparer les méthodes et les résultats, mais aussi explorer ce que signifie penser – de manière créative, critique et rigoureuse – au-delà des frontières disciplinaires et hors des sentiers battus.

Nous pensons que la reconnaissance de ces modes d’investigation parallèles soulève des questions importantes :

· Comment les méthodologies artistiques et scientifiques se croisent-elles ?

· Que se passe-t-il lorsque nous examinons les arts à travers le prisme de la science – ou inversement ?

· Une collaboration entre ces domaines peut-elle ouvrir de nouvelles voies pour la production du savoir et la réflexion ?

Nous accueillons les contributions qui examinent ces relations sous des angles théoriques, scientifiques, historiques ou basés sur la pratique. Les sujets abordés peuvent inclure, sans s’y limiter :

· Recherches collaboratives ou interdisciplinaires entre artistes, scientifiques et/ou chercheurs

· Approches scientifiques ou savantes de l’étude des pratiques, de la perception ou de la réception artistiques

· Interprétations ou interpellations artistiques de sujets scientifiques, ou analyses scientifiques de processus artistiques

· Le rôle de l’imagination, de l’intuition et de l’interprétation dans le travail artistique et scientifique

· La transformation des arts par l’innovation technologique et scientifique

· La réception et la fonction des arts dans le discours scientifique (historique ou contemporain)

· Le rôle de la recherche-création dans la production de savoirs

Nous encourageons les propositions de la part d’artistes, de scientifiques et de chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, y compris les doctorants, les jeunes chercheurs et les universitaires confirmés. Les propositions collaboratives réunissant des expertises artistiques et scientifiques sont particulièrement bienvenues.

L’une des conférences plénières sera prononcée par le metteur en scène de renommée internationale Thomas Ostermeier, qui interviendra sur le thème Théâtre et sociologie. Le colloque se clôturera par la cérémonie de remise du doctorat honoris causa de l’AMU à Thomas Ostermeier, le 20 novembre 2025, à laquelle tous les participants sont cordialement invités.

La langue du colloque sera l’anglais. Veuillez soumettre un résumé d’environ 300 mots, accompagné d’une brève biographie (150 mots maximum) aux adresses suivantes : jitka.goriaux@damu.cz et veronika.klusakova@famu.cz, au plus tard le 30 juin 2025. Les auteurs seront informés de l’acceptation de leur proposition avant le 31 juillet 2025. Les modalités de soumission des articles pour publication seront communiquées ultérieurement.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Prague pour un événement qui se veut un espace d’échange dynamique entre disciplines, méthodes et formes de savoir.