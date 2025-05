Université de Gafsa

ISEAH Gafsa

Laboratoire de recherche « Littérature et école » (Université de Sousse)

Le Cercle Frantz Fanon (Fort-de-France. Martinique)

Journée d’études

Centenaire de Frantz Fanon

« Frantz Fanon et le monde arabe »

27 avril 2026

L’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Gafsa organise, en collaboration avec Le Cercle Frantz Fanon (Fort-de-France. Martinique) et le laboratoire de recherche « Littérature et école » (Université de Sousse), une journée d’étude sur « Frantz Fanon et le monde arabe ». Les travaux porteront notamment sur les thèmes suivants :

- Frantz Fanon et la guerre d’indépendance algérienne

- Le séjour de Frantz Fanon en Tunisie

- Frantz Fanon et le conflit israélo-palestinien.

Les propositions de contribution, accompagnées d’une notice biobibliographique, sont à adresser à Jalel El Gharbi (jalel.elgharbi@gmail.com) et à Saber Raddaoui (saberraddaoui@yahoo.fr), avant le 15 juillet 2025.

—

Le comité scientifique

Nizar Ben Saad (Université de Sousse)

Jalel El Gharbi (Laboratoire Babel. Université de Toulon)

Hassen Bkhairia (Université de Gafsa)

Raphël Constant (Université de Sousse)

Laure Lévêque (Université de Toulon)

—

Le comité organisateur

Saber Raddaoui (Université de Gafsa)

Elyssa Rebaï (Université de Gafsa)

Wael Tabbabi (Université de Gafsa)

Hassen Bkhairia (Université de Gafsa)

—

(Illustr. : “Frantz Fanon lors d'une conférence de presse, Congrès des écrivains à Tunis,1959 )