Vivre le carnaval ! (Créteil)

Table ronde organisée dans le cadre de la seconde édition du Festival d’Histoire Populaire de Créteil, animée par Camille DEVINEAU (LESC-CREM – UMR 7186), avec la participation de Candice MOISE (Université d’Artois, UR 4028) et Éric NÉGREL (Université Lyon 2, IRHIM – UMR 5317).

Le Festival d’Histoire Populaire est co-organisé par l’Université Paris-Est – Créteil et l’association La Boîte à Histoire.

Date et lieu : Vendredi 23 mai 2025, de 14h30 à 16h

Université Paris-Est – Créteil

Rue Poëte et Sellier

Maison des Langues et des Relations Internationales (MLRI)

2e étage, salle 201

Rue Poëte et Sellier

Après une première édition consacrée aux « Paroles populaires », la seconde édition du Festival d’Histoire Populaire est dédiée cette année à « La fête ».

Fidèle à l’esprit du Festival, qui entend, d’une part, valoriser l’histoire de celles et ceux que les discours oublient ou négligent, et, d’autre part, expérimenter des formes originales de création et de transmission historiques, la table ronde « Vivre le carnaval ! » a un double objectif, scientifique et méthodologique :

appréhender son objet dans la longue durée, du Moyen Âge à aujourd’hui, afin de dessiner les contours mouvants d’une culture festive coutumière, orale et éphémère qui, par nature, a laissé peu de traces dans les archives ;

faire revivre cette culture carnavalesque historique en recourant à une démarche pédagogique active : table ronde participative, saynète masquée jouée par des élèves d’école élémentaire ayant participé à un atelier de création de masques animé par Candice Moise et un atelier « Corps et voix » animé par Éric Négrel.

La table ronde accordera une large place à la littérature et aux oeuvres théâtrales, puisque les liens entre le théâtre et le carnaval sont aussi anciens que le carnaval lui-même, et que la littérature, oeuvres de fiction, essais, récits de voyage, correspondances, mémoires, journaux intimes, textes documentaires ou encyclopédiques, sont, aux côtés des arts visuels, un lieu où se déploie de façon privilégiée l'imaginaire rituel et symbolique de la fête.