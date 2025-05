Sympoetry. Morphologies of Global Romanticism / Simpoesia. Morfologie del Romanticismo globale

CfP Between XVI.31 (May 2026). “Sympoetry: Morphologies of Global Romanticism”

Edited by:

Simona Beccone (University of Pisa), Sofia Morabito (University of Pisa), Daniela Pierucci (University of Pisa), Matteo Zupancic (University of Pisa).

Submission deadline: 30 November 2025.



Peer-review (est.): February 2026.



Publication Date: 30 May 2026.

Studies on Romanticism have long since revealed the intrinsically plural nature of the movement (Lovejoy 1924). However, there is still an indefinable, though undeniable, 'family air' spread among its various local manifestations (Wellek 1963). This suspension between identity and difference has allowed the explicit adoption of transnational and transdisciplinary approaches (Chao/Corrigan 2019), and Romanticism itself, by virtue of its migratory vocation (Gottlieb 2014a, 2014b), is providing valuable insights for the development of Global Literary Studies (Roig-Sanz/Rotger 2022: 4). Nevertheless, the attempts for a morphology of global Romanticism have made little progress beyond the iconic formulation with which René Wellek tried to describe «its essence and nature»: «that attempt, doomed to failure and abandoned by our time, to identify subject and object, to reconcile man and nature, consciousness and unconsciousness by poetry» (Wellek 1963: 221).

Both the collective plurality and the aspiration to a totalising union are found, in fact, already starting from the aesthetic ideal of symphilosophy (Symphilosophie) and sympoetry (Sympoesie) with which Friedrich Schlegel described the shared authorship characteristic of Jenese Romanticism (Marola 2024) and having in the permanent think-tanks of magazines such as the Athenaeum its privileged place of expression (Rossi 2023: 142-160). Transcending the mere socio-aesthetic component, the semantic aspect of the Grecian prefix syn- opens at the same time the synthetic and syncretic dimension of the movement, the one which, while aspiring to universalism, always remained aware of its irresolvable character, indefinitely progressive (progressive Universalpoesie). Syn- therefore seems to operate as an attractive force, able at most to retain, maintaining in tension, the most disparate dialectical poles: nationalism (Leerssen 2013) and globalism, specialisation and inter/transdisciplinarity (Faflak/Wright 2016: 325-390), theory of genres and hybridisation of genres (Duff 2009; Michler 2015: 348-466), poetics of genius and the society of letters (Henrich 1991; Mulsow/Stamm 2005), individual and community, subject and natural environment (Bate 1991; Hall 2016; Rigby 2023). Like the method adopted by Dorit Messlin for the study of Frühromantik (Messlin 2011: 24), although determined diachronic and geographically, the magnetic field of Sympoetry could also delineate a synchronous structural complex, whose dialectical vitality would lend itself to the crossing of national and continental borders, adapting plastically to the instances of heterogeneous ethnic and cultural identities. If already Helmut Hühn and Joachim Schiedermaier had complained about the lack of attention to the potential inherent in the ubiquitous prefix syn- and how it could inspire not only an interdisciplinary trajectory but also a reflection on a pan-European Romantic paradigm (Hühn/Schiedermaier 2015: 5), we believe that the Sympoetry, outlined as a morphological criterion, can lend itself to an even more versatile interoperability, connecting, while distinguishing, the individual phenotypic manifestations of movement on a planetary scale, from European Romanticism (1790-1830) to those that emerged in other global areas as a result of their extra-European migration (1830-1920).

In ideal continuity with the Synkritik, the collective critical-textual work, this issue aims to bring together experts from different national literatures (Italy, France, Spain, South America, Great Britain, United States, Germany, Poland, Portugal) to investigate the Romantic lyric as a testing ground for a sympoetic morphology of global Romanticism: a tensive field of negotiation and modulation of antithetical poles, laboratory of identity and differences. Contributions are encouraged to explore the following aspects of the Schlegelian category:

Sympoetry as global poetry (European/extra-European, Global Romanticism, Orientalism)

Sympoetry as total poetry (specialisation and hybridisation of the fields of knowledge, encyclopaedia, art and science)

Sympoetry as hybrid poetry (differentiation and mixing of literary genres, fragmentation, romantic irony)

Sympoetry as poet-ensemble (author constellations, circulation networks, cultural transfer, translations)

Sympoetry as community poetising (negotiation of national identities, folklore)

Sympoetry as symbiosis (Green Romantics, man-environment relationship, Naturphilosophie)

Guidelines for paper presentation

Articles ready for publication (no longer than 40,000 characters, including spaces, paginated on the provided Template) and accompanied by the abstract and metadata (author’s name and surname, e-mail address, title of the submission, keywords: minimum 5, maximum 7; author’s bio-bibliographical profile) must be sent to the journal by 30 November 2025, following the instructions on the Submissions page of Between’s website. Accepted articles will be published on 30 May 2026 (issue 31).

Submissions are accepted in Italian and English; bilingual submissions will also be accepted. Submissions in a language other than Italian and bilingual submissions are appreciated and encouraged, especially for papers relating to foreign authors.

Please remember that authors must supply an English version of their proposal’s metadata in addition to the submission’s original language.

Title’s maximum length: 220 characters, including spaces.

Abstract’s maximum length: 200 words.

Author bio’s maximum length: 150 words. Author bio should include name and surname, professional title and institution, email address, areas of interest and research, and no more than five publications cited concisely: Title (year of publication).

In case of any doubts and/or further information, do not hesitate to email the editors.

*****

CfP Between XVI.31 (maggio 2026). “Simpoesia: Morfologie del Romanticismo globale”

A cura di:

Simona Beccone (Università di Pisa), Sofia Morabito (Università di Pisa), Daniela Pierucci (Università di Pisa), Matteo Zupancic (Università di Pisa).

Termine di invio delle proposte: domenica 30 novembre 2025.

Stima esito peer-review: febbraio 2026.

Data di pubblicazione: 30 maggio 2026.

“Si potrebbe forse dare inizio ad un’epoca del tutto nuova nelle scienze e nelle arti, se la sinfilosofia e la simpoesia venissero così introiettate e fossero talmente comuni da non far sembrare più strano il fatto che più nature tra loro complementari creino opere collettive”

Da tempo gli studi sul Romanticismo hanno rivelato la natura intrinsecamente plurale del movimento (Lovejoy 1924), pur constandone un’indefinibile, eppur innegabile, ‘aria di famiglia’ diffusa tra le sue svariate manifestazioni locali (Wellek 1963). Tale sospensione tra identità e differenza ha permesso l’adozione esplicita di approcci transnazionali e transdisciplinari (Chao/Corrigan 2019) e il Romanticismo stesso, in virtù della sua vocazione migratoria (Gottlieb 2014a, 2014b), sta fornendo il materiale esplorativo per la nascita dei Global Literary Studies (Roig-Sanz/Rotger 2022: 4). Ciononostante, i tentativi per una morfologia del Romanticismo globale hanno fatto pochi progressi oltre all’iconica formulazione con cui René Wellek tentò di descriverne «its essence and nature»: «that attempt, doomed to failure and abandoned by our time, to identify subject and object, to reconcile man and nature, consciousness and unconsciousness by poetry» (Wellek 1963: 221).

Tanto la pluralità collettiva quanto l’aspirazione all’unione totalizzante si ritrovano, in effetti, già a partire dall’ideale estetico della Symphilosophie (sinfilosofia) e della Sympoesie (simpoesia) con cui Friedrich Schlegel descrisse l’autorialità condivisa caratteristica del romanticismo jenese (Marola 2024) e avente nei think-tank permanenti di riviste come l’Athenaeum il proprio luogo di espressione privilegiato (Rossi 2023: 142-160). Trascendendo la mera componente socio-estetica, il portato semantico del prefisso grecizzante Syn- dischiude al contempo la dimensione sintetica e sincretica del movimento, ovvero quella vis che, pur aspirando all’universalismo, rimase sempre conscia del suo carattere irrisolvibile, indefinitamente progressivo (progressive Universalpoesie). Syn- sembra pertanto operare alla stregua di una forza attrattiva, capace tutt’al più di trattenere, mantenendo in tensione, i più disparati poli dialettici: nazionalismo (Leerssen 2013) e globalismo, specializzazione e inter/transdisciplinarità (Faflak/Wright 2016: 325-390), teoria dei generi e ibridazione dei generi (Duff 2009; Michler 2015: 348-466)), poetica del genio e società delle lettere (Henrich 1991; Mulsow/Stamm 2005), individuo e comunità, soggetto e Umwelt naturale (Bate 1991; Hall 2016; Rigby 2023). Analogamente al metodo adottato da Dorit Messlin per lo studio della Frühromantik (Messlin 2011: 24), pur se diacronicamente e geograficamente determinato, anche il campo magnetico della Sympoesie potrebbe delineare un complesso strutturale sincronico, la cui vitalità dialettica si sarebbe prestata allo scavalcamento dei confini nazionali e continentali, adattandosi plasticamente alle istanze di identità etniche e culturali eterogenee. Se già Helmut Hühn e Joachim Schiedermaier avevano lamentato la disattenzione della critica verso il potenziale insito nell’ubiquo prefisso Syn- e come esso potesse ispirare non solo una traiettoria interdisciplinare, ma anche la riflessione su un paradigma romantico paneuropeo (Hühn/Schiedermaier 2015: 5), riteniamo che la Sympoesie, delineata come criterio morfologico, si possa prestare a una ancor più versatile interoperabilità, mettendo in connessione, seppur distinguendo, le singole manifestazioni fenotipiche del movimento su scala planetaria, dai Romanticismi europei (1790-1830) a quelli sorti in altre aree globali a seguito della loro migrazione extraeuropea (1830-1920).

In continuità ideale anche con la Synkritik, il lavoro critico-testuale collettivo, questo numero monografico intende riunire esperti di diverse letterature nazionali (Italia, Francia, Spagna, Sud America, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Polonia, Portogallo) per indagare la lirica romantica quale campo di prova per una morfologia simpoetica del Romanticismo globale: un campo tensivo di negoziazione e rimodulazione di poli antitetici, laboratorio di identità e differenze. Si incoraggiano contributi in grado di esplorare le seguenti declinazioni della categoria schlegeliana:

Simpoesia come poesia globale (europeo/extraeuropeo, Global Romanticism, orientalismo)

Simpoesia come poesia totale (specializzazione e ibridazione dei campi del sapere, enciclopedismo, arte e scienza)

Simpoesia come poetare ibrido (distinzione e mescolanza dei generi letterari, frammentazione, ironia romantica)

Simpoesia come poetare-assieme (costellazioni autoriali, reti di circolazione, transfer culturale, traduzioni)

Simpoesia come poetare la comunità (negoziazione delle identità nazionali, folklore)

Simpoesia come simbiosi (Green Romantics, rapporto uomo-ambiente, Naturphilosophie)



Linee guida per la presentazione dei saggi

I contributi, non più estesi di 40.000 caratteri, spazi inclusi dovranno essere impaginati utilizzando questo Template, e accompagnati dall’abstract e dai metadata (nome e cognome dell’autore; indirizzo e-mail, titolo del contributo, parole chiave: minimo 5, massimo 7; breve nota bio-bibliografica).

Si accettano contributi in italiano e inglese; contributi bibligue saranno anch’essi accettati. I contributi in una lingua diversa dall’italiano e i contributi biblingue sono apprezzati e incoraggiati. I metadata dovranno essere redatti nella lingua in cui è stato scritto il contributo e in inglese.

Lunghezza massima del titolo: 220 caratteri, spazi inclusi.

Lunghezza massima dell’abstract: 200 parole.

Lunghezza massima della nota bio-bibliografica: 150 parole. La nota bio-bibliografica dovrà includere nome e cognome, ruolo e istituzione di appartenenza, indirizzo e-mail, interessi di ricerca e non più di 5 pubblicazioni, citate in forma abbreviata: Titolo (anno di pubblicazione).

I contributi dovranno pervenire entro la data del 30 novembre 2025 seguendo le istruzioni reperibili nella Submissions page, nel sito di Between. Dopo essere stati sottoposti a un doppio referaggio “cieco”, gli articoli saranno pubblicati nel numero 31 di Between, con uscita il 30 maggio 2026.

*****

Suggested Bibliography / Bibliografia indicativa

Álvarez Barrientos, Joaquín, «La misión del poeta romántico», Romanticismo, 7: Actas del VII Congreso (Nápoles, 23-25 de marzo de 1999). La poesía romántica, Il Capitello del Sole, Bologna 2000, pp. 11-19.

Bate, Johnatan, Romantic Ecology. Wordsworth and the Environmental Tradition, Routledge, London 1991.

Chao, Shun-liang – Corrigan, John Michael (ed. by), Romantic Legacies. Transnational and Transdisciplinary Contexts, Routledge, New York 2019.

Comellas, Mercedes, «Genio romántico e imagen autorial desde los inicios del siglo XIX hasta Espronceda», Bulletin hispanique [En ligne], 121-2, 2019.

Comellas, Mercedes, «Nación, historia y canon literario en la prensa decimonónica. El "Siglo de Oro" visto por los románticos», Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En línea], SPÉCIAL 5, 2024.

Coupe, Laurence, The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism, Routledge, London-New York 2000.

Duff, David, Romanticism and the Uses of Genre, Oxford University Press, New York 2009.

Faflak, Joel – Wright, Julia M. (ed. by), A Handbook of Romanticism Studies, Blackwell, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex 2012.

Ferri Coll, José María, Enrique Rubio Cremades, «La poesía española romántica entre lo nacional y lo europeo», in La Península romántica: El Romanticismo europeo y las letras españolas del XIX, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante 2014, págs. 31-47.

Flitter, Derek, Spanish Romanticism and the Uses of History. Ideology and the Historical Imagination, Taylor & Francis, Oxon 2006.

Flitter, Derek, Teoría y crítica del romanticismo español, Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1996.

Gottlieb, Evan (ed. by), Global Romanticism. Origin, Orientation, and Engagements, Bucknell University Press, Lewisburg, PA 2014a.

Gottlieb, Evan, Romantic Globalism. British Literature and Modern World Order, 1750–1830, Ohio State University Press, Columbus 2014b.

Hall, Dewey W. (ed. by), Romantic Ecocriticism. Origins and Legacies, Lexington Books, Lanham et al. 2016.

Henrich, Dieter, Konstellationen: Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen Philosophie (1789-1795), Klett-Cotta, Stuttgart 1991.

Hühn, Helmut – Schiedermaier, Joachim, Romantik und Romantikforschung heute, in Europäische Romantik. Interdisziplinäre Perspektiven der Forschung, hrsg. v. dens., De Gruyter, Berlin-Boston 2015, S. 3-16.

Leerssen, Joep (ed. by), «Notes toward a Definition of Romantic Nationalism», Romantik. Journal for the Study of Romanticisms, vol 2, 1 (2013), pp. 9-35.

Lovejoy, Arthur O., «On the Discrimination of Romanticisms», PMLA, Vol. 39, 2 (1924), pp. 229-253.

Marola, Francesco, «Sympoesie: universalismo e modello greco antico nell’autorialità collettiva del primo romanticismo tedesco», L’autorialità polimorfica. Dall’aedo all’algoritmo, a cura di Massimo Fusillo et al., ETS, Pisa 2024, pp. 129-138.

Messlin, Dorit, Antike und Moderne. Friedrich Schlegels Poetik, Philosophie und Lebenskunst, De Gruyter, Berlin-New York 2011.

Michler, Werner, Kulturen der Gattung. Poetik im Kontext, 1750-1950, Wallstein, Göttingen 2015.

Mulsow, Martin – Stamm, Marcelo (hrsg. v.), Konstellationsforschung, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2005.

Navas Ruiz, Ricardo, «El canon poético en España de 1830 a 1837», in Luis F.Díaz Larios [et al.] (eds.), La elaboración del canon en la literatura española del siglo XIX, Universitat de Barcelona, Barcelona 2002, pp. 299-312.

Reinfandt, Christoph, Englische Romantik. Eine Einführung, Erich Schmidt, Berlin 2008.

Rigby, Kate, «Sympoesie. Potentiation, Conviviality and Collaboration in Romantic Ecopoetics», in Romantische Ökologien, ed. by Roland Borgards, Frederike Middelhoff, Barbara Thums, J.B. Metzler, Berlin-Heidelberg 2023, pp. 207-225.

Roig-Sanz, Diana – Rotger, Neus (ed. by), Global Literary Studies. Key Concepts, De Gruyter, Berlin-Boston 2022.

Rossi, Francesco, L’età romantica Letteratura tedesca tra Rivoluzione e Restaurazione, Carocci, Roma 2023.

Wellek, René, Concepts of Criticism, Yale University Press, New Haven-London 1963.